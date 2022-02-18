Проблема 2022 года. В марте миллионы людей могут потерять доступ к старым сайтам

Многие популярные сайты перестанут открываться с выходом сотых версий браузеров Mozilla и Chrome — соответствующее предупреждение уже было направлено в адрес веб-разработчиков. «Газета.Ru» обратилась к экспертам с целью выяснить, как обновленные версии браузеров повлияют на стабильную работу интернета и как это отразится на пользователях.

Цифровой апокалипсис

Разработчики Mozilla опубликовали в блоге компании пост, в котором говорится, что весеннее обновление Chrome и Firefox может стать причиной «поломки» многих популярных сайтов.

Веб-браузеры имеют строку User-Agent, которая передает сайтам данные о браузере, операционной системе и архитектуре процессора. Апдейт Chrome и Firefox до сотой версии может вызвать проблемы, так как не все ресурсы умеют обрабатывать трехзначный номер сборки.

Разные браузеры имеют разные форматы для строки User-Agent и разбора User-Agent для конкретного сайта. Как Firefox, так и Chrome уже проводят эксперименты, в которых текущие версии браузера подменяют версию на 100, чтобы обнаружить несовместимые сайты вручную. Так, некоторые из обнаруженных проблем уже были исправлены. Эксперименты будут продолжаться до выпуска сотых версий, но что будет после этого с теми сайтами, которые не смогли или не успели решить проблему совместимости, — не сообщается.

Выход Google Chrome 100 ожидается 29 марта, Mozilla Firefox 100 — 3 мая. До тех пор команда Firefox призвала пользователей присоединиться к их эксперименту и выявить «сломанные» сайты заранее. Так, пользователи стали сообщать о некорректно отображающемся интерфейсе и прочих багах на Google Chrome, в том числе мобильной версии, Firefox и Microsoft Edge. Например, пользователи сервисов Yahoo сообщают о «сломанном» интерфейсе — встречается отсутствие всплывающие окон, которые необходимы для работы, у кого-то отсутствует значок почты, а у некоторых пользователей сжималось содержимое сайтов. Также сообщается о проблемах с сайтами HBO Go, Bethesda, Slack и другими ресурсами, основанных на конструкторе Duda.

Руководитель интернет-агентства Shulepov-Code веб-разработчик Александр Шулепов в беседе с «Газетой.Ru» выразил сомнение, что обновление до 100 версии пройдет гладко.

«Чем это грозит и сколько сайтов пострадает, пока неясно, так как глобального запуска еще не было. Но я лично на своем опыте увидел баги в приложении Slack, которым я пользуюсь, было сообщение о том, что «браузер не поддерживается», и в интерфейсе встречал пару багов», — поделился эксперт.

Он отметил, что главная проблема заключается в том, что многие библиотеки синтаксического анализа не учитывают трехзначные номера основных версий, а многие крупные проекты используют именно эти библиотеки.

По словам Шулепова, у программистов весной «будет много работы».

«Эксперты отмечают, что во многих библиотеках была улучшена логика синтаксического анализа, когда браузеры перешли на двузначные номера версий, поэтому ожидается, что переход трехзначного рубежа вызовет меньше проблем. Если проблемы с сайтами все же возникнут и будут слишком многочисленными, а Mozilla или Google не сумеют исправить это до релиза новых версий, у разработчиков имеются запасные планы. В частности, у Firefox есть механизм, который позволяет «заморозить» User-Agent на значении «Firefox/99» или внедрить CSS на проблемный сайт. Точно так же Chrome может «заморозить» версию и указывать фактическую версию браузера в другой части строки», — рассказал Шулепов.

Никакой паники

Исполнительный директор компании Artezio (входит в группу ЛАНИТ) Павел Адылин считает, что проблему решат еще до выхода сотых версий браузеров. Причем для этого от компаний и вебмастеров, сайты которых испытывают определенные сложности, потребуются минимальные инвестиции.

«Наверняка, к релизу обновленных Firefox 100 и Chrome 100 все ошибки будут исправлены на стороне владельцев интернет-ресурсов. Создатели браузеров тоже учтут возможные сложности и реализуют механизмы, которые минимизируют появление подобных ошибок. Никто в этой истории не заинтересован в том, чтобы браузер Firefox 100 или Chrome 100 неверно отображали какие-то страницы. Особенно, если речь идет о популярных стриминговых сервисах или новостных сайтах. Если владельцы этих ресурсов решат не исправлять ошибки, то высока вероятность, что постоянные пользователи при малейшем дискомфорте просто сменят браузер, а не уйдут на другой сайт», — считает эксперт.

Адылин отметил, что Google и Mozilla не заинтересованы в том, чтобы их пользовательская база уменьшилась и утекла к конкурентам. По его словам, конкуренция между браузерами очень сильная — достаточно посмотреть, на какие уловки идут создатели браузерных решений, чтобы занять место «по умолчанию».

«Удивительно, что факт существования возможной ошибки попал в область публичного обсуждения до релиза новых версий браузеров. Это подрывает доверие пользователей к этим программным продуктам, создает определенные препятствия для обновлений, хотя эти обновления повышают безопасность работы в сети», — заключил Адылин.

Руководитель отдела разработки интерфейсов REG.RU Сергей Ермаков также считает, что массовых проблем удастся избежать. Он считает, что переход на трехзначные версии браузеров никак не повлияет на подавляющее большинство сайтов — особенно на крупные и развивающиеся ресурсы.

«Единственное, с чем можно столкнуться — посещаемый сайт выдаст предупреждение, что браузер устарел и не поддерживается. Можно игнорировать это сообщение, если браузер обновлен до самой последней версии. Да, есть риск, что старые сайты, которые разработчики давно не обновляли, попросту перестанут отображаться. В этом случае можно будет самостоятельно изменить версию браузера в его строке User-Agent — в большинстве случаев этого будет достаточно», — заключил Ермаков.