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Технологии

Человек дешевле. Почему мечта о роботах пока не сбылась

Эксперт Киселев рассказал, почему человеческий труд лучше роботизированного / Эксперт Кивокурцев рассказал о причинах краха идеи роботизации

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Миру предрекали тотальную роботизацию множества профессий в начале 2020-х годов, однако этого так и не произошло. Почему роботы не смогли оставить человека без работы, — в материале «Газеты.Ru».

Пик популярности идеи о тотальной роботизации пришелся на 2010-е годы. Предполагалось, что технологии не просто помогут в развитии бизнеса, но и кардинально изменят рынок труда.

«К 2016 году вопрос о роботах и безработице стал одним из самых обсуждаемых трендов: McKinsey докладывала, что уже на текущем уровне развития роботы могут занять 45% рабочих мест, Gartner обещала автоматизацию каждой третьей профессии к 2025 году. Многие рассчитывали, что один робот сможет полноценно заменить одного специалиста в разных областях, однако этого не произошло», – рассказал «Газете.Ru» основатель платформы для создания умных разговорных роботов Tomoru Денис Балюра.

Основная причина краха идеи — слишком высокая цена компонентной базы и отсутствие у роботов сознания, считает сооснователь робототехнической компании Promobot Олег Кивокурцев.

«Прямоходящий робот Atlas от Boston Dynamics стоит от $1 млрд. Ходьба, мехатроника, анатомия человека – это дорогие для реализации процессы. Именно поэтому роботы так и не появились на широком рынке. Кроме того, для некоторых профессий очень важно наличие сознания, а его воспроизвести очень сложно, потому что мы сами еще не изучили, что это такое. Пока мы не изучим этот процесс, о появлении машин в творческих профессиях говорить рано», – объяснил Кивокурцев.

Роботы смогли взять на себя только часть работы человека. Например, в HR-сегменте вместо робота-рекрутера, который вел бы найм «под ключ», компании предлагают решения, полезные на одном из этапов подбора, например, для обзвона кандидатов или проведения тренингов и тестирования.

В продажах искусственный интеллект помогает планировать складские программы, в аналитике предлагает позитивные и негативные сценарии, объяснил генеральный директор рекламного агентства Motive agency&production Сергей Житинец.

«Все самые сложные, опасные, трудоемкие задачи доверены именно роботам, которые управляются софтом с искусственным интеллектом. Искусственный интеллект пока сдерживается и возможностью процессоров в части обработки больших данных. Что же касается медиаиндустрии и работы с информацией, нейросеть еще не пишет глубокие осмысленные материалы, но умеет распознавать тексты, онлайн-ведущие успешно эти новости читают», – рассуждает эксперт.

В медицине ИИ и робототехника уже плотно проникли в повседневную работу врачей – они помогают читать снимки, диагностировать опухоли, выявлять риски, отметила основатель health tech компании AIBY Оля Осокина.

«В области health tech есть несколько успешных проектов, совмещающих роботизацию и медицину, но нет ни одного полноценного агрегатора медицинских технологий в мире, который смог бы заменить бригаду врачей. ИИ должен стать поддержкой врачей, стать той скоростью, которая необходима для решения экстренных задач и повышения процента успешных операций, диагностики и реабилитации», – считает Осокина.

Сооснователь и CEO компании-разработчика мяса из растений Welldone Александр Киселев убежден, что роботизация, предполагающая исключение человеческого труда, может привести к снижению цен на продукты. Однако использование человеческого труда оказывается значительно более гибким и эффективным решением.

«В реальности не все так просто. Помимо капитальных затрат на 100 роботов, необходимо нанять программистов для корректировки робо-программ, инженеров, которые их обслужат. Также возникнут затраты на ремонт и замену вышедших из строя частей. В результате роботизация имеет смысл в ситуациях, когда есть практически неизменный производственный процесс и при этом затраты на труд крайне высоки», – пояснил Киселев.

По его словам, в будущем роботы будут становиться функциональнее, удобнее в настройке, дешевле и проще в обслуживании.

«Затраты на труд, напротив, продолжат расти, поэтому наступит точка, когда роботизированные решения приобретут массовость, как это было с компьютерами, например.

Изначально огромные машины использовались только крупными корпорациями, но со временем они «умнели», становились проще в эксплуатации, меньше, удобнее и дешевле.

В результате компьютеры повсеместно используются и интегрируются в различные устройства, улучшающие жизнь: персональные компьютеры, ноутбуки, планшеты, смартфоны. Роботизация имеет все шансы повторить этот путь», – подчеркнул Киселев.

Полная роботизация в мире все-таки наступит, однако чуть позже, чем прогнозировали, считает основатель и СЕО платформы персональных предложений для покупателей BrandLink Георгий Макаров.

«Технологии развиваются, но развиваются медленнее и скачкообразно. Нужно, чтобы какая-то критическая масса людей, новаторов, поверила и стала использовать эти технологии. Нужен процесс обкатки на первом этапе, всегда сначала много ошибок, ничего толком не работает, и вот этот процесс сейчас идет, но идет медленно. Когда произойдет скачок, тогда начнется этап промышленного применения. Пока еще не накопилось достаточно опыта, не набили все шишки и не исправили основную массу ошибок», – объяснил свою позицию эксперт.

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