Новая легенда мобильной фотографии: чем удивляют Huawei P50 Pro и его камера

В России стартовали продажи камерофона Huawei P50 Pro — нового флагмана серии с возможностями для съемки, практически ничем не уступающими профессиональной фотоаппаратуре. Его основная камера оснащена 10-канальным мультиспектральным сенсором с датчиком окружающего освещения, новой фирменной оптикой Huawei XD, улучшенной технологией обработки изображения XD Fusion Pro Image Engine, быстрой фокусировкой и другими инновационными решениями. «Газета.Ru» протестировала все возможности камеры, от зумирования до съемки в темноте и на сверхширокоугольный объектив.

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Смартфон даже внешне больше напоминает камеру, чем обычный телефон: такое впечатление создается благодаря почти зеркальной поверхности гаджета, а также двум большим «глазам»— объективам. Дизайн корпуса – традиционно сильная сторона серии Huawei P, и новый флагман в фирменном цвете «черное золото» воспринимается как роскошный аксессуар. Тем не менее, самое интересное, не то, как устройство выглядит, а как оно работает.

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Основная линза системы объективов позволяет делать снимки, по качеству не уступающие фототехнике Leica. Это не просто маркетинговый ход, а действительно качественная оптика, выдающая резкие, как бритва, кадры даже при съемке в темноте.

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Отдельного внимания заслуживает сверхширокоугольный объектив с эквивалентным фокусным расстоянием 13 миллиметров. Во время пейзажных съемок или в достаточно тесных помещениях эта линза будет незаменима – угол зрения у нее действительно очень широкий. По цветам этот модуль более контрастный – схожий эффект возникает при установке широкоугольных объективов на профессиональную камеру. Вместе с этим, и цвета получаются более насыщенными, особенно хорошо это заметно на кадрах с небом и облаками.

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Huawei P50 Pro позволяет делать отличный кадры издалека с помощью 200-кратного зума. Может быть, эта функция используется не так часто, но всегда приятно иметь запас по фокусному расстоянию и возможность снять что-то издалека, например, Луну, не упуская интересных деталей.

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Камера смартфона поддерживает макросъемку с расстояния от 2,5 сантиметра (предыдущий флагман снимал от 4 сантиметров) – на фотографиях можно рассмотреть текстуру объекта, которую вы, возможно, и не заметили бы невооруженным глазом.

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Обработка изображения с помощью искусственного интеллекта в современных смартфонах играет существенную роль. В этом устройстве она действительно больше помогает, а не мешает работе: умные алгоритмы мгновенно определяют сюжет съемки, будь то закат, цветы, зелень, вечеринка, и подгоняют настройки камеры. Тут уже главное самому не упустить хороший кадр - даже в темноте.

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Huawei P50 Pro одинаково умеет снимать яркие и детализированные портреты – с глубокой прорисовкой лица и силуэта. Важно, что камера не искажает цвета и пропорции снимаемого человека, при этом улавливая мельчайшие подробности – от блеска глаз до сверкающей на солнце пряди волос.

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В аппарате имеется встроенный фото- и видеоредактор, выполняющий все базовые функции, однако вместе с этим в AppGallery можно найти и загрузить требуемое приложение для обработки снимков и роликов.

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Особой похвалы достоин аккумулятор. Он пережил день съемок на морозе, игру в Asphalt 9, и заряда хватило еще на просмотр фильма.

Отдельное удовольствие – яркий и плавный экран Huawei P50 Pro с диагональю 6,6 дюйма. Потреблять контент, работать или просто играть на нем — приятно, при этом смартфон не перегревается при сложных задачах и удобно лежит в руке, имея легкий вес и тонкий корпус.

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После предыдущего флагмана Huawei P40 Pro с четырьмя объективами и широкой матрицей, который задал высочайший уровень мобильной съемки при любом освещении, было трудно ожидать что-то еще более крутое. Но бренд смог удивить, перейдя от гонки за количеством модулей основной камеры к созданию качественной оптики и доработке умных алгоритмов для лучшего распознавания объектов и сценариев съемки.

Если добавить к этому еще и совершенно новый дизайн, то стоит признать, что Huawei P50 Pro имеет все шансы надолго задержаться в звании легенды мобильной фотографии.