Как россиянам оплачивать сервисы на iPhone после новых ограничений

Оплата внутри App Store и iTunes с помощью Visa и MasterCard с 10 марта стала недоступна в России. Однако для россиян осталось как минимум четыре способа оплачивать покупки в магазине приложений даже в условиях введенных ограничений. Все эти способы работоспособны и совершенно легальны. О том, как пополнить iCloud и купить подписку внутри приложений в условиях новых запретов, — в материале «Газеты.Ru».

Оплата с баланса мобильного телефона

В качестве обхода ограничений пользователям гаджетов Apple в первую очередь стоит рассмотреть оплату с помощью баланса на номере мобильного телефона.

Для этого на iPhone, iPad или iPod touch нужно открыть «Настройки», перейти в раздел «Apple ID», где будет указано имя пользователя устройства. Затем нажать на иконку профиля в верхнем правом углу, выбрать пункт «Оплата и доставка». Внутри откроется меню, в котором надо нажать на «Добавить способ оплаты» и выбрать «Мобильный телефон».

На iPhone нажатие «Использовать этот номер мобильного телефона» автоматически подтвердит оплату, а если нажать «Использовать другой номер мобильного телефона», то нужно будет подтвердить оплату после получения SMS-сообщения с одноразовым кодом.

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Такой способ все еще работает и доступен для клиентов российских операторов связи «Билайн», «Мегафон», МТС и YOTA. Данный способ работает для оплаты онлайн-покупок внутри App Store и iTunes.

Пополнить счет Apple ID

Покупка приложений в App Store доступна и при помощи счета Apple ID. Его можно использовать практически для всех операций внутри магазина приложений, в том числе оплаты внутриигровых предметов, оплаты подписки, хранилища iCloud, фильмов и музыки в iTunes.

Что самое важное — деньги на балансе будут храниться и никуда не должны исчезнуть, то есть финансовые операции внутри App Store будут возможны даже при введении ограничений на другие способы оплаты.

Для этого необходимо открыть App Store, коснуться своего профиля в правом верхнем углу и найти раздел «Пополнить счет Apple ID». Далее можно выбрать сумму: 1 тыс., 1,5 тыс. или 3 тыс. руб. Также есть возможность указать любую другую сумму, нажав на пункт «Другое».

В разделе «Пополнить счет Apple ID» также есть возможность настроить автопополнение, чтобы определенная сумма для оплаты подписок или сервисов списывалась со счета мобильного телефона регулярно. На странице также всегда будет указываться сумма, которая в настоящее время присутствует на балансе аккаунта.

Подарочные карты

Система подарочных карт для покупок в App Store была популярна в России до появления более удобных способов оплаты, в том числе через карты Visa и MasterCard. Теперь этот способ оплаты стал проще — если раньше надо было покупать карты в магазине, то теперь достаточно сделать онлайн-заказ и получить код.

Например, в сервисе ЮMoney (бывшие «Яндекс.Деньги») до сих пор можно оформить такую покупку. Карты есть и у ритейлеров, и на торговых онлайн-площадках.

При приобретении подарочных карт у неофициального поставщика стоит быть осторожным и внимательно изучить отзывы у продавцов, а также следить за ценой. Порой за подарочную карту берут большую сумму, чем ее номинал.

Ввести карту можно через App Store. Нужно коснуться своего профиля в правом верхнем углу и найти раздел «Пополнить счет Apple ID», а там выбрать «Погасить подарочную карту или код».

Карты оплаты в долларах США

У многих давних владельцев техники Apple еще остались американские аккаунты, которые они использовали до появления всех возможностей для оплаты внутри магазина приложений в рублях. В текущей ситуации можно вернуться к ним.

Оплата и пополнение таких счетов похожа на оплату подарочными картами в рублях. Чтобы приобрести карты оплаты, надо найти проверенных продавцов, у которых есть отзывы и положительные оценки от других покупателей. Зачастую на маркетплейсах именно система рейтинга помогает определить надежного поставщика.

Стоит также внимательно следить за ценой карты и ее номиналом, учитывая текущие изменения курса валют.

Тем не менее, этот способ не стоит рассматривать тем, кто намерен продлевать самые простые подписки, вроде облачного хранилища iCloud. Карты в долларах стоит рассматривать в первую очередь тем пользователям гаджетов Apple, которые намерены оплачивать сервисы, которые приостановили работу в России.

Подключение карты «Мир»

Использование карт «Мир» для покупок в App Store и iTunes пока под вопросом. Судя по отзывам владельцев смартфонов, успех привязывания системы оплаты через карту «Мир» зависит от того, какой банк выпустил карту.

Некоторые карты Apple отказывается регистрировать, сообщая, что «Способ оплаты отклонен». «Обновите данные или укажите другой способ оплаты, а затем повторите попытку», — появляется такое сообщение с текстом красного цвета.

Однако в исключительных случаях карты «Мир» удается привязать к App Store.

Этот способ крайне ненадежный, и может сработать лишь у малого процента владельцев гаджетов компании из Купертино.

Через банковское приложение

Пополнение счета аккаунта для гаджетов Apple действовало и через приложения российских банков. Чаще всего для этого лишь необходимо найти раздел «Платежи» и вбить в поле поиска «App Store», а затем в результатах выбрать провайдера «App Store & iTunes».

Оплата работает следующим образом: в поле нужно прописать свой мобильный номер. На него придет код активации в СМС-сообщении. Предварительно надо выбрать сумму пополнения.

Однако в последние часы поступают сообщения от пользователей, что и этот способ оплаты стал работать со сбоями. Несколько клиентов банков отметили, что оплата прошла, но сертификат с кодом так и не пришел. В связи с этим стоит учитывать потенциальные проблемы с получением кода и проверять разные банковские приложения на работоспособность способа.