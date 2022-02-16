Как избавиться от «лагов» в старом ноутбуке

В отличие от настольного компьютера, который можно улучшать, докупая новые комплектующие, ноутбуки чаще всего лишены такой особенности. О том, как с минимальными финансовыми вложениями «разогнать» старый ноутбук, — в материале «Газеты.Ru».

Автозагрузка

Причины «тормозов» могут крыться в том, что одновременно работает множество приложений и ноутбуку тяжело справляться с ними всеми. Многие программы при установке ставят дополнительные приложения и сервисы: от Яндекс.Браузера до ненужных утилит, которые не всегда нужны пользователям, но которые требуют ресурсов компьютера. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал инженер по проектным решениям Acer в России Назир Наурзоков.

«Первое, что необходимо сделать — зайти в «Диспетчер задач» с помощью комбинации клавиш Crl+Alt+Delete и перейти во вкладку «Автозагрузка». Там будет список приложений, которые запускаются вместе с компьютером. Следует отключить все программы, которые не нужны пользователю — так устройство будет работать немного быстрее уже со старта», — отметил эксперт.

Также можно отключить автозагрузку приложений, перейдя в «Параметры Windows», «Приложения» и выбрав раздел «Автозагрузка». После выполнения процесса следует перезагрузить компьютер.

С того же места

В актуальных версиях Windows есть функция, которая позволяет запускать приложения с того же места, на котором остановился пользователь при выключении компьютера. Это полезная, но очень ресурсоемкая функция, влияющая на производительность системы.

Чтобы исключить лишнюю нагрузку, нужно перейти в «Параметры Windows», «Учетные записи» и выбрать раздел «Варианты входа» — в нижней части меню будет пункт «Перезапустить приложения», который рекомендуется отключить, если он был включен ранее.

После выполнения этих действий используемые перед выключением компьютера приложения не будут открываться при следующей перезагрузке, что ускорит общую производительность системы.

Фоновые приложения

Чтобы максимально ускорить работу устройства, следует определить, какие приложения будут работать в фоновом режиме, а какие нужно отключить. Нередко большинство из работающих в фоне программ не используются пользователем, но при этом продолжают отнимать полезные ресурсы у системы.

Чтобы остановить работу приложений в фоновом режиме, нужно открыть «Параметры Windows», «Конфиденциальность» и найти в разделе слева «Фоновые приложения». Там следует отключить возможность работы в фоновом режиме для тех приложений, которые редко используются пользователем.

Если выполнить эти действия, приложения больше не будут тратить ресурсы впустую.

Опция влияет только на приложения, загруженные из Microsoft Store.

Очистка от мусора

Обычно новые ноутбуки поставляются с большим количеством предустановленных приложений, которые большинству пользователей не понадобятся. Неиспользуемое ПО занимает место в хранилище ноутбука и нагружает его систему. Чтобы удалить ненужные приложения, следует открыть «Параметры Windows» и перейти в раздел «Приложения».

Дальше перед пользователем откроется список всех установленных на его компьютере программ — все неиспользуемые сторонние приложения можно удалить, нажав на каждый по отдельности.

Кроме того, на скорость системы может влиять заполненность хранилища. Неважно, жесткий диск (HDD) это или твердотельный накопитель (SSD), не стоит использовать устройство с заполненным хранилищем.

«Еще одна возможная причина — временные ненужные файлы, которые создаются приложениями и которые в больших объемах могут влиять на производительность. Можно воспользоваться программами, которые удаляют кэш, cookie и другие временные файлы. Самая известная из таких программ — CCleaner», — объяснил Наурзоков.

Пыль и вирусы

Наурзоков также рассказал, что со временем в ноутбук попадает пыль и его следует чистить. Загрязнение может быть причиной перегрева и снижения производительности.

«Если ноутбуку много лет, вполне вероятно, что система охлаждения забилась грязью и пылью. Это значит, что под нагрузкой компьютер будет сильнее греться, ведь горячий воздух не отводится от корпуса.

Если есть ощущения, что корпус сильно греется, а вентиляторы постоянно работают на максимум, следует отнести компьютер на чистку в сервис. Здесь скорее всего потребуется частично разобрать устройство, поэтому не рекомендуется делать это самостоятельно.

Заодно при сдаче ноутбука можно обсудить детали с мастером и понять, в чем еще может крыться причина медленной работы», — отметил эксперт.

Не лишним будет «прогнать все содержимое ноутбука через антивирус».

Переустановка Windows

В беседе с «Газетой.Ru» редактор раздела «ПК и игры» «Ситилинк Журнала» Роман Сумцов рассказал, что можно переустановить операционную систему, если ничего из вышеописанного не помогает.

«Если после предыдущих шагов компьютер подтормаживает даже при простой работе с браузером, то следует задуматься о переустановке Windows. Это поможет избавиться от старых файлов, неиспользуемых программ и системных данных. Но с компьютера будут удалены все данные, так что рабочие файлы следует заранее загрузить в облако, перебросить на флешку или жесткий диск», — сообщил Сумцов.

Эксперт отметил, что в зависимости от версии Windows процесс переустановки будет разным. Поэтому он рекомендует ознакомиться с инструкцией установки Windows в сети или обратиться к мастеру.

ОЗУ

Увеличение объема оперативной памяти всегда потенциально может ускорить работу компьютера. Однако для многих современных ноутбуков и планшетов на Windows такой возможности не предусмотрено. Поэтому перед ее расширением следует ознакомиться с тем, поддерживает ли ноутбук такую функцию.

Также можно попробовать функцию ReadyBoost, которая при помощи USB-накопителя ускоряет работу системы Windows и приложений кешированием данных на внешнем накопителе. Для этого нужно подготовить USB-флешку, перейти в «Компьютер» и в разделе с устройствами и дисками, навести курсор на флешку и нажать на свойства накопителя. Дальше необходимо перейти на вкладку ReadyBoost и запустить процесс форматирования. Стоит отметить, что для большинства современных систем эта функция будет недоступна и не обеспечит повышения производительности.

SSD

Если в ноутбуке установлено HDD-хранилище, причины падения производительности могут крыться в износе диска.

«HDD-диски отживают свое, им на смену приходят более быстрые, легкие и тихие SSD-диски. По сути они представляют собой обычную флешку, только большого объема.

Чтобы заменить HDD на SSD, потребуется разобрать компьютер, поменять диски и установить систему на новый диск. Средний SSD-диск на 512 ГБ сегодня стоит около 3500-4000 рублей.

Притом работает он в десятки раз быстрее, чем HDD, и система будет загружаться за считанные секунды», — отметил Наурзоков.

Эксперт считает, что это самый кардинальный способ улучшения производительности на старом ноутбуке. Но это потребует дополнительных вложений — кроме SSD придется оплатить стоимость его замены и установки операционной системы.

Разгон процессора и видеокарты

Сумцов также рассказал, что разгон процессора или видеокарты — это процедуры для энтузиастов, в которых нет необходимости для рядового пользователя.

«Разгон лучше производить на игровых ноутбуках, где система охлаждения справится с повышенной нагрузкой. Так пользователь получит прирост в играх или рабочих задачах, вроде рендера видео или обработки графики. При обычной работе с браузером, просмотре фильма или наборе текста такой разгон никакого прироста не даст», — заключил эксперт.