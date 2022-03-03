Как продолжить пользоваться Windows при введении ограничений Microsoft

Американская компания Microsoft может последовать примеру коллег и ввести ограничения для россиян на пользование операционными системами Windows. Однако существуют способы спасти данные с компьютеров и минимизировать риски введения ограничений для пользователей. О том, как сохранить работоспособность компьютеров на Windows в России, — в материале «Газеты.Ru».

Опасения оправданы

Операционные системы Windows различных версий от американской компании Microsoft установлены у подавляющего большинства россиян. Однако эксперты допускают, что в ближайшее время продолжать использовать продукты корпорации без ограничений может стать затруднительно.

Как рассказал «Газете.Ru» управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко, пока Microsoft не высказывалась о введении каких-то санкций или ограничений в отношении россиян.

«Российский рынок являет крупной площадкой и постоянным торговым партнером. Но риск, безусловно, остается», — констатировал он.

В России представительство Microsoft действует с 1992 года, работает в десятках городах страны. Главный офис компании находится в Москве.

Лицензии на использование ПО Microsoft в России предоставляются через аффилированное лицо, компанию Microsoft Ireland Operations Limited. Она зарегистрирована в Ирландии и создана для облегчения налоговой нагрузки.

Изменения в учетной записи

По словам Самойленко из B&C Agency, в первую очередь, в целях обезопасить себя от возможных ограничений пользователи могут перевести учетную запись Windows в локальный аккаунт.

Обычно владельцы ПК используют учетную запись Microsoft, которая отличается от локальной учетной записи тем, что не связана с одним компьютером. Переход на локальный аккаунт доступен не для всех версий операционной системы.

Для включения локального аккаунта нужно зайти в параметры компьютера, найти пункт «Учетные записи», а в нем — пункт «Варианты входа». Среди них должен быть «Войти вместо этого с локальной учетной записью», добавил эксперт.

Также есть вариант отключить автообновления. Однако Самойленко уточнил, что от таких действий может пострадать и безопасность компьютера. Тем не менее способ также может помочь минимизировать риски ограничения функционала ОС.

Инструкции для отключения автообновлений также могут отличаться в зависимости от операционной системы. Например, в Windows 10 нужно открыть «Настройки», перейти в «Обновление и безопасность».

После этого необходимо открыть «Центр обновления Windows». В пункте «Дополнительные параметры» есть возможность нажать «Приостановка обновлений» и настроить время, до которого обновления не будут осуществляться.

Специалист уточнил, что полностью отключить обновления нельзя, но можно приостанавливать их на постоянной основе.

Дубликаты данных

Самойленко из B&C Agency также посоветовал сделать дубликаты важных документов, файлов и других данных на внешние носители. «При отсутствии опыта — нужно обратиться к специалистам, которые проведут необходимые процедуры», — добавил он.

Для копирования файлов необходимо сначала определить, какие именно нужно сохранить. Например, фото, документы, электронные книги, редкую музыку, фильмы, записи семейных торжеств, пояснил эксперт.

«Все эти папки нужно перенести на внешний жесткий диск, либо флешку. Если у компьютера есть оптический привод, то часть данных можно сохранить на диски», — рассказал Самойленко.

Такой вариант бекапа возможен при условии, что у владельца есть CD- или DVD-диски с возможностью записи. Однако эти носители хранят куда меньше информации, чем флешки или внешние жесткие диски.

По его словам, при необходимости можно разделить данные на несколько флешкарт. Например, все фото «положить» на одну, а рабочие документы — на другую. Эксперт посчитал, что к тому же так будет проще избежать заражения вирусами, если какие-то данные нужно будет восстановить.

«Еще один вариант хранения, который может стать дублирующим, — облачные сервисы. Но здесь нужно учитывать страну владельца сервиса. Хотя данные там хранятся довольно бережно, риск утечки данных все-таки остается», — сообщил он.

Самойленко заключил, что россиянам также важно не забывать об альтернативных операционных системах. Он привел в пример бесплатную Linux, которая позволит минимизировать риски ограничений и сохранить работоспособность компьютера.