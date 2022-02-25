Обойтись без иностранного софта: грозит ли России технологическая блокада

Санкции, которые вводятся против России, не могут обернуться для страны полной технологической блокадой на уровне софта, рассказали «Газете.Ru» российские разработчики программного обеспечения. Однако, по их мнению, незаметным влияние санкций все равно не окажется – Россия может лишиться доступа к ряду важных сервисов и программ, что негативно скажется не только на пользователях, но и на бизнесе. Между тем, эксперты уверены, что, хоть последствия этого процесса и будут болезненными, фатального исхода событий не будет – в России уже достаточно разработок, которые могут выступить в качестве альтернативы большинства западных решений.

Нет и не будет

По мере объявления антироссийских санкций становится ясно, что некоторые ограничения направлены на IT-компании, ведущие бизнес в России. Так на данный момент в РФ уже прекратило работу мобильное приложение UAV Forecast, которое используется для отслеживания погодных условий и безопасных полетных зон операторами летательных беспилотников. При запуске программы российские пользователи получают уведомление о недоступности сервиса на территории страны в связи с военными действиями на Украине. Другой пример – программа для редактирование трехмерной графики Cinema 4D. Вчера российские пользователи начали получать аналогичное уведомление о недоступности сервиса от плагина Insydium, который в среде Cinema 4D используется для трехмерной визуализации частиц.

Другим фронтом, по которому подходят ограничения являются американские платформодержатели: 23 и 24 февраля из Google Play и App Store поочередно было удалено приложение «Промсвязьбанка», против которого ранее были объявлены санкции. Помимо «Промсвязьбанка», под санкции попали и другие крупные российские кредитные организации: «Альфа-Банка», ВТБ и не только. На момент написания статьи приложения этих компании были доступны в каталогах Google и Apple.

Однако эксперты не исключают, что в скором времени ситуация может ухудшиться.

Директор по развитию бизнеса компании Vinteo Борис Попов в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что на сегодняшний день сложно прогнозировать дальнейшие события. Однако, отталкиваясь от информации, которой эксперт располагает на данный момент, он не исключает, что американские компании начнут отзывать лицензии на использование в России базового программного обеспечения. В числе таких компаний он видит Microsoft и Zoom.

«Например, привычные всем продукты Microsoft просто перестанут работать. Для дальнейшего функционирования компаний и ведомств нужно будет в срочном порядке закупать российские операционные системы и базовые программные пакеты. Все остальное по срочности отойдет на второй план», – сказал он.

Аналогичного мнения придерживается и генеральный директор компании-разработчика облачных сервисов Liberum Navitas Айрат Мустафин. По его словам, список компаний, которые могут прекратить или ограничить работу в России, широк. Однако в первую очередь, по его словам, речь идет о сервисах, которые предоставляют глобальные компании в сфере коммуникации и хранения данных – будь то соцсети, профессиональные сервисы видеоконференцсвязи или облачные сервисы.

«В зоне риска потенциально оказываются пользователи практически любого зарубежного поставщика облачных сервисов – Amazon, Google, в определенном смысле Meta. На прикладном уровне, критичным может оказаться недоступность Zoom и аналогичных услуг», – сказал эксперт.

В свою очередь директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко не исключает возникновения проблем с использованием зарубежных соцсетей, мессенджеров и видеохостингов – Facebook, Twitter, Whatsapp, Youtube. Работа в РФ различных облачных сервисов также, по его словам, может быть ограничена.

«Масштаб санкционного давления пока сложно представить: ограничения на работу сервисов могут вводить не только государства, но и сами компании в такой ситуации могут предпочесть покинуть российский рынок. Такое санкционное «саморегулирование» может оказаться намного ощутимее рестрикций со стороны зарубежных правительств», – заявил Плуготаренко.

В компании Microsoft и Google на момент публикации материала не ответили на запросы «Газеты.Ru».

Попадают все

Мустафин считает, что первыми в рамках санкционного давления в IT-секторе удар примут не столько простые обыватели, сколько представители бизнеса, процессы которых завязаны на иностранном ПО. Как минимум потому, что им придется значительно сильнее потратиться для поддержания качества работы своих сервисов, которыми пользуются клиенты.

Плуготаренко соглашается с тем, что основными субъектами санкций являются финансовый и IT-секторы, что определенно подпадает под категорию «бизнес». Однако простые пользователи, по его словам, тоже не останутся нетронутыми.

«Пользователи также будут затронуты санкциями. Самое очевидное последствие – повышение цен на технологичные продукты. Сервисы, к которым российские граждане уже привыкли, могут прекратить свое существование или оказаться недоступными. Будет ограничено развитие сервисов», – сказал эксперт.

Также он обращает внимание на то, что приостановка обслуживания уже приобретенного ПО со стороны иностранных вендоров приведет к устареванию текущих версий. А следовательно возрастут риски и информационной безопасности. В случае с банками, это касается как корпоративных так и частных клиентов.

Не все так плохо

Эксперты сходятся во мнении, что, несмотря на сложность сложившейся ситуации, санкционный удар для России в сфере ПО не будет фатальным. По их словам, российские компании, особенно в сфере IT, умеют работать в сложных экономических реалиях и способны закрыть текущие и будущие потребности россиян.

«Альтернатива давно существует, причем устойчивая и работоспособная. Это и российская облачная среда, и аналогичные, а иногда и превосходящие по качеству сервисы коммуникаций, созданные российскими программистами и находящиеся в зоне контроля Российской Федерации», – сказал Мустафин.

Даже в таких сложных областях, как операционные системы, российские компании совершили прорыв за последние несколько лет. Отечественные ОС, по словам эксперта, уже сегодня успешно используются не только в объектах критической информационной инфраструктуры, но и в бизнесе. По части же прикладного ПО, в некоторых категориях российские разработчики и вовсе находятся в авангарде.

«В ряде случаев мы не просто располагаем всеми необходимыми технологиями, а опережаем зарубежных поставщиков. Сейчас это будет абсолютно очевидно большинству российских предприятий», – заявил Мустафин.

Похожего мнения придерживается и Борис Попов. По его словам, в России есть ПО, которое в большинстве случаев может заменить западные аналоги.