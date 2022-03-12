Новый планшет на каждый день: Samsung против Xiaomi

Вымирающая категория гаджетов — Android-планшеты — в 2021-2022 годах получила второе дыхание. На рынке стали появляться новые модели, а Samsung представила целых три флагманских решения. Xiaomi тоже возродила свою линейку доступных и производительных устройств — Xiaomi Pad. Планшет какой из двух компаний лучше подойдет для работы, развлечения и рисования, — в материале «Газеты.Ru».

Комплект

Коробки Samsung Galaxy Tab S8 и Xiaomi Pad 5 выглядят одинаково — белые, крупные, в стиле «минимализм». Комплект у Samsung намного интереснее, чем у китайского конкурента — Tab S8 предлагает пользователю стилус S Pen. В Xiaomi за творческий аксессуар придется доплатить не менее 9 тыс. руб. Кроме стилуса южнокорейский гигант кладет USB-C на USB-C кабель без зарядного блока. Также в коробке Tab S8 можно обнаружить ключ для изъятия лотка SIM-карт или карточек MicroSD и документацию.

Xiaomi Pad 5 в свою очередь предоставляет зарядное устройство из коробки — это блок на 22 Вт, хотя планшет поддерживает все 33 Вт. USB тут классический — Type-A на Type-C.

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Дизайн

Каждый из планшетов придерживается своего «корпоративного» дизайна. Например, в Xiaomi Pad 5 некоторые элементы пришли из прошлогодних флагманов компании — блок камер напоминает Xiaomi Mi 11. В целом планшет выглядит стильно и его хочется носить без чехла, но это невозможно — задняя спинка выполнена из пластика, который быстро поцарапается.

Samsung Tab S8 придерживается дизайна прошлогодних моделей, который кому-то за несколько лет мог приесться. Однако корпус планшета выполнен из металла, что, несомненно, является преимуществом.

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Экран

По части дисплея Tab S8 и Pad 5 могут показаться очень похожими благодаря одинаковой диагонали экрана — оба получили 11-дюймовые панели с разрешением QHD 1600x2560 и поддержкой частоты обновления изображения 120 Гц. При этом поддержки адаптивной частоты или автовыбора нет ни у Xiaomi, ни у Samsung.

Но все же качество IPS-матрицы Xiaomi Pad 5 заметно уступает TFT-экрану Galaxy Tab S8. Дисплей «корейца» выдает более точную картинку и не пересвечивает белые участки. К тому же у Pad 5 рамки дисплея немного шире.

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Оболочка

Xiaomi Pad 5 оснащается Android 11 и фирменной оболочкой MIUI 12 for Pad, которая по сути никак не оптимизирована под планшеты — у нее множество недостатков, которые, как обещает компания, будут исправлены с выходом MIUI 13. На данном этапе смущает несколько моментов — сетка рабочего стола не стремится занимать все полезное пространство, как, например, в смартфонах. Тут все приложения расположены друг от друга на большом расстоянии — если все правильно расставить, то между ними мог уместиться еще один ряд приложений.

Все выглядит так, будто бы просто растянули мобильную MIUI — скорее всего, так и есть.

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В Pad 5 не слишком удобно сделан многооконный режим — можно открыть лишь два приложения, каждое из которых занимает половину дисплея. Не все приложения оптимизированы под работу в таком режиме, не каждая программа может открываться в плавающем окне.

Samsung Galaxy Tab S8 в свою очередь работает на базе Android 12 в фирменной оболочке One UI 4.1. Тут все тоже будто бы пришло из смартфонов компании без изменений — но это только на первый взгляд. Хоть интерфейс и повторяет мобильный формат, тут значки расположены на вполне нормальном расстоянии друг от друга и все выглядит гармонично на большом дисплее.

На корейском планшете также можно запускать приложения в многооконном режиме и в плавающих окнах — список приложений практически бесконечный. Кажется, в этом плане Samsung единственный производитель, который продолжает оптимизировать многие приложения под планшеты. Однако Instagram и другие вертикальные приложения все еще выглядят плохо.

Замена ноутбука

С самого анонса Xiaomi Pad 5 в Китае в августе 2021 года компания обещала предоставить пользователям специальный режим PC Mode, который бы имитировал интерфейс компьютеров. До сих пор он официально не появился, но его можно получить, установив вручную одноименное приложение — в этом помогут поисковики Google или «Яндекс».

Учитывая, что это не финальный вариант, все выглядит неплохо, но у Samsung есть своя альтернатива, которая называется DeX, которая не просто имитирует интерфейс, но и меняет представление о планшете.

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В режиме Samsung DeX Tab S8 практически превращается в ноутбук — если приобрести клавиатуру и мышь, то в работе с браузером и текстом планшет будет удобнее многих ноутбуков благодаря компактности и небольшому весу. Но стоит сразу отметить, что в такой комплектации удобнее пользоваться планшетом на устойчивой поверхности, например, за столом.

В плане «компьютерного» интерфейса и оптимизации под него приложений Samsung Galaxy Tab S8 опережает китайского конкурента — любое приложение открывается в окне, размер которого можно регулировать, открывать на весь экран или на половину. Кроме того, Samsung предлагает запускать одно и то же приложение в нескольких окнах, пока не заполнится оперативная память. Во время тестирования Tab S8 без каких-либо проблем работал с десятью открытыми окнами браузера, текстового редактора и файлового менеджера.

