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Технологии

Почему в России изменили правила утилизации электроники

Эксперт Гуськов заявил об опасности появления скопления старой бытовой техники во дворах россиян

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Depositphotos
Россиян попросили перестать выбрасывать в мусорные контейнеры электронику и гаджеты. При этом уже налаженная система утилизации от производителей оказалась под угрозой запрета. По мнению экспертов новые правила утилизации не решают основных проблем, а напротив, могут стать источником новых. Как новые меры могут привести к горам мусора из компьютеров и бытовой техники во дворах — в материале «Газеты.Ru».

Добровольная мера

В России с 1 марта 2022 года вступил в силу запрет выбрасывать в мусорные контейнеры бытовую технику, системные блоки компьютеров, платы и жесткие диски. Как сообщала «Парламентская газета», эти предметы нужно будет сдавать на утилизацию под угрозой штрафа.

Представитель Ассоциации СКО «Электроника-утилизация» Антон Гуськов заявил «Газете.Ru», что законодательство не так категорично к гражданам.

«Это достаточно беззубый акт. Там так написано: гражданам нельзя просто выбрасывать, а надо утилизировать. Но написано со словом «могут передавать на утилизацию» и никакой ответственности за выброс [в мусорные контейнеры] не существует», — отметил эксперт.

По его словам, гражданам теперь законодательно разрешили сдавать электронику на утилизацию, никаких требований и наказаний из-за несоблюдения этих действий не появилось.

Управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко подтвердил «Газете.Ru», что пока россиянам штрафы не грозят.

«На россиянах ужесточение требований никак не отразится, но юридическим лицам с 1 марта нужно будет внимательнее следить за отходами, чтобы не платить штрафы», — добавил он.

Проблемы в системе

Однако текущие меры не решают проблемы утилизации и могут привести к скоплению старой электроники рядом с домами россиян, уверен Гуськов из СКО.

«Для эффективной утилизации нужен специальный сбор мусора. Это очень важно именно для электроники. И система должна быть в масштабах всей России, создавать ее должно государство. У нас же ее тотально нет, только отдельные очаги», — добавил он.

По словам специалиста, в настоящее время утилизацией электроники в городах России занимается Ассоциация системы коллективной ответственности (СКО) «Электроника-утилизация» и группа «М.Видео — Эльдорадо».

«За свои деньги бизнес организует у себя бесплатный для населения сбор техники для утилизации», — рассказал он. Представитель считает, что таких мер не хватит на всю страну, но это позволило существенно улучшить ситуацию во многих городах страны.

Гуськов отметил, что правительство обсуждает новые акты в рамках расширенной ответственности производителя (РОП), которые ударят по работе СКО «Электроника-утилизация» и других ассоциаций РОП. Он заверил, что власти намерены запретить им осуществлять уже налаженную у них, единственную в России систему утилизации электроники.

«Это противоречит всякой логике. У самих ничего нет, так давайте обрубим то, что создается самим бизнесом. И эффективно работает сейчас, вот что главное», — возмутился представитель Ассоциации.

Он уверен — улучшить экологию в России поможет поддержка усилий ассоциаций РОП по утилизации и включение их системы в государственную, распространенную на всю страну.

«Все инициативы РОП должны быть направлены на правильный сбор и утилизацию техники, а не просто сбор денег за то, что кто-то что-то довез до помоек. Надо же утилизировать!» — добавил Гуськов.

По его мнению, если СКО «Электроника-утилизация» и другим ассоциациям РОП запретят текущие меры по утилизации, производителям и импортерам будет выгоднее платить экосбор в государственный бюджет и не предпринимать никаких других действий.

«Одному очень дорого это делать. Потому и ассоциация. К тому же сбор и утилизация не их профильная деятельность, не их задача», — заключил специалист.

Работа над ошибками

По мнению Самойленко из B&C Agency, ограничения на бесконтрольную утилизацию техники и системных блоков, разработанные российским Министерством природы, необходимы.

Эксперт считает, что меры ведомства помогут в улучшении экологической ситуации сейчас и в будущем, а также популяризуют среди населения идеи о том, что отходы необходимо правильно сортировать и сдавать на переработку.

«В сломанной технике остаются элементы, которые потенциально могут быть опасны для окружающей среды. Например, фреон в холодильниках», — отметил он.

У населения таких приборов — немного, а вот бизнес использует их в работе гораздо чаще и в больших объемах. Речь идет о бытовой технике, компьютерах и комплектующих (например, жестких дисках и платах), констатировал специалист.

«При правильной утилизации оставшиеся материалы подлежат вторичной переработке и не наносят вреда почве, воздуху и воде», — добавил Самойленко.

Он рассказал, что такие требования стали продолжением работы по обеспечению экологической безопасности страны. В 2021 году под запрет бесконтрольной утилизации попали шины, телефоны, различные медицинские отходы, химические вещества и ртутные лампы.

Вышеперечисленные предметы россиянам необходимо передавать на утилизацию, договорившись с компанией по вывозу мусора, посоветовал эксперт. Власти создают в регионах места централизованного сбора таких отходов, либо проводят специальные дни, когда граждане могут их сдать.

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