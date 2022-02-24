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Технологии

Meta: новая вывеска – те же изъяны

Ребрендинг Facebook не избавил соцсеть от старых проблем

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Марк Цукерберг

Марк Цукерберг

Andrew Harnik/AP
Уже 4 месяца как Facebook превратился в Meta и работает над созданием собственной метавселенной. Марк Цукерберг продолжает проводить ребрендинг в надежде избавиться от токсичного шлейфа, который закрепился за компанией. Однако ИТ-гиганту не удается не только избежать новых проблем, но и разобраться со старыми.

Как сообщает CNN, на прошлой неделе Meta объявила об очередных нововведениях: «лента новостей» была переименована просто в «Feed»,  сотрудники, ранее известные как «Facebookers», стали «Метаматами».

Обновились корпоративные ценности и девиз компании.

Эти изменения, по мнению экспертов, свидетельствуют о стремлении компании перевернуть страницу в своей истории и переориентировать сотрудников, а также широкую общественность на новую эру своего бизнеса — менее запятнанную годами проблем.

Сам же основатель Facebook, похоже, хочет отдохнуть от недавних потрясений и предложил Нику Клеггу занять пост президента по глобальным вопросам. Последний ранее разбирался с контент-политикой, выборами, созданием Надзорного совета. Теперь же будет представлять Meta на всех обсуждениях и слушаниях в Сенате и Конгрессе США относительно цифровой политики и спорных вопросов к корпорации.

Это назначение прокомментировала бывший директор по публичной политике Facebook Кэти Харбат.

«Марк Цукерберг может бежать, но он не сможет скрыться от регулирующих органов», - подчеркнула она.
 

Старые проблемы Facebook никуда не исчезли


 
Несмотря на стремление Цукерберга и Meta «жить в будущем», как диктуют новые ценности компании, её не отпускают прошлые проблемы. К тому же, некоторые из них только набирают обороты.
 
Рекламный бизнес Meta сталкивается с давлением со стороны других крупных технологических гигантов. Бывшая сотрудница Facebook Фрэнсис Хауген подала две новые жалобы в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) касательно обработки компанией дезинформации.

Акции Meta упали более чем на 40% за последние полгода, особенно после публикации отчета о доходах.

Помимо этого, платформа продолжает бороться с регуляторным контролем.

Хауген на прошлой неделе подала в SEC две новые жалобы на Meta. Согласно им, компанию обвиняют в введении инвесторов в заблуждение относительно усилий по борьбе с дезинформацией о климате и Covid-19 на своих платформах.

Ранее уже были поданы жалобы, связанные с обработкой дезинформации о президентских выборах 2020 года и восстании 6 января, торговлей людьми в сообществах соцсети, а также с воздействием продуктов на детей.

Помимо этого, Meta согласилась заплатить $90 млн для урегулирования иска 2012 года, в котором компания обвинялась в отслеживании действий пользователей даже после того, как они вышли из своих учетных записей.

Дополнительно от цифровой площадки требуют удаления неправомерно собранных данных.

Американские сенаторы Ричард Блюменталь и Марша Блэкберн на прошлой неделе предложили Закон о безопасности детей в интернете, который также может повлиять на работу Meta. Закон обяжет социальные сети помогать родителям защищать детей от вредоносного контента в онлайн-пространстве, а также ежегодно выявлять риски для несовершеннолетних в сети.

Но одной из самой большой потенциальной проблемой для компании Цукерберга стало объявление Google о разработке новых правил конфиденциальности, которые ограничат возможность для отслеживания действий пользователей в приложениях на смартфонах.

В прошлом году Apple также изменила правила конфиденциальности, что ударило по рекламному бизнесу Meta, которая уже оценила свои потери из-за новой политики в размере $10 млрд.

«Рекламный бизнес Meta сильно зависит от малого бизнеса, который полагается на преимущества доступа к большому количеству информации о пользователях для эффективного таргетирования рекламы. Без этих данных рекламодатели не будут платить столько денег», - прокомментировал ситуацию аналитик Third Bridge Group Скотт Кесслер.

Как считают эксперты, смещение акцента Meta на создание метавселенной может быть признанием того факта, что существующий бизнес компании находится в беде.
 
 

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