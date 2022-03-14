Британия усиливает борьбу с онлайн-мошенничеством

Кроме того, необходимо бороться с фейковыми аккаунтами, цель которых украсть личные данные юзеров или вывести деньги с их банковских счетов, сообщает CNBC.
Случаи мошенничества в Сети от рекламы в Google, Facebook, Twitter и других социальных сетях особенно участились на фоне пандемии COVID-19, поскольку многим людям приходилось работать и учиться из дома.
Согласно данным UK Finance за первые шесть месяцев 2021 года в результате банковского мошенничества были украдены рекордные £754 млн.
Это почти на треть больше, чем за тот же период 2020 года.
Ожидается, что правовая инициатива поможет повысить эффективность борьбы с фейковой онлайн-рекламой и вредоносным контентом в Сети, которые активно используют злоумышленники.
Кроме того, лидеры-мнений, не маркирующие рекламу в своих соцсетях, также могут быть подвергнуты более строгим штрафам.
Британский регулятор Ofcom будет отслеживать, как онлайн-платформы используют системы, предназначенные для предотвращения мошеннической деятельности и блокировки вредоносной рекламы.
В случае выявления нарушений регулятор вправе заблокировать ресурс или выписать штраф в размере до $24 млн или 10% от годового оборота, подчеркнуло правительство.
«Изменения, предлагаемые законопроектом о безопасности в интернете, помогут бороться с мошенниками, обманывающими людей и выманивающими у них с трудом заработанные деньги с помощью поддельной онлайн-рекламы», – заявила министр культуры Великобритании Надин Доррис.
«Это [законопроект] может повлиять на распространение поддельных мошеннических объявлений в социальных сетях и поисковых системах, которые наносят финансовый и эмоциональный вред невинным пользователям», – считает исполнительный директор компании Which Анабель Холт.
Правительство заявило, что оно также начинает общественные консультации по ужесточению правил для индустрии онлайн-рекламы - либо путем усиления нынешнего подхода к саморегулированию, либо путем создания нового надзорного органа.