Ни шагу на Запад: почему России не угрожает дефицит китайских смартфонов

Существенных проблем с поставками смартфонов китайских брендов в Россию не наблюдается, сообщает пресс-служба компании «Ситилинк». О том, что в России нет и не предвидится серьезных проблем с поставками китайских смартфонов, заявили и аналитики. Есть ли в заявлении Financial Times о двукратном падении потока китайских девайсов в РФ хотя бы доля истины — выясняла «Газета.Ru».

Слово за слово

Крупнейшие китайские производители смартфонов сокращают свои поставки в Россию — с таким утверждением, ссылаясь на источники в Xiaomi, Oppo и Huawei, выступила газета Financial Times. По данным журналистов издания, на китайские бренды в РФ приходится 60% рынка, а за последние две недели поставки из КНР в нашу страну сократились в два раза. Опрос «Газеты.Ru» участников рынка и аналитиков показал, что данные американского издания как минимум преувеличены.

Например, в компании «Ситилинк» сообщили, что за последние несколько недель не увидели серьезных снижений поставок от ведущих китайских брендов. При этом ритейлер отметил, что ограничения наблюдаются «у некоторых» китайских фирм. Однако компания связывает эти проблемы с последствиями COVID-19 в КНР, нежели с событиями на Украине.

«Мы не видим серьезных снижений поставок от ведущих китайских брендов в последние несколько недель. Ограничения поставок у некоторых китайских брендов по большей части связаны с последствиями коронавирусных ограничений», — заявила пресс-служба «Ситилинк».

В «М.Видео-Эльдорадо» не дали однозначного ответа, но заявили, что поддерживают постоянную связь с крупнейшими производителями. В «Связном» и МТС на момент публикации не ответили. Также «Газета.Ru» направила запросы на комментарий в Xiaomi, Honor и Vivo.

Руководитель аналитического центра GS Group Александр Сурков считает, что данным Financial Times доверять сложно. Как минимум потому, что компания приводит некорректную информацию о соотношении долей на рынке.

«Издание приводит названия трех брендов – Xiaomi, Huawei, Oppo – и утверждает, что на их долю приходится 60% российского рынка. На самом же деле китайцы в РФ никогда такого объема не имели. В лучшие годы у них было около 55% рынка, сейчас – около 50%», — сказал он.

Самым главным брендом в этой троице, по словам аналитика, является Xiaomi, поскольку в РФ на него приходится около 30% рынка. На остальные две компании – единицы процентов. Следовательно, считает эксперт, данные Oppo и Huawei сложно считать референсными – смотреть нужно на поведение Xiaomi. А Xiaomi, по его словам, едва ли покинет российский рынок или уменьшит на нем свое присутствие.

«Он [российский рынок] для компаний является одним из приоритетных и стоит по значимости после Китая, США и Индии», — сказал Сурков.

Денежный знак

Вместе с тем Сурков не стал исключать, что сейчас возможны колебания в поставках китайских смартфонов в РФ. Однако он уверен, что эти колебания не спровоцируют кардинальных изменений на рынке.

«Все изменения, которые сейчас наблюдаются, связаны только с одним – курсом рубля. Компании берут паузу для переоценки товаров, исходя из ситуации», — сказал Сурков.

Как только ситуация с валютой стабилизируется, стабилизируются и отношения российского рынка с китайскими производителями смартфонов, заключил он.

Аналогичного мнения придерживается и ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. В поставках китайских устройств наблюдаются перебои, но судьбоносными, по словам эксперта, они не являются. Заявление же Financial Times эксперт назвал пропагандистской манипуляцией.

«Сокращение поставок действительно есть. Связано это с трудностями оплаты новых партий: во-первых, Россию отключили от SWIFT, во-вторых, шатается курс рубля. Но в отличие от тех же Apple и Samsung поставки китайских смартфонов хоть как-то, но продолжаются. Потому что китайские смартфоны регулярно покупаются российскими компаниями за юани», — отметил Муртазин.

По словам эксперта, проблема поставок, как китайских смартфонов, так и Samsung и Apple, носит временный характер. По его словам, ситуация стабилизируется, как только «устаканится» курс рубля.

Вместе с тем Муртазин отметил, что в случае с китайскими смартфонами, россияне так или иначе застрахованы и от проблем с логистикой. По словам эксперта, даже если прекратится авиасообщение с КНР, останется возможность завозить устройства в Россию поездами, ввиду наличия железнодорожных сообщений между странами.