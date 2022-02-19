«Своих приколов тут полно». Живущий в Японии россиянин — про зарплату и дискриминацию

Россиянин Даниил Морозов переехал в Японию со знанием одного только английского языка. В интервью «Газете.Ru» Морозов рассказал, чем Токио отличается от Москвы, стоит ли уезжать в Японию и как он трудоустроился в одну из крупнейших IT-компаний мира, а затем ушел в стартап.

Переезд в Японию

— В какой компании работаете?

— Я работаю в PayPay, старшим разработчиком на бэкэнде, занимаюсь обработкой транзакций в системе. Часто путают с PayPal, но это совершенно отдельная компания. Она — формально стартап, существует три года, это ребенок двух крупных технокомпаний тут в Японии, Yahoo (в Японии бренд Yahoo является основной составляющей интернет-бизнеса SoftBank — «Газета.Ru») и SoftBank (огромная японская холдинговая компания, работающая в области телекоммуникаций, маркетинга и финансов — «Газета.Ru»).

close 100% Из личного архива Даниила Морозова

Это стартап по духу, но с очень солидными даже не раундовыми инвестициями, а прямой финансовой поддержкой от двух компаний. Я устроился туда относительно недавно, четвертый месяц там работаю.

PayPay — это платежная система, которая основана QR-кодах, примерно как в Китае WeChat. То есть это финтех-проект. И такие платежи постепенно становятся популярны во всей Японии, так как с безналичными платежами тут все еще туговато. А с этой системой и продавцам, и пользователям довольно удобно.

— Где работали в Японии раньше?

— Я до этого в Японии работал в Rakuten (японская e-commerce-компания со штаб-квартирой в Токио, владеет мессенджером Viber, инвестировала в маркетплейс Ozon — «Газета.Ru»). Там проработал два с лишним года. Меня они и привезли прямо из России вскоре после того, как сделали оффер.

— Как происходил процесс найма?

— Лично у меня процесс был довольно эксклюзивный. Rakuten уже знает дорогу в Россию и не первый год нанимает русскоговорящих специалистов. И обычно делается так: сначала ответы по видео на направленные тебе вопросы, потом живое онлайн-интервью, то есть собеседование. И вот несколько этапов в итоге проходишь. Могут отказать в любой момент безо всяких причин.

В моем случае повезло, что у Rakuten было выездное экспресс-интервью. Тогда в течение одного уикэнда пригласили около 60 разработчиков, и все мы проходили все этапы собеседования одновременно.

close 100% Из личного архива Даниила Морозова

И если все получится, то сразу получаешь оффер, в тот же вечер. Дают время подумать, примерно неделю.

Это мероприятие проходило в Москве, я приехал туда из Санкт-Петербурга. Мне оплатили проезд. Я приехал, пособеседовался и в тот же вечер получил оффер. Конечно, потом был процесс релокации и подготовки визы. И тут многое зависит от компании.

— У вас рабочая виза?

— Да, у меня рабочая виза на пять лет. И она никак не привязана к работодателю. То есть формально я мог приехать и сразу уволиться, чтобы искать в работу в другом месте.

В отличие от многих виз в США, которые тебя приковывают к определенной компании на пару лет, в японском законодательстве такого нет. И ты можешь со своей визой делать что хочешь и искать работу сколько угодно раз. Это специфика японского трудового законодательства.

— А сколько занял процесс переезда?

— Я прилетел в Японию 28 ноября 2018 года, а принял оффер в конце сентября. То есть грубо с октября по середину ноября я занимался всякими документами и получением визы. И виза съела большую часть времени, примерно месяц и делалась. Отправлял пакет документов.

В итоге я получил сертификат профпригодности — Certificate of Eligibility. С ним идешь в посольство Японии и запрашиваешь визу на въезд. Потом сертификат отдаешь на иммиграционном пункте и тебе выдают специальную карту резидента. Карта резидента (дзайрю) — это твой основной документ в Японии. С этой картой ты можешь прилететь и улететь из Японии.

— То есть предложение изначально исходило от Rakuten? Сами не искали работу в Японии?

— Я в Японии был как турист весной в 2017 году. Еще тогда подумал о том, чтобы там пожить. Но это были скорее фантазии на тему, никаких шагов сам не предпринимал. И по счастливой случайности оказалось так, что мой приятель по прошлой работе получил сообщение от рекрутера в LinkedIn (соцсеть профессионалов для поиска работы, заблокирована в России с 2016 года за отказ от хранения данных российских пользователей внутри страны — «Газета.Ru»). И мой друг порекомендовал меня, знал, что мне Япония интересна.

И около года мы с рекрутером работали. Я ему ничего не платил, и не должен был, он мне подыскивал различные варианты для работы. Зарабатывают они на комиссионных за найм от самих компаний через определенное время после трудоустройства.

Меня сначала в Rakuten же не приняли. Это были как раз онлайн-интервью. Может я себя не очень показал или недостаточно наговорил, так как технически интервью не то чтобы сложные. Спрашивали, чем занимаюсь, какие проекты.

