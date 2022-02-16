Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Олимпиада Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Названы автомобили со «вторички», которые дорожают после... 14:20
Бывшему тестю Баскова продлили арест 14:20
Россиян предупредили об опасности употребления витамина С сверх... 14:19
Большунов не подошел к Терентьеву после бронзового спринта... 14:15
Греф назначен спецпредставителем Путина на переговорах... 14:15
Танковая армия Западного военного округа завершила учения в Крыму 14:14
В КПРФ ответили на угрозы спикера Рады ввести санкции против... 14:12
«Ветераны России» попросят Путина создать спецштаб по борьбе... 14:11
Перечислены признаки хакерской атаки на смартфон 14:10
Новак предупредил о последствиях отказа Европы от поставок газа... 14:00
Технологии

«Восемь мер понуждения». Как «приземляют» иностранные IT-компании

Роскомнадзор пригрозил запретить рекламу на сервисах IT-компаний, не выполняющих закон

Слушать
Остановить
close
100%
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»
Не исполняющим закон «о приземлении» компаниям могут запретить рекламу. Как сообщили в Роскомнадзоре, документом предусмотрено восемь мер понуждения, в первую очередь — экономических. 16% россиян считают весьма вероятным, что в ближайшие годы западные интернет-сервисы перестанут работать в нашей стране. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Роскомнадзор готов до конца февраля 2022 года принять меры понуждения к иностранным IT-компаниям, не начавшим исполнять закон «о приземлении». В первую очередь соответствующие ограничения затронут рекламную деятельность. Об этом замглавы ведомства Вадим Субботин рассказал в среду, 16 февраля, на заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

«В ближайшее время Роскомнадзор запустит процедуру принятия мер понуждения, которые предусмотрены законом. Речь идет в первую очередь об экономических мерах. Это запрет рекламы в отношении тех компаний, которые не начали выполнение закона «о приземлении».

Напомню, что законом предусмотрено восемь мер понуждения. Будем рассматривать вопрос о применении мер до конца текущего месяца», — приводит его слова ТАСС.

Закон «о приземлении» иностранных IT-компаний

1 июля 2021 года был принят закон «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории РФ». Помимо требования об учреждении с 1 января 2022-го филиала или представительства российского юрлица, иностранные лица приобретают ряд других обязанностей.

В частности, им необходимо разместить на своем сайте форму обратной связи с пользователями из России, зарегистрировать на портале Роскомнадзора личный кабинет для взаимодействия с органами власти, установить рекомендованный счетчик посещаемости на информационном ресурсе (их список определен ведомством).

Кроме того, иностранные лица должны ограничивать доступ к информации, нарушающей российское законодательство.

Роскомнадзор ранее опубликовал перечень компаний, которые обязаны открыть представительства. В реестр включены Google, Apple, Meta Platforms, Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Spotify, Likeme Pte.Ltd., Discord, Pinterest и Twitch.

Отметим, что Apple и Spotify уже открыли свои представительства в РФ. К числу компаний, приступивших к к исполнению закона «о приземлении», относятся Viber, TikTok, Likee, Zoom и Twitter.

Как россияне относятся к интернет-сервисам

16% россиян считают весьма вероятным, что в ближайшие годы западные интернет-сервисы перестанут работать в нашей стране. 55% считают это маловероятным, 19% — исключают, следует из результатов опроса Фонда «Общественное мнение».

Уровень развития информационных технологий в России чаще всего оценивается респондентами как средний. Около трети считают его высоким, примерно десятая часть — низким. Многие респонденты сходятся в том, что в последнее время темпы развития информационных технологий в стране растут, отмечается в исследовании.

Интересно, что 24% россиян никогда не пользовались интернетом.

Про закон о «суверенном интернете» знают или слышали 76% респондентов. 38% относятся к нему положительно, 21% — отрицательно.

Половина россиян (51%) уверена, что интернет не сможет заменить «традиционные» СМИ в будущем, доверие к которым, как отмечают социологические службы, выше, чем к интернету. Вместе с тем более чем у трети опрошенных «очень часто и довольно» часто складывается впечатление, что телевидение, радио и газеты обманывают (35%), не дают полной информации о происходящем (47%), фокусируют внимание на второстепенных сюжетах (44%).

Снизилась доля россиян, поддерживающих запрещение доступа к отдельным сайтам и материалам в сети.

Одним из наиболее популярных сервисов остается Youtube, которому 14 февраля исполнилось 17 лет. Как выяснил «Ромир», за четыре последних года наибольший охват аудитории видеохостинга был зафиксирован в 2020-м — 76,8%. В 2021 году показатели снизились до 73,9%.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+