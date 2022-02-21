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Технологии

Сотрудники Apple начали отказываться от iPhone. Они опасаются слежки

Аналитик Самойленко предупредил о слежке работодателей через смартфоны сотрудников

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters
Работники Apple Store не доверяют разработке материнской компании — они начали общаться через смартфоны на Android, опасаясь раскрытия переписки со стороны руководства, сообщает Washington Post. По их мнению, у iPhone есть уязвимости, дающее доступ к данным владельца. Почему стоит опасаться слежки через iPhone, даже если вы не работаете в Apple, — в материале «Газеты.Ru».

Доверия больше нет

Сотрудники магазинов Apple Store в США начали отказываться от смартфонов iPhone из-за конфликта внутри корпорации. Эти работники перешли на смартфоны с мобильной ОС Android, чтобы тайно обсуждать объединение в профсоюзы.

Как сообщает The Washington Post, сотрудники техногиганта недовольны нежеланием топ-менеджмента повысить их зарплаты с учетом роста инфляции.

По словам активистов, руководство на местах препятствует попыткам создать профсоюз, а также пытается прослушивать их разговоры, делая вид, что занимается чем-то другим.

Чтобы избежать обнаружения менеджерами в магазинах, сотрудники тайно встречаются и общаются с помощью зашифрованных сообщений. И используют смартфоны на Android, конкуренте операционной системы iOS. Они опасаются слежки через гаджеты со стороны Apple.

Также сотрудники рассказали, как менеджеры уже начали проводить разговоры с коллегами один на один о том, как профсоюзы навредят сотрудникам, снизят их заработную плату и заставят Apple лишить их льгот и развития карьеры.

Почему стоит отказаться

Не только Apple и другие техногиганты могут следить за своими сотрудниками, но и самые обычные организации, никак не связанные с производством смартфонов или ПО, уверен управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко.

Аналитик рассказал «Газете.Ru», что у многих компаний есть особые требования в плане конфиденциальности: например, привязывание своего смартфона к рабочему аккаунту, после чего компании становится доступно очень многое — личная переписка, звонки, данные соцсетей, видео и фотоматериалы.

«Это не говоря уже о том, что компания может устанавливать видеокамеры в домах своих сотрудников на удаленке (правда, менеджеры эту информацию опровергают)», — добавил он.

Он предупредил, что публикация постов в соцсетях в рабочее время и нелицеприятные высказывания работников о компании расцениваются как нелояльность, и могут послужить поводом для увольнения.

«Обычный работодатель уже давно имеет определенные стандарты проверки и отслеживания разных данных сотрудников: кадровые службы просматривают социальные сети своих работников, контролируют различные высказывания или следят за размещением резюме на сайтах по поиску работы», — добавил специалист.

По его словам, сотрудникам Apple, как работникам технологической компании, запрещено многое. Все это прописано в специальных документах, которые работники подписывают при приеме на работу, уточнил Самойленко.

«Переход на другое ПО — это попытка защититься от слежки компании, которую предпринимают сотрудники. Но стоит учесть, что в эпоху цифровизации любой гаджет становится источником утечки информации и слежки абсолютно за любым человеком», — сообщил эксперт.

Он заключил, что оградить свою жизнь от вмешательств полностью не получится, только если не пользоваться мобильным телефоном и социальными сетями.

Зарплаты не поспевают за инфляцией

В фирменных магазинах Apple работает более 65 тыс. человек. Согласно документам Комиссии по ценным бумагам и биржам США, продажи через розничные магазины и веб-сайт Apple составили $366 млрд — 36% от общего дохода компании в 2021 финансовом году.

Сотрудники посетовали, что их зарплаты не выросли, несмотря на рост доходов корпорации. В настоящее время они зарабатывают от $17 до $30 в час (от 1,4 тыс. до 2,4 тыс. руб. по текущему курсу) и получают при трудоустройстве от $1 тыс. до $2 тыс. (от 79 тыс. до 158 тыс. рублей по текущему курсу) в виде акций.

По их словам, почасовые ставки Apple чаще всего соответствуют ставкам в других магазинах в регионах, где они работают. Однако эти компании не являются техногигантами, как Apple. Из-за инфляции работники фактически зарабатывают меньше денег, чем в момент найма.

«У меня много коллег и друзей, которых я искренне люблю, но они не зарабатывают достаточно, чтобы достойно жить. Мы работаем на компанию, у которой есть ресурсы, чтобы позаботиться о них», — отметил один из сотрудников, сторонников создания профсоюза.

Работники Apple Store надеются, что как только первый магазин успешно объединится в профсоюз, другие последуют за ним и случится эффект домино — внутри компании начнется массовое создание единого профсоюза.

Негодование нарастает

Сотрудники двух магазинов Apple Store в США сообщили, что уже получили поддержку от национальных профсоюзов и начали готовить заявку в национальный совет по трудовым отношениям. Работники еще шести торговых точек объявили, что намерены в ближайшее время запустить этот процесс.

Отмечается, что поддерживают создание профсоюза не только работники розницы, но и инженеры-программисты, и менеджеры по продуктам, которые работают внутри корпорации.

Некоторые работники делают пожертвования в фонд солидарности коллег, специальную организацию для помощи критикам Apple. Поддержка осуществляется тайно, потому что сотрудники опасаются возмездия за такие взносы.

Ранее из Apple была уволена инженер-программист Шер Скарлетт. Она призывала сотрудников делиться своей зарплатой в специальном документе, чтобы выявить возможные различия. В компании никак не связали увольнение с инициативой, однако сама Скарлетт уверена — ее выгнали именно за попытку раскрыть разницу в зарплатах.

Скарлетт отметила, что находится в контакте с организаторами розничных магазинов Apple и поддерживают их усилия. «Если самая богатая компания в мире не будет платить своим работникам столько, чтобы они могли жить, то кто?» — заключила программист.

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