А вот потом вживую увиделись и более активно им все разъяснил. Наверное, им так я больше понравился.

close 100% Из личного архива Даниила Морозова

Зарплата и аренда жилья в Японии

— Как в Японии относятся к российским технокомпаниям?

— Я упоминал «Яндекс», когда проходил собеседование. Некоторые узнавали. То есть о его существовании они знают. Но думаю они не задумываются о том, что JetBrains и все его продукты это российская компания. Или Nginx, например, тоже разработка русских рук. Сейчас никто на это не обращает внимания. VK, который бывший Mail, они тоже знают, если интересуются международными компаниями.

— Насколько российские айтишники востребованы в Японии?

— Думаю, что это еще непаханое поле. Сюда стоит отнести и Казахстан с Украиной в том числе.

Причина в том, что есть Индия и Вьетнам. Испокон веков они — аутсорс-территория для японцев. Они привлекают местных талантов из этих двух стран и к себе.

Индийцы де-факто говорят кое-как по-английски, это их второй язык. И если тут ты хочешь нанять кого-то, кто говорит на английском, то выбор автоматически падает на Индию или Вьетнам. Никто не пытается разобраться, хорошо ли говорят на английском русскоязычные сотрудники.

И востребованность низкая именно из-за того, что мало знают о нас. К тому же российские специалисты сейчас чуть дороже, чем индийцы. Российский рынок и сам сейчас перегрет, я слышал о фантастических суммах для разработчиков. Меньше у нас мотивации уезжать на деньги, которые предлагают в Японии.

— Раз упомянули зарплаты, сколько получает российский разработчик в Японии?

— Надо сразу сказать про налоги. Вычитайте примерно 30% с зарплаты.

Для старшего разработчика хорошая зарплата — 10 млн йен (6,6 млн рублей по текущему курсу) в год до уплаты налогов. На эту зарплату имеет смысл переезжать: хватит на жизнь одному и даже с семьей. Ниже этой суммы для старшего разработчика (senior) жизнь в Японии по сравнению с жизнью в России может показаться дауншифтингом.

В год 7 млн йен (4,6 млн руб. по текущему курсу) на руках будет. Это примерно 584 тыс. йен в месяц (около 385 тыс. руб. по текущему курсу).

— Сколько стоит аренда жилья?

— Тут в Токио неплохой разброс.

Например, если официально ты не в Токио, но совсем рядом, то можно позволить себе жилье за 80 тыс. йен (52,6 тыс. руб. по текущему курсу). Это будет нормальная квартира, такая подойдет и для двоих. А вот в центре Токио конечно аренда будет уже примерно 150-200 тыс. йен (99-131,5 тыс. руб. по текущему курсу).

Аренда — самая жирная статья расходов здесь. И формула для меня достаточно стандартная — не больше трети зарплаты отдавать на аренду. Остальное все гораздо легче контролировать. Расходы на транспорт и связь не такие гигантские: около 5 тыс. йен (3,3 тыс. руб.) за связь плачу и около 15 тыс. (9,9 тыс. руб.) за проезд.

Проезд на работу и обратно практически все компании оплачивают, у всех лимиты разные, начиная от 30 тыс. йен (19,8 тыс. руб.) в месяц. Знаю человека, кому 90 тыс. йен в месяц проезд компенсировали, чтобы он на синкансэне (скоростном поезде — «Газета.Ru») мог каждый день из соседнего города в Токио ездить.

— У вас зарплата больше или меньше 10 млн йен в год?

— В моем случае это больше. Но там и налоги становятся выше. Тут прогрессивная налоговая шкала. Но для Японии я не то, чтобы очень большие деньги зарабатываю. В японском IT есть работники инвестбанков, и это другие высоты, но да, моя зарплата значительно выше среднестатистической зарплаты японца.

— Насколько правдивы истории про сложности с арендой в Японии?

— Тут есть рейкин — единовременный платеж арендодателю при заключении договора. Это такой подарок. Он, как правило, делается, если вы снимаете не у компании, а определенного арендодателя. Но и это начинает потихоньку исчезать, потому что все больше иностранцев на это жалуются. И чтобы быть популярным на рынке, рейкины начинают убирать.

Слышал прекрасные истории о том, что дискриминируют иностранцев. И это правда. Тебя не пустят в 70% жилья на рынке, просто потому что ты иностранец. Неважно, зарабатываешь хорошо и сколько прожил тут. Тебе нужно найти поручителя, он должен быть японцем. То есть своих приколов тут полно.

Я с ужасом думаю о самостоятельном поиске квартиры.

Разница между Россией и Японией

— Насколько сильно жизнь в Токио отличается от Москвы?

— В Токио жизнь динамичная. Но здесь на удивление не настолько хипстерская атмосфера по сравнению с Москвой и Петербургом. Токио разбит на районы, и в каждом свой контингент. Но нет таких мест, чтобы было однозначно комфортно молодежи, а я себя еще к ней отношу, мне 30 лет.

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Мне показалось, что Токио все-таки довольно рафинированный. Все везде примерно одно и то же. Больше мишленовских ресторанов, солидных баров. Но все это кажется однообразным. И везде одни и те же люди, примерно одинаковый сервис.

