Samsung Galaxy S22+: шикарные камеры и ужасная оптимизация

Несмотря на то, что Samsung Galaxy S22 Ultra, представленный в феврале 2022 года, привлек к себе максимальное внимание обзорщиков, именно его «младший брат» Galaxy S22+ претендует на звание истинного флагмана для среднестатистического пользователя. Кому следует присмотреться к новинке, и стоит ли он своих 100 тыс. руб. — в обзоре «Газеты.Ru».

Комплект

Так сложилось, что современные флагманы предлагают «из коробки» меньше, чем самые дешевые смартфоны — такой тренд заложила Apple. Поначалу Samsung даже высмеивала американцев, но по итогу тоже решила «позаботиться об экологии», сэкономив к тому же на комплектации. Так, вместе со смартфоном можно обнаружить лишь ключ для извлечения SIM-лотка, USB-провод и документацию.

Почему флагманы стали такими скучными?

Раньше комплектация смартфона даже из среднего сегмента могла удивлять — там были наушники, чехол, зарядное устройство, проводок и много всего другого, чего так не хватает S22+ и современным гаджетам.

Дизайн

Отличить Samsung Galaxy S22+ от прошлогоднего S21+ практически невозможно, ведь внешне он изменился лишь на 0,1 дюйм — именно настолько в новинке меньше дисплей в сравнении с предшественником.

Спереди и сзади смартфон прикрыт закаленным стеклом Corning Gorilla Glass Victus+, а сам корпус защищен от пыли и воды по стандарту IP68 с заявленным погружением в пресную воду до 1,5 метров на протяжении 30 минут.

Изменения в Galaxy S22+ есть, хоть и не такие заметные. Во-первых, заявлено, что смартфон получил алюминиевую рамку с более жестким сопротивлением к падению и царапинам.

Во-вторых, вес стал немного меньше — 195 граммов против 200. При постоянном использовании смартфона в чехле разница в пять грамм ощущается. Учитывая размер, материалы корпуса и объем аккумулятора, Samsung Galaxy S22+ даже можно назвать легковесом.

Но все же к эргономике есть вопросы.

Если предшественник имел более обтекаемые формы, то тут рамка может впиваться в руки — учитывая размер смартфона, подойдет он не каждому. Перед покупкой настоятельно рекомендуется подержать его в магазине, чтобы понять, удобен он или нет.

close 100% Дони Джабборов/«Газета.Ru»

Экран

Принято считать, что во флагманах Samsung стоят одни из лучших дисплеев на рынке. Стоит отметить, что это действительно так. В S22+ установлен 6,6 дюймовый Dynamic AMOLED 2X-дисплей с разрешением 1080х2340 пикселей. Смартфон может похвастаться поддержкой адаптивной частоты обновления изображения от 48 до 120 Гц. Примечательно, что в настройках нельзя выбрать «Высокую» частоту, как это предлагают конкуренты — доступны лишь «Адаптивный» и «Стандартный» режим. То есть пользователь получает либо 60 Гц, либо от 48 до 120 Гц, а всегда стабильные 120 Гц даже в самых нетребовательных задачах выбрать не получится.

Также стоит отметить, что у дисплея изменилось соотношение сторон, если сравнивать с Galaxy S21+ — 19,5:5 в S22+ против 20:9. Может показаться, что это мелочь, но нет — теперь смартфон не ощущается таким же вытянутым, как предшественник, чем-то напоминая iPhone.

В Samsung Galaxy S22+ максимальная заявленная яркость достигает 1750 нит — такой же яркостью может похвастаться и старшая модель Galaxy S22 Ultra. Это самый яркий дисплей на моей памяти. Однако, насколько это безопасно как для глаз пользователя, так и для самого смартфона? Видимо, в Samsung решили «перестраховаться», раз урезали яркость экрана в стандартном режиме. Чтобы получить максимум, нужно включить соответствующий режим в настройках. Однако не стоит спешить с этим — даже при средней яркости его вполне хватит в солнечную погоду.

Но чего в Samsung нет и, наверное, уже никогда не будет — DC Dimming. Это режим позволяет снизить вредное мерцание OLED-дисплеев (ШИМ), из-за которого глаза некоторых пользователей могут «уставать».

По неизвестным причинам, Samsung и Apple не спешат внедрять эту технологию, хотя конкуренты из Китая уже который год используют ее в своих устройствах.

К тому же экран Samsung Galaxy S22+ не очень подходит для мобильных геймеров — заявленная частота дискретизации экрана, обновления сенсорного слоя, составляет всего 240 Гц. В китайских смартфонах негласным стандартом уже принято считать значение в 360 Гц, хотя уже есть гаджеты с частотой в 1 тыс. Гц. Из-за этого на фоне конкурентов дисплей S22+ может показаться менее отзывчивым. На практике это заметно, но только в играх.

