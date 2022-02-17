Искусственный интеллект мог бы смоделировать эволюцию коронавируса и даже предсказать появление «омикрона», рассказал «Газете.Ru» директор по фундаментальным исследованиям AIRI и председатель научно-координационного совета Исследовательского центра прикладных систем искусственного интеллекта МФТИ Михаил Бурцев. Кроме того, по его словам, в скором времени ИИ будет проверять сочинения на ЕГЭ, а голосовые помощники научатся «предсказывать желания».

«Омикрон» можно было предсказать

– Говорят, что появление новых штаммов коронавируса еще никто не сумел предсказать. А смог бы это сделать специализированный ИИ?

– Думаю, в какой-то степени мог бы. Для этого нужны данные о том, как мутировали другие вирусы. При наличии этой информации мы можем построить модель, которая будет предсказывать то, какие мутации более вероятны, какие менее. В этом смысле мы можем предсказать эволюцию самого вируса.

– А можно ли было предсказать появление «омикрона»?

– Я думаю, да. Потенциально, сегодня уже такое возможно, но я не могу сказать, что есть конкретные примеры решения таких задач. Думаю, искусственный интеллект мог бы предсказать появление «омикрона», но было уже поздно. Люди еще не наладили методы такого прогнозирования. Может, кто-то уже начал этим заниматься, но так как пока это исследования на переднем крае науки, а не отлаженная технология, то она не поспевает за эволюцией вирусов. Поэтому не удалось предпринять превентивные меры. Думаю, что через 2-3 года такое предсказание станет возможным.

– Как происходит моделирование эволюции?

– Если мы говорим о вирусах, то мы должны рассмотреть задачу предсказания их изменчивости: какие элементы нуклеотидной последовательности будут изменены с большей вероятностью. Это мы можем сделать, если есть данные об изменчивости похожих вирусов. Тогда можно построить модель, которая будет по окружению предсказывать мутации.

Необоснованный страх

– Действительно ли развитие ИИ может существенно повлиять на рынок труда?

– ИИ, как и любая другая технология, создан для того, чтобы помогать человеку. Он повышает эффективность труда. В некоторых областях это может привести к тому, что эффективность труда повысится до 100% и тогда в этой конкретной области труд человека будет не нужен.

Это естественный процесс развития технологий, который приводит к тому, что наиболее тяжелая, наиболее скучная работа может исчезнуть. Люди займутся деятельностью, которая не может быть автоматизирована. Значит, она более присуща человеку.

В целом ИИ только положительно будет влиять на развитие рынка труда. Люди будут более востребованными, так как автоматизация избавит нас от наиболее «нечеловечной», «муторной» и опасной работы.

– Как вы относитесь к тому, что такие люди, как Илон Маск, который вкладывается в развитие ИИ, говорит о его возможном восстании и призывает его бояться?

– Это все следствие его недостаточной погруженности в текущее состояние отрасли. Это первый фактор. А второй фактор – это действительно резкий прогресс в развитии ИИ. Из-за этого у многих людей сложилось впечатление, что ИИ сейчас решит кучу проблем, которые раньше он не мог решать, что он обойдет человека. Отсюда это беспокойство. Особенно у таких гениальных людей, как Илон Маск, у них очень хорошо развито воображение. Поэтому вот такая реакция, на мой взгляд.

Вообще, по оценкам специалистов, в ближайшие 10 лет ничего такого не произойдет, через 50 лет тоже навряд ли. Срок того, что мы создадим машину, которая достигнет способностей человека, выходит за пределы десятилетий, а то и столетия.

Глобальные прогнозы

– Если говорить про развитие ИИ, то что мы получим через условные 20-30 лет?

– Уже через 10 лет будут широко распространены беспилотные технологии, которые у нас уже сегодня активно развиваются. Беспилотные такси и различные автопилоты станут повседневной частью нашей жизни. То же самое произойдет и с персональными помощниками. Они пока еще не стали такой неотъемлемой частью нашей жизни, но через 10 лет они будут гораздо больше влиять на нашу жизнь. Фактически, все движется к тому, что они станут единым интерфейсом, через который мы будем общаться с разными устройствами и с интернетом.

— Можно ли поподробнее рассказать, как именно это будет происходить? Условная «Алиса» будет бесконечно подключена? Она будет открывать машину? Запускать двигатель?

— Такой помощник будет подстраиваться под пользователя и стараться предсказать его желания ещё до того, как они возникнут. Например, приятно удивит предложением билета в кино именно на интересующий фильм, в свободное время и в компании друзей. Даст совет в тот самый момент, когда он будет критически нужен. Ну и просто напомнит об утюге, который забыли выключить из розетки.

— Сейчас идет бурное развитие ИИ в здравоохранении. Уже прямо сейчас он дает «второе мнение», анализируя результаты КТ при COVID-19. Что будет дальше?

— Конечно, эти технологии будут активно развиваться. У нас есть много оборудования для получения медицинских данных, но дефицит специалистов – врачи слишком перегружены, чтобы интерпретировать максимально возможный объем этих данных. Если мы это автоматизируем, то ИИ будет помогать врачам выявлять заболевания на гораздо более ранних стадиях. Это очень сильно повысит уровень здравоохранения и качество жизни людей.

— Образование?

— Да. Буквально на прошлой неделе прошло объявление результатов технологического конкурса UP GREAT, который проводит Фонд НТИ. Это набор конкурсов, где нужно преодолеть важные технологические барьеры. Наша лаборатория как раз один преодолела. Нам удалось построить такую систему, которая может провести проверку сочинения на английском языке от лица человека. То есть фактически мы можем очень сильно разгрузить учителей и сделать более доступным образование.

— Будет ли в будущем ИИ задействован для проверки сочинений на ЕГЭ?

— Конечно! И это будущее уже наступает. Мы его создаем и приглашаем партнеров, готовых создавать это будущее вместе с нами, на основе нашей технологии. Ведь она может быть использована не только для проверки грамотности в рамках ЕГЭ, но и для более широкого круга задач обработки текстов.