Не хочу жаловаться, но это констатация факта. Это не значит, что город скучный. В нем можно найти свой круг общения и во многом даже поинтереснее Москвы. Тут иностранцев гораздо больше, стараться особо не надо. Есть и соотечественники, и англоговорящие люди.

Тонкости жизни

— В Японии какой язык чаще используете?

— Я здесь на английском гораздо больше говорю, чем на японском. Все собеседования были тоже на английском. И общение вне работы на нем в основном.

— Чем работа в Японии отличается от работы в российских компаниях?

— Надо подчеркнуть, что я работал в двух компаниях, ориентированных на западный подход. Тот же Rakuten гигантская компания, в которой только в главном офисе 10 тыс. человек. И там множество отделов, и в каждом своя атмосфера. В моих командах не было суровой, консервативной атмосферы. Я бы и не выдержал такого.

Всякие ужасы о работе в японских компаниях не оказались реальностью. И большой разницы с российским подходом я не заметил.

— А все классические ужасы про постоянные переработки и сидение на рабочем месте до тех пор, пока не уйдет начальник?

— То, что вы описываете, естественно есть, но я в таких компаниях не бывал. Порой, бывает, слышу краем уха от кого-нибудь сумасшедшую историю.

Например, у меня подруга работала в небольшой японской компании в IT-отделе. Она сидела за одним большим столом с начальником и его ассистенткой, но выше по статусу, чем подруга. И чтобы обсудить она хотела обратиться к начальнику со стула. А вот ассистентка тут же попросила ее обойти со стороны и обратиться напрямую, так как нельзя смотреть на экран начальника. Вот такие глупости. Это не правило, но пришло в голову человеку — как бы чего не вышло.

Есть еще факт, как бывший коллега работал в компании Honda компьютерным инженером. И знаете что? У них не было интернета на рабочих местах. Им тупо давали книжку, вроде справочника по C++, и говорили работать. Ну вот сидели и работали. Такие бредовые вещи есть в некоторых компаниях.

Но надо понимать — туда нас и не примут, в том числе из-за недостаточного знания японского. Да и не пойдем мы туда. Это для нас параллельная вселенная.

— Вы знаете только самые базовые фразы на японском?

— Я могу поддержать простой разговор на японском, не только дежурные фразы в магазинах и ресторанах. Я сейчас учусь, занимаюсь со своей японоговорящей русской знакомой, проводим занятия по Zoom два раза в неделю. Мой японский растет, хочу свободно владеть разговорным. То есть мне язык — не для работы. Три года в стране, немного стыдно не знать языка.

— Правда ли то, что в Японии редко можно найти человека, говорящего и понимающего английский язык?

— Это не проблема внутри компании. А вот на улице сложно. Если подойти к случайному человеку и спросить что-то на английском, то он может попытаться ответить. Шансы как в России примерно, даже меньше. Есть байки, что японцы убегают от иностранцев, когда не знают, что ответить, но у меня такого не было.

Возвращение домой?

— Есть ли планы на семью внутри Японии?

— Здесь это возможно и без знания японского. Есть англоговорящие японки, познакомишься и заживешь прекрасно. Но у меня сейчас на это нет конкретных планов. Я слабо представляю себе создание семьи с японкой. Я буду смотреть в сторону соотечественниц русскоговорящих, или девушек с запада.

— В ноябре 2023 года заканчивается ваша рабочая виза. Будете продлять? Или уедете в Россию?

— У меня желание превратить визу в вид на жительство. Здесь есть такая возможность. И с этим ПМЖ я смогу более гибко мыслить, что делать дальше. Оно позволит приобрести квартиру практически на тех же основаниях, что и гражданину Японии. Я смогу в конце концов покинуть Японию и вернуться практически когда захочу. Однако слабо представляю, что я здесь навсегда. Говорить так было бы чересчур поспешно.

— Стоит ли уезжать российским IT-специалистам в Японию, если им предложат?

— Япония — специфичная страна, особенно для тех, кто поедет с западной части России. Надо готовиться к тому, что домой ездить будет сложно. Получится всего 1-2 раза в год максимум. Да и долгие перелеты.

Здесь меньше отпусков и нет как таковых больничных. Например, если заболел на пару дней, то берешь отпускные. Отпуск начинается с 10 рабочих дней в году в первый год и прибавляется по 2 дня каждый год, пока не дойдет до 20. Если меняешь работу, количество отпускных опять сбрасывается до 10. Компенсируется это все большим количеством национальных праздников, почти как в России.

В Токио довольно много различных IT-компаний, в том числе из FAANG (акроним Facebook, Apple, Amazon, Netflix и Google — «Газета.Ru»), инвестбанков, стартапов и международных и местных корпораций. Работа в FAANG, как и в других международных компаниях, потенциально дает возможность на релокацию в другие страны.

Надо быть готовым, что в японском IT ты не заработаешь сильно больше остального населения страны. У меня опыта достаточно много было. Чтобы переехать сюда — нужно иметь солидный багаж. А с ним и в России можно зарабатывать получше, чем в Японии.