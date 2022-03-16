Распаковка кода: из «пакета Яровой» могут достать хранилища данных для нужд государства

Российское правительство обсуждает возможность смягчения требований к операторам связи и интернет-компаниям в рамках исполнения предписаний сборника законов, именуемого «пакетом Яровой», следует из данных источников «Газеты.Ru». В частности, рассматривается возможность сокращения срока хранения записей телефонных разговоров и сообщений абонентов или полной отмены этого требования. Послабление могут принять, чтобы перераспределить системы хранения данных операторов для более актуальных задач.

Санкционное проникновение

Из-за введенных санкций в IT-секторе Россия может столкнуться с нехваткой импортных систем хранения данных (СХД), которые используются и в государственных, и в коммерческих информационных системах. В случае обострения дефицита вычислительных мощностей в работе российских цифровых систем могут возникнуть сбои.

«В условиях санкций и ухода с российского рынка большинства ведущих вендоров в ближайшее время будет наблюдаться значительный дефицит серверных мощностей, как вычислительных, так и СХД. При этом потребности в развитии ИТ-инфраструктуры сохраняются. Даже если развитие новых программ будет замедлено или приостановлено, существующие сервисы требуют периодического обновления парка «железа», а с покупкой новых серверов могут возникнуть сложности», – объяснил «Газете.Ru» суть проблемы консультант iKS-Consulting Станислав Мирин.

Глава Ассоциации участников отрасли ЦОД Игорь Дорофеев добавил, что дефицит возникает и из-за переноса в Россию данных от иностранных облачных и сервисных игроков, которые спешно покидают российский рынок. Также нехватку мощностей, по его словам, подстегивает то, что объем пользовательских данных, которые обрабатываются российскими IT-компаниями, растет.

Ранее СМИ писали, что в России уже возникли проблемы с доступом даже к завезенному в страну оборудованию. Заказчики не могут его получить, поскольку поставщики отказываются его выдавать, ссылаясь на санкции. Вместе с тем проблему подогревает приостановка поставок устройств из Китая.

Чтобы нивелировать урон от санкций, правительство прорабатывает различные сценарии. Одним из них, утверждают источники «Газеты.Ru», является возможное ослабление требований к операторам связи и интернет-компаниями в рамках исполнения требований «пакета Яровой». По словам источников, правительство рассматривает возможность сократить срок хранения звонков и сообщений абонентов или полностью отменить это требование.

Сейчас закон требует от операторов хранить данные до шести месяцев. На тот же срок интернет-компании должны сохранять трафик, который генерируют их пользователями. Если сократить этот срок или полностью упразднить предписания, то, как считают источники, освободятся значительные вычислительные мощности. Позже их можно будет направить на выполнение более актуальных задач.

«В случае дефицита начнется перераспределение имеющихся в стране вычислительных мощностей из «общего котла». Коснется этот процесс и оборудования, задействованного под исполнение требований «закона Яровой», – заявил «Газете.Ru» один из источников на российском рынке вычислительного оборудования.

По словам другого собеседника «Газеты.Ru», окончательное решения правительства по этому вопросу будет принято в апреле текущего года.

В свою очередь, исполнительный директор ассоциации отечественных разработчиков систем хранения данных «РосСХД» Олег Изумрудов отметил, что ему неизвестно о подготовке поправок в «пакет Яровой». Однако он подтвердил, что освобождение операторов от хранения звонков и сообщений в качестве антикризисной меры предлагал один из депутатов Государственной Думы. Имя автора этой идеи эксперт не раскрыл.

«Для принятия такого решения должно произойти что-то по-настоящему драматическое, что приведет к очень сильному дефициту в очень короткие сроки. В противном случае предпосылок для таких шагов я не вижу», – оценил вероятность изменений Изумрудов.

В Минцифры не ответили на вопросы «Газеты.Ru» о смягчении требований «пакета Яровой» в отношении операторов сотовой связи. Однако там напомнили, что ранее от обязанности хранить записи теле- и радиоэфиров общедоступных теле- и радиоканалов первого и второго мультиплексов освободили онлайн-кинотеатры.

В Минпромторге на момент публикации на вопросы «Газеты.Ru» не ответили. Также от комментариев по этой теме воздержались «Билайн», МТС и «Мегафон».

Густо или пусто

Высвобожденные СХД, считают эксперты, можно использовать для разных задач. Вплоть до хранения записей с муниципальных систем видеонаблюдения или архива данных, генерируемых порталом «Госуслуги».

«Например, для видеопотока с камер по программе «Безопасный город» для обеспечения требуемого стандартами качества изображения трафик составит около 9 Мбит/с для станции и 3,7 Мбит/с для школьного двора. Период хранения — 30 дней. Таким образом, одна камера формирует за месяц данных от 1,2 до 2,9 Тбайт, которые необходимо обрабатывать и хранить», – сказал Станислав Мирин из iKS-Consulting.

В свою очередь Олег Изумрудов из РосСХД считает, что, даже если решение о поправках будет принято, кардинально ситуацию оно не изменит. По словам эксперта, ресурс СХД, который используют сегодня для выполнения закона, занимает крайне небольшую долю ИТ-оборудования, эксплуатируемого в России: буквально несколько процентов от общего объема рынка.

«Действительно, в краткосрочной перспективе может возникнуть дефицит составляющих ИТ-инфраструктуры, в том числе для нужд государства, в том числе на уровне СХД-решений. Однако выражаться он будет не в недостатке емкостей для хранения данных, которые в настоящий момент используются операторами связи для выполнения требований закона, а на уровне количества доступных процессоров для нормальной работы СХД-решений», – сказал эксперт.

В данном случае, по его мнению, единственной действенной мерой станут только контрсанкции, а именно блокирование для всего мира поставок ключевых элементов, которые применяют в производстве полупроводниковых изделий.