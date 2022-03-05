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Технологии

Как теперь россиянам ремонтировать гаджеты Apple

Специалист Самойленко назвал способ обойти ограничения на официальный ремонт iPhone в России

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Depositphotos
Компания Apple ограничила россиян в возможности ремонта гаджетов, рассказали сервисные центры. Теперь починить iPhone официально стало куда сложнее, однако несколько лазеек все же имеется. Хуже всего придется тем, у кого пользуется более ранними моделями — на них детали скоро могут закончиться. Как теперь чинить «айфоны» и «макбуки» в России — в материале «Газеты.Ru».

Нюансы ограничений

Apple временно отказалась заниматься ремонтом сломанных гаджетов в своих официальных сервисных центрах. Об этом сообщил основатель компании Fixed.One Дмитрий Дружбин.

По словам специалиста, с 4 марта центры начали получать уведомление от Apple. В нем указывалось, что американский IT-гигант приостановил платный ремонт в сервисных центрах. Официально Apple пока не объявила о таком решении.

Информацию подтвердили vc.ru представители двух других сервисных центров.

Управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко рассказал «Газете.Ru», что компания действительно остановила весь экспорт товаров и платные ремонты устройств в сервисных центрах.

Несмотря на введенные ограничения, Apple указала сервисным центрам на исключительные случаи, когда технику все-таки можно починить через официальных мастеров.

Самойленко сообщил «Газете.Ru», что гаджет от Apple будут готовы официально отремонтировать, если у него имеется гарантия.

Также не оставят без квалифицированного ремонта участников программ обслуживания Apple. Сложности могут возникнуть в первую очередь у владельцев более ранних моделей iPhone. В их случае нерабочие кнопки или устаревший аккумулятор заменить теперь невозможно даже за деньги.

Все дело в деталях

По данным vc.ru, один из владельцев сервисного центра подтвердил, что Apple остановила платные заказы на детали. В связи с этим ремонт гаджетов со временем может стать более сложным.

Их нехватку могут почувствовать и те сервисные центры, которые не сертифицированы и не имеют прямого контакта с кем-либо из представителей Apple.

Самойленко из B&C Agency отметил, что запас комплектующих в обычных сервисных центрах по ремонту техники Apple есть, но «нужно понимать, что он ограничен».

По словам специалиста, так как затраты на логистику увеличатся, то и цены на ремонт американской техники тоже вырастут.

«Можно ожидать изменение цены в пределах 10-30% в зависимости от детали», — добавил он.

Эксперт рассказал, что причина в том, что теперь привычные цепочки поставок товаров претерпят изменения, и потребуется время на актуализацию данных и налаживание поставок.

«Новых официальных поставок пока не будет. Но это не значит, что в страну перестанут поставлять неоригинальные, но рабочие детали-аналоги. Их будут привозить из стран, сохранивших торговые отношения», — добавил он.

Как выбрать сервисный центр

Самойленко отметил, что тем, у кого нет официальной гарантии на устройство от Apple, стоит с осторожностью подбирать сервисный центр для ремонта гаджета.

«При выборе сервисного центра нужно в первую очередь обращать внимание на отзывы, как хорошие, так и плохие. Особенное внимание обращать на отрицательные отзывы и то, как на них реагирует компания», — отметил он.

По словам эксперта, это позволит выбрать сервис, который заботится о своей репутации и старается закупать качественные комплектующие.

Для проверки качества детали у сотрудников сервисных центров можно попросить документы на комплектующие. Однако Самойленко считает, что зачастую определить качественный товар сможет только сам мастер.

«Насколько качественна деталь — станет понятно и после использования гаджета, поэтому обязательно сохраняйте гарантийный чек на работу», — добавил он.

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