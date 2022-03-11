Знания — сила: как юристы наживаются на неграмотности россиян в сфере авторских прав

В России появляется множество юридических фирм, паразитирующих на случаях нарушения авторских прав в сети, рассказали «Газете.Ru» в компании RTM Group. Специалистов, занятых в этой деятельности, эксперт сравнивает с коллекторами: они ищут в сети опубликованные не по правилам фотографии, связываются с их авторами и предлагают инициировать судебное дело за долю от полученной компенсации. По данным исследователей, число дел, инициированных юристами-коллекторами, год от года быстро растет: если в 2020 году их были единицы, то в 2022 году они будут исчисляться сотнями или даже тысячами.

Не зевай

Публикация случайных фотографий из интернета в России становится опаснее — согласно отчету специалистов по информационной безопасности и праву в цифровой среде из компании RTM Group, в РФ быстро растет число юридических фирм, которые буквально охотятся на нарушителей авторских прав в интернете. Обнаруживая нарушение, такая компания связывается с правообладателем и предлагает ему взыскать с недобросовестного пользователя компенсацию в суде. Все расходы при этом компания берет на себя – причин для отказа почти не остается.

«Схема данных услуг реализована по принципу коллекторских агентств. Только взыскивают они не долги, а компенсации за нарушение авторских прав на фото», – рассказал «Газете.Ru» управляющий RTM Group Евгений Царев.

Компании-посредники заключают с автором фотографии договор доверительного управления, который позволяет им обращаться в суд и требовать денежное возмещение за нарушение авторских прав от имени пострадавшего. Юристы не стремятся запрашивать много, чтобы не получить в суде отказ. В большинстве случаев они ограничиваются суммой в 50 тыс. руб., и такие дела проходят по упрощенной схеме делопроизводства.

«Зарабатывают же посредники на том, что запускают сотни подобных дел, оставляя себе большую часть компенсации. Например, из 50 тысяч автору идет 10, а остальное уходит в агентство», – объяснил Царев.

По данным RTM Group, в 2020 году таких дел было единицы, в 2021 году – десятки. В 2022 году компания ожидает рост числа инцидентов до сотен или тысяч.

Существование тенденции в разговоре с «Газетой.Ru» также подтвердили эксперт Moscow Digital School Анатолий Смирнов и основатель KIP Legal Tech Павел Катков. По словам последнего, сама схема, описанная RTM Group, не нова. Раньше эта модель применялась к контрафакту физических товаров, а сейчас перешла в интернет в связи с ростом актуальности цифровой среды.

«Такая модель работы не нова, она называется «массовый истец» и заключается в масштабировании исков с одинаковым или схожим предметом и содержанием в целом с целью получения компенсаций с нарушителей в массовом порядке», – сказал Катков.

Как на дрожжах

Причину роста числа юристов-коллекторов и инициированных ими дел Евгений Царев объясняет относительной простотой их проведения и высокой выгодой. К тому же, по его словам, в период пандемии сильно расширился ландшафт работы, а вместе с ним увеличилось и число потенциальных жертв.

«В период самоизоляции многие были вынуждены искать заработок, не выходя из дома. Часть людей подрабатывала оформлением сайтов, маркетингом. Зачастую такие фрилансеры не уделяют достаточно внимания использованию фото с правильным оформлением права», – сказал эксперт.

Аналогичного мнения придерживается и Анатолий Семенов. По его словам, поиск нарушителей очень прост и технологичен: у юристов есть даже специальные интернет-сервисы, которые автоматизируют поиск сайтов, нарушающих авторские права.

Член Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России (АЮР) Роман Янковский добавляет, что юристов в этой нише также стимулирует совершенствование в России судебной практики в сфере интеллектуальной собственности: чем большое положительных результатов, тем сильнее мотивация.

«Я связываю эту тенденцию с улучшением защиты интеллектуальных прав и судебной практики в этой сфере. Именно поэтому юристы могут спрогнозировать стратегию дела и рассчитать примерную сумму компенсации», – сказал Янковский.

Ученья свет

В RTM Group отмечают, что как правило жертвами юристов-коллекторов становятся владельцы сайтов, представляющих в сети небольшие региональные компании. Небольшой компании трудно противопоставить налаженной схеме юристов что-либо, поэтому они удовлетворяют требования специалистов в досудебном порядке. На крупных игроков вроде маркетплейсов и СМИ они пока не «наезжают».

Другая причина, по которой во внимании юристов-коллекторов оказываются небольшие компании, заключается в том, что их сайты зачастую оформляются дилетантами — упомянутыми ранее фрилансерами или случайными людьми, которые плохо знают о соблюдении авторских прав в сети.

«Нередко бывает так, что ответственный за маркетинг или иллюстрации сотрудник компании размещает в публикациях чужие фото, найденные в сети. Мало кто знает, что указание автора фото – недостаточное условие для легитимного размещения чужого изображения. На это необходимо получить согласие автора напрямую, либо тот должен открыто заявить (например, на своей странице в соцсети), что он согласен на публикацию своих произведений с указанием авторства и ссылкой на страницу», – сказал Царев.

Исходя из этого эксперт рекомендует заключать отдельный договор со специалистами, ответственными за оформление сайта. В таком случае ответственность будут нести аутсорсеры, у которых заказываются сайты.

В свою очередь Павел Катков рекомендовал компаниям использовать для проверки материалов на сайтах штатных юристов. Это потребует дополнительных расходов, но убережет от еще больших потерь в будущем. Причем, по его словам, только штрафами такие потери могут не ограничиться, ведь нарушение авторских прав преследуется по закону 146 статьей Уголовного Кодекса РФ, некоторые пункты которой предусматривают наказание в виде лишения свободы.

В заключение эксперт призвал не демонизировать деятельность юристов, которые занимаются делами в сфере интеллектуальной собственности, поскольку они действуют абсолютно законно, хотя и согласился с тем, что рассматриваемая схема больше похожа на бизнес-модель, а не классическую работу законника.