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Ученые обнаружили, что медперсонал чаще заражается коронавирусом не от пациентов

Исследование: медработники чаще заражаются COVID-19 вне работы

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Александр Патрин/РИА «Новости»
Французские ученые выяснили, что работники больниц и клиник чаще заражаются коронавирусом от родных и близких, несмотря на прямой контакт с коронавирусными пациентами. По словам опрошенных «Газетой.Ru» врачей, это может быть связано с низким уровнем соблюдения эпидемиологических норм, а также необычной спецификой COVID-19.

Исследователи из Франции, проведя опросы среди медработников, выяснили, что они чаще заражаются коронавирусом вне работы, чем непосредственно на ней. Препринт работы ученых опубликован на платформе MedRxiv.

Исследователи применили метод «случай-контроль» для двух групп медработников. Одна состояла из людей с подтвержденным коронавирусом, вторая – без. Всего в исследовании участвовало порядка четырех тысяч человек.

Метод «случай-контроль» является одной из разновидностей медицинского исследования. Это относительно быстрый и простой способ получить ответ на интересующий вопрос. Тех, кто уже имеют заболевание, помещают в группу «случай», тех, кто находился в аналогичных условиях, но не имел заболевания — в группу «контроль».

Участникам было предложено заполнить онлайн-анкету об использовании средств индивидуальной защиты (СИЗ) на работе. Вопросы охватывали 10 дней, предшествовавших появлению симптомов COVID-19 или включению в контроль-группу для здоровых респондентов.

Исследователи отмечают, что медперсонал имеет в 1,6–3,4 раза более высокий риск заражения по сравнению с остальным населением. Однако в ходе анализа результатов анкетирования ученые пришли к выводу, что медработники в восемь раз чаще заражаются COVID-19 вне работы, несмотря на частый контакт с больными коронавирусом.

Заражение происходит при общении с близкими или при посещении общественных мест.

Контакт с инфицированным коллегой и регулярные мероприятия по уходу за пациентами COVID-19 также имеют высокую опасность заражения, но в гораздо меньшей степени. При этом работа медсестер была признана более опасной, чем работа врачей, из-за частого контакта с пациентами.

Консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом», врач-терапевт, кардиолог Юлия Фокина отметила, что использование тканевых масок и шарфов вместо трехслойных масок, несоблюдение социальной дистанции, менее активная гигиена рук, прикосновения к лицу грязными руками являются возможными причинами такой закономерности, которую обнаружили французские исследователи.

«Медицинский персонал — это тоже люди. Поэтому, приходя домой, люди не используют СИЗ вообще. Помимо этого, они тоже посещают общественные места, например, кафе и рестораны, где в процессе приема пищи по очевидным причинам маски не используются. При этом корректнее было бы сказать, что контакт вне работы в восемь раз «опаснее», чем контакт с коллегой и пациентом. Опаснее именно в плане заражения коронавирусом», – заключила Фокина.

Врач-терапевт, основатель приложения «Справочник врача» Константин Хоманов, не согласился с этими выводами, отметив в беседе с «Газетой.Ru», что общая тенденция такова: чем дольше и ближе человек находится к больному коронавирусной инфекцией, тем выше шанс заразиться.

«Риск инфицирования на работе выше. На приеме, в стационаре или на вызове скорой медицинской помощи медработник встречается с симптомными больными. Также важно напомнить, что при штамме «омикрон» эффективны только определенного типа маски и респираторы, а заразность вируса сохраняется до суток в зависимости от поверхности. Защитные костюмы тоже могут стать источником инфекции — при неправильном снятии СИЗ можно получить концентрат биологических жидкостей, содержащих коронавирус, на кожу, слизистые оболочки и дыхательные пути», – объяснил Хоманов.

В начале пандемии медработники заражались и болели чаще остальных, так как находились в эпицентре вирусного присутствия, считает главный врач Клиники «Ниармедик на Китай-городе» Анна Рыбакова. Но сейчас, действительно, ситуация могла поменяться.

«Со временем развития пандемии медработники получали так называемую пассивную иммунизацию от COVID-19, регулярно, но по чуть-чуть контактируя с зараженными, и в результате формировался бустер-эффект. Иными словами, постоянный контакт с антигеном повышал иммунный ответ, что позволяло сопротивляться новой вирусной атаке», – рассказала Рыбакова.

По ее словам, врачи часто имеют резистентность к внутрибольничным заболеваниям. Однако COVID-19 отличается частыми мутациями, что привело к неэффективности пассивной иммунизации.

«Достаточный вируснейтрализующий иммунный ответ формируется только при комбинации инфекции с вакцинацией. Выходя на улицу, сотрудники лечебных учреждений, так же как и все население, сталкиваются с различными штаммами, с различными вирусными нагрузками. Они посещают общественный транспорт, магазины. Именно в этой обычной жизненной обстановке контроль за прикосновениями лица недезинфицированными руками снижается, достаточно часто возникает желание освободиться от маски/респиратора. Соответственно, можно предполагать, что медработники подвергаются большему риску именно не на работе, а в местах бытового пользования, где уровень контроля снижается», – объяснила Рыбакова.

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