Оболочка

Samsung Galaxy S22+ работает с предустановленным Android 12 и фирменной оболочкой One UI 4.1. Из крупных изменений в системе — поддержка адаптивных цветов Material You, которая Google рекомендует производителям использовать с новой версией ОС. Это позволяет окрашивать элементы управления и ярлыки приложений в цвет обоев или выбранной пользователем палитры. Выглядит это свежо и очень «по-гугловски».

При этом One UI работает стабильно и без заметных подтормаживаний. Но есть некоторые моменты, из-за которых кажется, что One UI немного отстает от конкурентов по количеству полезных функций. Например, в ней не предусмотрены такие инструменты как VideoToolbox в MIUI или такие же широкие возможности кастомизации, как в Realme UI. Внешне оболочка от Samsung практически идеальная и даже бывшим владельцам китайских смартфонов придется по душе.

Производительность

Вот по части производительности смартфон удивил как в хорошем смысле, так и в плохом. При повседневном использовании для Galaxy S22+ нет невыполнимых задач — телефон не «тупит» и все приложения открывает быстро.

Однако розовые очки спадают при запуске игр.

Вся линейка Galaxy S22 работает на базе фирменного чипсета Exynos 2200, выполненного по 4-нанометровому техпроцессу. Графический чип Xclipse 920 разрабатывался Samsung вместе с AMD, из-за чего на эти смартфоны были особые надежды у многих мобильных геймеров, но они, скорее всего, не оправдались.

Так, при запуске практически любой игры можно столкнуться с тем, что смартфон будет сильно перегреваться. Причем настолько, что после 30 минут его уже некомфортно держать в руках — в зоне камеры и рядом с ней, где, скорее всего, расположен чипсет, нагрев сильнее всего.

Второй недостаток смартфона — отсутствие оптимизации, что порождает еще большее количество проблем. Например, в одной из самых популярных мобильных игр в жанре «королевская битва», Call of Duty: Mobile, можно лишь выбрать минимальное значение графики.

Даже в бюджетных моделях до 20 тыс. руб. можно выставить средние настройки графики и выше.

В другой популярной игре — PUBG Mobile New State — при выборе максимально доступных значений графики случаются частые проседания FPS. Модельки окружающего мира прогружаются прямо «под носом», из-за чего можно со всей скорости врезаться в камень. А края карты и вода при пролете на самолете в начале игры отображается некорректно — где-то стерты границы, а где-то вместо моря и рек появляется мираж в виде суши.

close 100% Дони Джабборов/«Газета.Ru»

В Genshin Impact флагман от Samsung также показал себя хуже «бюджеток» — даже при средних настройках графики смартфон не справляется, выдавая около 20 кадров в секунду и меньше. Кроме того нагрев в этой игре ощущается намного сильнее. Возможно при длительных сессиях смартфон будет перегреваться настолько, что его аккумулятор будет деградировать.

Представитель Samsung рассказал «Газете.Ru», что это связано с адаптацией игр под новый Exynos с графикой от AMD — скоро разработчики должны будут оптимизировать игры, и все будет доступно.

То есть в этом нет вины Samsung, а вся ответственность лежит на разработчиках отдельных игр. Только проблема заключается в том, что не каждая студия решится на оптимизацию своего продукта под определенный чип, который нигде, кроме как в Samsung не встречается. Сейчас на рынке Android-смартфонов два основных типа мобильных графических чипов — Adreno и Mali. Когда производители будут готовы все подогнать под Xclipse — не сообщается.

В бенчмарке Geekbench 5 смартфон показал 1151 и 3513 баллов в одноядерном и многоядерном тестах соответственно.

Можно сделать вывод, что новый чипсет удачный в плане своей вычислительной производительности. Но на данный момент серию Galaxy S22 никак нельзя рекомендовать к покупке, если время от времени планируется заходить в требовательные мобильные игры.

Камеры

Флагманы Samsung известны каждому как одни из лучших на рынке. Это действительно так — каждый из четырех сенсоров тут может приятно удивить, если сравнивать с китайскими флагманами. Например, ультраширокоугольная камера на 12 Мп выделяется благодаря углу обзора и хорошей детализацией при дневном свете.

close 100% Дони Джабборов/«Газета.Ru»

Основную камеру стоит похвалить за общее качество фото и видео — 50-мегапиксельный сенсор может снимать видео вплоть до разрешения 8К при 24 кадрах в секунду, а также FullHD и 4К при 30 или 60 кадрах. Фотографии получаются детализированными и очень контрастными — в стиле Samsung. Проблема лишь в том, что они смотрятся очень яркими и насыщенными лишь на экране Galaxy S22+, а уже на компьютере или на другом смартфоне все уже не так красочно. Но все же камера при дневном свете справляется очень достойно.

