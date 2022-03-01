«Ошибка 403»: крупный регистратор доменов перестанет обслуживать россиян

Регистратор доменов Namecheap разослал письмо российским клиентам, в котором предупредил об отказе в обслуживании. Владельцы сайтов должны сменить регистратора до 6 марта — после этой даты страница их ресурса будет показывать «ошибку 403». Чем это грозит администраторам сайтов и их пользователям — в материале «Газеты.Ru».

Отказ от российских доменов

Второй крупнейший регистратор Namecheap, за которым числится более 13% мировых доменов, больше не будет вести бизнес с компаниями и физическими лицами, зарегистрированными в России. Компания призвала российских клиентов найти новых регистраторов доменов до 6 марта на фоне спецоперации ВС России на территории Украины. В настоящее время компания имеет около двух миллионов клиентов по всему миру, а сотрудники из 18 стран помогают управлять более чем 14 миллионами доменов.

В комментариях под заявлением глава Namecheap Ричард Киркендалл пояснил, что регистратор не будет блокировать домены, так как существует «множество других вариантов». Он добавил, что аккаунты хостинга Namecheap, а также сервисов EasyWP и Private Email с доменами ».ru», ».рф», ».бел» и ».su» будут показывать ошибку «HTTP 403 Forbidden».

Известно, что компания сделает исключения «при определенных обстоятельствах» для независимых журналистов и благотворительных организаций, однако какими должны быть эти обстоятельства — не сообщается.

Последствия

Реакция на решение Namecheap была неоднозначной — многие клиенты уже отписались в комментариях, утверждая, что этот шаг «несправедливо наказывает российских граждан».

В беседе с «Газетой.Ru» руководитель ИТ-агентства по оказанию услуг «Дом оранжевого кота» Вячеслав Евстигнеев рассказал, что некоторые иностранцы выражают свое недовольство тем, что заявляют о переносе доменов от Namecheap к конкурентам.

«В целом, все имеют право на свое мнение в связи с событиями, которые происходят на Украине, но лично для меня — это неправильное ведение бизнеса, скорее разгоряченное решение руководства. Да, у Namecheap около тысячи сотрудников по найму работает из Украины, и они стараются их поддержать. Это я тоже могу понять. Некоторые иностранцы на зарубежных форумах тоже удивились такой позиции регистратора», — отметил Евстигнеев.

Он также добавил, что работать с Namecheap больше не будет.

Разработчик Александр Лихачев рассказал, что ему также пришло письмо от Namecheap, в котором его оповестили о том, что компания больше не будет оказывать услуги пользователям из России.

«В Namecheap у меня зарегистрированы личные домены, я их не монетизирую, но ситуация неприятная. Сейчас многие, как и я, находятся в подавленном состоянии, и заниматься переносом домена к другому регистратору из-за того, что мой решил отказать в обслуживании россиянам — одно из последнего, что хочется сейчас делать. Это не сильно сложная, но относительно долгая процедура, которая может занять до пяти дней», — считает Лихачев.

Он отметил, что деньги за прерванную услугу Namecheap не вернет — разработчикам возможно даже придется доплатить за перенос домена к новому регистратору.

«По информации, которая до меня дошла, решение регистратором принято из-за уроженца Украины в верхнем менеджменте Namecheap», — поделился Лихачев.

Евстигнеев подтвердил, что процедура смены регистратора несложная, и добавил, что все «цивилизованные регистраторы» имеют предварительную автоматику и человеческую проверку. По его словам, процесс может занять от двух до семи дней.

«То, что Namecheap хочет переноса всех доменов до 6 марта, — не самые большие сроки, можно постараться уложиться. Для понимающих в этом специалистов труда не составит. Из минусов, конечно, это потеря уже оплаченных периодов и необходимость при переносе у нового регистратора оплатить минимум год вперед. Деньги можно попробовать вернуть через банк, если платеж был меньше полугода назад — лучше об этом почитать в интернете», — заключил Евстигнеев.

Никаких потерь

Руководитель проекта Hostfly.by Александр Хмыль рассказал «Газете.Ru», что перенос домена никак не повлияет на работу сайтов.

«После официального заявления [о смене домена — прим ред.] потребуется немного времени, чтобы домен заработал уже с параметрами нового оператора. Причем отказ оператора от обслуживания доменного имени не влечет его потерю для владельца. А это значит, что потребуется лишь время на перенос домена к другому оператору, после чего работоспособность ресурса будет восстановлена. Даже те, кто не успеет быстро решить вопрос с переносом домена, не пострадают», — отметил Хмыль.

В беседе с «Газетой.Ru» руководитель службы технической поддержки по доменам REG.RU Руслан Галимов рассказал о том, что подобные решения могут последовать и от других иностранных компаний, регистрирующих домены.

«Сегодня сложно прогнозировать действия иностранных провайдеров, мы не исключаем, что подобные блокировки могут последовать и от других участников рынка. Они ориентируются на страновые санкции, санкционные списки и в некоторых случаях — на позицию собственников бизнеса. Для российских партнеров таких сервисов ситуация максимально неопределенная», — отметил Галимов.

Хмыль также считает, что сейчас тяжело предсказать, насколько серьезно такой прецедент повлияет на рынок регистрации доменных имен.

«В краткосрочной перспективе российские клиенты зарубежных компаний могут отказаться от обслуживания своих доменных имен в российских доменных зонах и перенести их к регистраторам в России. Это не повлияет на скорость работы ресурсов. Клиентам удобно мониторить состояние имен и продлевать их на одной площадке. Кроме этого, изменится и логистика по продаже и передаче доменных имен, что может сказаться на работе вторичного рынка доменных имен. Но вряд ли стоит ожидать больших потерь из-за изменений в логистике обслуживания», — заключил Хмыль.

Галимов считает, что российским разработчикам необходимо позаботиться о своих данных и проектах — в ближайшее время создать резервные копии своих сайтов и перенести их домены к российским хостинг-провайдерам и регистраторам.

После публикации появилась информация, что Namecheap продлила сроки переноса доменов до 22 марта.