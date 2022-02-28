Кремниевый занавес: чем обернется запрет Intel и AMD для России

Антироссийские санкции в IT-секторе могут вызвать серьезный дефицит иностранных процессоров, рассказали «Газете.Ru». Прежде всего, речь идет о продукции AMD и Intel, об ограничении поставок в РФ которых ранее появились сообщения в СМИ. В крайнем случае, считают специалисты, могут возникнуть перебои в бизнес-процессах компаний, которые пользуются оборудованием этих вендоров. Однако надежду внушает то, что окончательного решения AMD и Intel, судя по всему, не принято. К тому же, дефицит не случится сразу – у российских компаний будут месяцы, чтобы найти альтернативу.

Камень раздора

На фоне антироссийских санкций на повестке дня оказался вопрос доступности в стране чипов Intel и AMD. Согласно сообщениям СМИ, некоторые российские разработчики электроники на прошлой неделе получили устные уведомления от компаний о приостановке поставок в Россию своих изделий. Пока эти ограничения не касаются физлиц, то есть подавляющее большинство граждан по-прежнему могут приобретать компьютеры, ноутбуки и прочие устройства с использованием чипов американских компаний. «Газета.Ru» попросила российских разработчиков электроники оценить текущую ситуацию и дать прогноз по ее развитию.

«До настоящего времени официального подтверждения информации о запрете поставок указанными компаниями у нас нет», — сказал генеральный директор компании «Норси-Транс» Сергей Овчинников.

Другой представитель рынка российской электроники сказал «Газете.Ru», что информация об ограничениях поставок может исходить не со стороны самих Intel и AMD, а со стороны поставщиков, поскольку то, что многие из них сегодня приостановили деловые отношения с Россией, известно достоверно. Причинами такой приостановки, по словам источника, может быть как угроза санкционных взысканий, так и более очевидные проблемы вроде логистики, которая нарушилась из-за спецоперации на Украине.

«Все просто нажали на «паузу» и ничего не делают. Насколько мы понимаем, никто пока никаких официальных бумаг никому не выставил, но все все равно решили перестраховаться», — рассказал источник.

В свою очередь генеральный директор компании «Аэродиск» Вячеслав Володкович считает, что заявления об ограничении поставок процессоров в Россию может быть всего лишь элементов запугивания. По словам экспертам, на практике Intel и AMD едва ли решатся на этот шаг, поскольку РФ является важным сырьевым участников полупроводниковой отрасли, которому есть чем ответить западным партнерам.

«Свою продукцию указанные компании не могут выпускать без участия России. Некоторые компоненты (сапфировые подложки, химикаты, редкоземельные металлы) для процессоров поставляет только Россия, или же наша доля в этих поставках критически велика. Если запретят поставки вендоры, мы, конечно же, ответим запретом со своей стороны. И тогда возникнет патовая ситуация для всех – выполнять запрет будет невозможно, потому что будет нечего поставлять», — заявил Володкович.

Нет данных

В компании Intel «Газете.Ru» ответили, что «внимательно следят за ситуацией и обеспечивают соблюдение применимых санкций и правил экспортного контроля, введенных OFAC (подведомство Министерством финансов США, которое занимается планированием и применением санкций, — «Газета.Ru»), и правил, изданных BIS (подведомство Министерстве торговли США, которое занимается экспортным контролем. — «Газета.Ru»)».

Новый список ограничений BIS по экспорту техники в РФ, опубликованный после начала спецоперации на Украине, вступит в силу только 3 марта. Согласно ему, ряд американских компаний должны будут получать у властей США разрешение на поставку в РФ в том числе и компьютерных компонентов, то есть поставки в Россию будут проходить жесткую модерацию.

Сергей Овчинников считает, что в случае ограничений поставок, в РФ случится «серьезный» дефицит процессоров, поскольку в данный момент компенсировать отсутствие американских в полной мере нечем. Дефицит коснется многих сфер, поскольку бизнес-клиентами процессоры Intel и AMD используются в основном в серверном оборудовании и системах хранения данных. Последние, в свою очередь, по словам Овчинникова используются повсеместно.

Вячеслав Володкович добавляет, что процессоры для серверов и СХД – инфраструктурная основа IT-системы в любой компании. Без вычислительных мощностей и систем хранения данных их работа невозможна.

«С учетом масштабов цифровизации в экономике и государственной деятельности, серверы и СХД применяются сегодня абсолютно везде. Отличаются только объемы, модели и архитектура решений, которые строятся на их основе. Основной тренд здесь – увеличение требований к производительности процессоров и СХД: данных становится все больше, обрабатывать и передавать их нужно все быстрее», — сказал он.

В крайнем случае, по его словам, из-за недостатка западных компонентов, в компаниях, которые ими пользуются, могут возникнуть разрывы в работе их IT-систем, что в свою очередь отразится на бизнес-процессах. Уже последнее может обернуться различными последствиями, в зависимости от специфики компании, которые могут отразиться и на клиентах этих предприятий: например, пользователях интернет-сервисов и мобильных приложений.

Нужен козырь

Несмотря на, казалось бы, малоприятную перспективу, эксперты отмечают и ряд позитивных моментов. Например, аналитик MForum Analytics Алексей Бойко отмечает, что даже в случае принятия ограничительных мер, российские бизнес-клиенты Intel и AMD столкнутся с дефицитом не сразу. Во-первых, работу продолжит уже запущенное оборудование, а во-вторых, какое-то время компании будут наращивать мощности IT-систем за счет резервов.

«Как правило, мощности закупаются с некоторым избытком на развитие, то же касается и мощностей, которые можно арендовать. Так что в ближайшие месяцы проблемы еще не станут остро», — говорит Бойко.

Не стоит исключать, что за счет выигранного времени российские клиенты Intel и AMD успеют найти альтернативу американской продукции в Китае. Например, Бойко не исключает, что производимых по 28-нанометровому техпроцессу китайской компанией Loongson чипов может хватить для удовлетворения потребностей российских систем хранения данных.

Большинство экспертов считают, что главным выходом из ситуации для России является производство собственных процессоров. Хотя специалисты и соглашаются, что это очень сложная задача, невыполнимой они ее не считают.

«При определенной поддержке государства и крупного отечественного бизнеса, тем более в партнерстве с другими странами (например, БРИКС), в течение двух-трех лет наша страна способна выйти на уровень собственного микроэлектронного производства по технологическим нормам 28 нанометров или даже 14. А объем инвестиций я бы оценил в 8-10 млрд долларов в год от каждой страны-участницы», — сказал генеральный директор Liberum Navitas Айрат Мустафин.

Аналогичного мнения придерживаются и Бойко. Хотя он более пессимистично настроен относительно сроков. По его словам, запуск в России производства собственных процессоров – вопрос десятилетий.