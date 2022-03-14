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Технологии

Как выбрать холодильник для дома

Эксперт Лактионова рассказала, какой холодильник выбрать для экономии электроэнергии

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Depositphotos
При выборе холодильника покупатель часто сталкивается с множеством технических параметров, которые усложняют подбор нужного устройства. О том, на что стоит обратить внимание при покупке бытового устройства, — в материале «Газеты.Ru».

Габариты

Стандартный холодильник имеет ширину 60 см, высоту 160–190 см. Глубина отдельно стоящих моделей — 60 см, встроенных — до 55 см. Существуют и нестандартные модели.

«Большинству холодильников положено стоять на расстоянии 10-15 см от стены. Если важно, чтобы холодильник не выходил за пределы кухни, присмотритесь к моделям с нулевым зазором — их можно ставить к стене вплотную.

Широкие холодильники Side by Side [с распашными дверями — прим. ред.] должны будут попасть в помещение и встать на заготовленное им место. Ширину дверных проемов также надо учитывать», – считает редактор лайфстайл-направления «Ситилинк Журнала» Ксения Лактионова.

Морозилка

От температуры в морозилке зависит срок хранения в ней продуктов. При -12 градусов продукты хранятся в среднем в течении месяца, при -18 градусов — три месяца, при -24 градусах — до года. Чтобы быстро замораживать продукты, нужна морозилка с температурой -24 градуса.

Мощность морозилки обозначают снежинками, одна снежинка соответствует -6 градусам.

Энергопотребление

Лучше других электричество экономят холодильники класса А: А+, А++, А+++. Чем больше плюсов, тем меньше расход. Классы В, С, D и Е считаются не экономичными.

«Если сравнить двухкамерные холодильники объемом 250 л, получится, что холодильник класса А (292 кВт*ч/год) ест электричества на 1500 ₽ в год, класса B (467 кВт*ч/год) — 2405 ₽. Посчитали при стоимости киловатта — 5,15 ₽ (Москва, 2022 год, квартира с электроплитой, однотарифный учет)», – отметила Лактионова.

Компрессор

Компрессоры бывают линейными или инверторными. Первый вид громче работает, но реже выходит из строя, его также легче заменить. Второй тип гораздо тише в работе, но чаще ломается и дороже стоит.

«Линейный то включается, то выключается, и поэтому шумит. Инверторный работает постоянно, регулируя свою мощность. Он тише и лучше экономит электроэнергию, но зависит от скачков напряжения. Ему нужен сетевой фильтр», – объяснила Лактионова.

Кроме того, существуют модели с двумя компрессорами.

«Два компрессора встречаются обычно у премиальных и Side-by-Side холодильников. Один обслуживает холодильную камеру, второй морозильную. Считается, что двухкомпрессорные модели служат дольше», – отметила Лактионова.

Объем

«Считается, что одному человеку нужно 120 литров полезного объема холодильника, и на каждого следующего члена семьи добавляется еще 60 л. Можно посчитать по этой формуле, а можно — по потребностям», – отметила Лактионова.

По ее словам, на семью из одного или двоих членов, которые редко едят дома, хватит холодильника объемом 120 л. Семье из двух–трех человек, в которой много готовят, подойдет холодильник, рассчитанный на 200-300 л.

«Наиболее популярна на Ozon модификация с двумя камерами: одна – холодильная, а вторая – морозильная. Обычно эти модели высотой 1,85 – 2 м и шириной 60 см. Почти 75% холодильников, купленных на Ozon, имеют морозильную камеру снизу, так как это значительно повышает удобство при ежедневной эксплуатации именно холодильного отделения», – рассказали в пресс-службе Ozon.

Камеры

Однокамерные модели имеют только холодильный отсек, у двухкамерных добавляется морозилка.

«Самые оптимальные, если часто готовите и едите дома, — трехкамерные модели. Тут холодильная камера, морозильная и «зона свежести» — отсек для хранения при нулевой температуре рыбы, мяса, овощей, сыров, зелени. У четырехкамерных моделей — все то же самое, только добавляется второй морозильный отсек», – объяснила Лактионова.

«Мы наблюдаем растущий интерес к холодильникам с распашными дверьми. Как правило, это довольно большая бытовая техника, предназначенная для семей от 4-х человек. Полезный объем таких приборов от 400 литров и более, а ширина может доходить до 120 см. Помимо прочего набирают популярность винные холодильники и отдельно стоящие морозильные лари», – рассказали в пресс-службе Ozon.

Дополнительные функции

Среди самых полезных дополнительных функций можно выделить No Frost, которая позволяет не размораживать холодильник. Внутри него не образуется льда из-за постоянной циркуляции воздуха.

«Также к полезным функциям можно отнести звуковое оповещение при открытой дверце. Помогает экономить энергию и держать продукты в порядке. И антибактериальное покрытие – с ним меньше риск появления неприятных запахов», – заключила Лактионова.

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