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Производительность

Несмотря на то что Xiaomi Pad 5 работает на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 860, разогнанной версии 855, который устанавливался во флагманы 2019 года, он справляется со всеми поставленными задачами. Планшет от Samsung работает на актуальном флагманском чипе Snapdragon 8 Gen 1 — и заметить разницу в производительности на глаз невозможно.

Оба устройства справляются с мобильными играми идеально. Fortnite, PUBG: Mobile, Call of Duty: Mobile и даже Genshin Impact — все тайтлы идут хорошо при максимально доступных настройках графики. Разница заключается лишь в том, что греются они под нагрузкой по-разному. Так, Samsung поначалу нагревается сильнее Xiaomi, но спустя некоторое температура корпуса снижается до комфортного уровня.

Во время игры в Call of Duty: Mobile Samsung Galaxy Tab S8 вел себя очень странно — иногда картинка на экране «сыпалась на пиксели», будто разрешение игры снижалось. Такое поведение было замечено только в этом тайтле и только на Samsung — возможно, это как-то связано с тем, что на обзоре был тестовый образец без обновлений. Не исключено, что сейчас проблема уже решена или решится в будущем.

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Также стоит отметить, что Xiaomi Pad 5 предлагается в конфигурации 6/128 ГБ ОЗУ и ПЗУ соответственно, в то время, как Samsung Galaxy Tab S8 доступен в модификации с 8 ГБ ОЗУ и 128 или 256 ГБ ПЗУ с возможностью расширения за счет карточек MicroSD. С учетом более нового чипа и большего объема памяти Tab S8 выглядит более привлекательным в качестве покупки для долгосрочного использования.

Камеры

Вряд ли владельцы планшетов часто используют камеры для того, чтобы запечатлеть красивый закат или для съемки блога из путешествия. Камеры в обоих планшетах стоят условные, которых достаточно для звонков по видеосвязи и для того, чтобы сфотографировать документы.

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Возможности камер обоих планшетов урезаны даже по сравнению со смартфонами начального уровня. Samsung Galaxy Tab S8 предлагает сверхширокоугольную «фронталку» на 12 Мп и два модуля сзади — основной на 13 Мп и ультраширокоугольный на 6 Мп. У Xiaomi Pad 5 по одной камере — основная на 13 Мп и фронтальная на 8 Мп.

Примечательно, что у Pad 5 огромный блок камеры, выполненный в стиле Xiaomi Mi 11, который намекает, что тут явно не хватает еще одного сенсора, место которого занимает заглушка с надписью «13 MP». В доступной за пределами РФ версии Pad 5 Pro там действительно размещается дополнительный модуль.

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Особенности

Что действительно способно неприятно удивить при покупке Xiaomi Pad 5, так это отсутствие вибрации. В отличие от конкурента, Tab S8 оснащен вибромоторчиком. Качество тактильной отдачи заметно хуже, если сравнивать со смартфонами, но все же это важный элемент для любого гаджета.

Что касается звука, то оба планшета получили четыре качественных стереодинамика. В планшете Samsung это AKG, как и в любом флагманском устройстве корейской компании, а у Xiaomi неназванный производитель, поддерживающий технологию Dolby Atmos.

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У Samsung Galaxy Tab S8 качество басов и громкость заметно выше.

Удивительно также то, что в Xiaomi Pad 5 отсутствует сканер отпечатков пальцев, который есть у Samsung. На корейском планшете сканер расположен в кнопке включения и палец идеально падает на эту область, но срабатывает датчик не так, как в смартфонах — медленнее, и чаще случаются ошибки. Но то, что он есть, — уже хорошо.

Аккумулятор

Xiaomi Pad 5 оснащается аккумулятором емкостью 8720 мАч с поддержкой быстрой зарядки до 33 Вт, но, как отмечалось ранее, в комплекте идет блок на 20 Вт, благодаря которому планшет заряжается около двух часов.

Samsung Galaxy Tab S8 получил батарею на 8000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт, которая, по заявлению компании, восполнит аккумулятор от 0% до 100% за 80 минут, но такой блок стоит 3,5 тыс. руб.

При яркости дисплея около 70% расход аккумулятора при запуске Genshin Impact на 30 минут составил 9% и 11% для Pad 5 и Tab S8 соответственно. Но несмотря на большую емкость, «в простое» Xiaomi сильнее расходует аккумулятор, из-за чего Samsung в целом живет немного дольше — планшетов хватит более 10 часов при активном использовании или на несколько дней при умеренном.

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Цены

Для начала нужно определить, для каких целей нужен планшет. Если в планах рисовать, работать и использовать его для развлечений, то выбор определенно падает на Samsung Galaxy Tab S8 — для этого у него есть все, а мощности железа хватит на годы вперед.

Если же планшет нужен исключительно для веб-серфинга и развлечений — для этого вполне сойдет Xiaomi Pad 5. На сколько хватит его производительности — неизвестно, но сейчас ее с избытком.

Совсем недавно Xiaomi Pad 5 предлагался по цене в 36 тыс. руб., а за Wi-Fi версию Tab S8 Samsung просила 65 тыс.

В связи с событиями на Украине, курсом доллара и проблемами с логистикой купить ни один, ни другой планшет на официальных сайтах и магазинах компаний сейчас невозможно. Будут ли у них обновлены цены с учетом ситуации на рынке — тоже неизвестно.

На «Яндекс.Маркете» сейчас можно найти Xiaomi Pad 5 по цене от 40 тыс. руб., а на TMall за официальный Pad 5 просят уже 50 тыс. руб.

В интернет-магазине «Связного» представлены разные версии Galaxy Tab S8, и самая дешевая — на 256 ГБ — стоит 73 тыс. руб.