Третий модуль на задней панели — это телефото, благодаря которому можно приблизить фото или видео в три раза без потери качества. При большем увеличении качество будет заметно уменьшатся, но все равно будет на голову лучше, чем на любом другом смартфоне без телеобъектива.

close 100% Дони Джабборов/«Газета.Ru»

Если судить по задним камерам, Samsung Galaxy S22+, как и обычный S22, собрал все самое нужное для того, чтобы считаться флагманом. При этом, что похвально — в дорогих моделях Samsung не пытается обмануть покупателя, «пихая» кучу бесполезных сенсоров на 2 Мп, как это любят делать китайцы. Тут действительно все нужное и на хорошем уровне исполнения.

close 100% Дони Джабборов/«Газета.Ru»

Фронтальная камера Galaxy S22+ не может похвастаться большим количеством мегапикселей — тут их всего 10, в то время как у конкурентов 16, 20 и 50. При этом съемка фото и видео на голову выше. Та же видеосъемка возможна вплоть до 4К при 60 кадрах в секунду — что большая редкость в мире Android-смартфонов.

В целом камеры Galaxy S22+ показали очень хороший результат, лишь изредка промахиваясь при вечерней и ночной съемке, добавляя на фото цифровых шумов.

close 100% Дони Джабборов/«Газета.Ru»

Особенности

Приятным удивлением при тестировании Samsung Galaxy S22+ стала такая мелочь, как сканер отпечатков пальцев. Во-первых, он расположен чуть ниже центра экрана — именно там, куда палец сам интуитивно попадает. Это показалось очень удобным после нескольких лет использования китайских флагманов со сканерами, которые размещаются практически вплотную к нижней рамке смартфона. При этом сам сканер работает точно, но по скорости немного уступает конкурентам.

В смартфоне также есть возможность разблокировки по сканированию лица — происходит это по фронтальной камере и явно небезопасно, о чем предупреждает сам гаджет при настройке. Удивило тут другое — при настройке смартфон предлагает надеть или снять очки, чтобы запомнить пользователя как с аксессуаром на лице, так и без него.

Касательно звука у Samsung все странно — тут стоит стереозвук, который обычно называют «полуторкой». То есть звук выходит как из мультимедийного динамика, так и с разговорного. Обычно между качеством и громкостью двух динамиков есть разница, но заметить ее тут не удалось. Хотя если бы тут стоял еще один мультимедийный динамик на верхнем торце, было бы все равно лучше.

Аккумулятор

Samsung Galaxy S22+ оснащается аккумулятором емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки на 45 Вт и беспроводной на 15 Вт. К тому же он поддерживает реверсивную беспроводную зарядку на 4,5 Вт, с помощью которой можно, например, зарядить наушники.

Аккумулятора при активном использовании хватит на 6-7 часов, а при обычном использовании — на сутки. Заряжать смартфон будет сложнее. Во-первых, в коробке нет беспроводной зарядки на 45 Вт, при помощи которой можно аккумулятор восполнится на 100% ровно за час. При помощи сторонних зарядных блоков этот процесс занимает около двух часов.

Почему Samsung неохотно внедряет поддержку быстрой зарядки в свои гаджеты — неизвестно. Китайцы уже давно предлагают заряжать устройства за 15 минут — причем такие блоки предлагаются «из коробки», то есть бесплатно.

Выводы

В конце хотелось бы отметить сильные стороны смартфона. Во-первых, Samsung Galaxy S22+ и вся линейка ощущается дорого благодаря действительно качественно собранному корпусу и его материалам. Во-вторых, у смартфона — один из лучших экранов на рынке. Многим также понравится отсутствие каких-либо скруглений на нем, как у того же S22 Ultra. В-третьих, камеры, хоть и не без минусов, но практически идеальные.

Однако у этого смартфона есть и недостатки, которые, наверное, перевешивают чашу в свою сторону.

Так, смартфон явно вышел сырым, о чем говорят игровые тесты. Конечно, в первую очередь смартфон нужен для связи, но и развлечения должны быть доступны с самого первого дня покупки. Тут же придется подождать пока разработчики игр не оптимизируют свой продукт под новое железо.

Но самый главный недостаток этого смартфона — его цена. Galaxy S22+ на 128 Гб предлагается за 95 тыс. руб. Причем память никак не расширить при помощи MicroSD-карточек. В 2022 году этого явно недостаточно. Самый оптимальный вариант на 256 Гб обойдется уже в 100 тыс. руб.

Дорого ли это? Психологически да, но в действительности нет. Ведь уже в ближайшее время на рынок России придут китайские флагманы Oppo, Xiaomi и Realme, цена которых, если верить утечкам, будет очень близка к гаджетам Samsung, а где-то даже будет выше.