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Технологии

Samsung показала новые смартфоны

Samsung провела презентацию Galaxy A33 и A53

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Samsung
Южнокорейский производитель Samsung провел презентацию среднеценовых моделей линейки Galaxy A, представив Galaxy A33 и A53 в вертикальном формате. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию мероприятия.
Трансляция
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17:40

Спасибо, что были с нами, и приятного вам вечера!

17:35

Galaxy A53 может похвастаться 64-мегапиксельной основной камерой, которая дополнена сверхширокоугольным модулем на 12 Мп, 5-мегапиксельным макромодулем и сенсором глубины на 5 Мп. Селфи-камера получила 32 Мп.

17:30

Так, Samsung Galaxy A33 получил основную камеру на 48 Мп, 8-мегапиксельный ультраширокоугольный модуль, 5-мегапиксельный макромодуль и датчик глубины на 2 Мп. Фронтальная камера представлена сенсором на 13 Мп.

17:24

На этом все. Всего лишь 20 минут и два смартфона, несмотря на то, что инсайдеры сообщали о четырех.

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Samsung
17:23

Galaxy A53 поступит в продажу 1 апреля. За него попросят от €450 (около 53,4 тыс. руб.), а младшая модель A33 будет доступна с 22 апреля от €370 (около 43,9 тыс. руб.). При этом информации о сроках появления новинок на территории России на данный момент нет.

17:22

По-видимому, переработанная задняя панель смартфонов Galaxy A изготовлена из переработанного пластика. Комплектная коробка также более экологична.

17:21

Samsung Galaxy A33 и A53 получили аккумуляторы емкостью 5000 мАч, которые, по словам компании, будут работать в течение двух дней. Также заявлено о «супер быстрой зарядке», которая составляет всего 25 Вт.

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Samsung
17:20

Кажется, что это мероприятие проводится специально для подростков и молодых TikTok-блогеров. Об этом говорят цвета картинки и то, что ведущие избегают технический жаргон и не углубляются в характеристики.

17:15

Samsung также продемонстрировала Fun Mode с масками. Режим создан совместно со Snapchat.

17:10

Сейчас нам показывают режимы камеры, и Samsung рассказывает про «Object eraser», который чем-то напоминает Magic Eraser, представленный в Google Pixel 6.

17:05

Нам сходу показали Samsung Galaxy А33 и A53. Первый получил Super AMOLED-дисплей на 6,4 дюймов, с частотой обновления изображения 90 Гц, а Galaxy A53 может похвастаться 6,5 дюймовым Super AMOLED-экраном с поддержкой частоты обновления изображения 120 Гц.

17:07

Оба устройства получили стереодинамики с поддержкой технологии Dolby Atmos.

17:03

Мероприятие началось — представитель Samsung объявил, что сегодня мы увидим новинки серии Galaxy A. Но самое интересное тут в том, что он «перевернул» камеру в вертикальный формат. Очень непривычно.

16:50

Сегодня важный день для фанатов Samsung по другой причине — Galaxy S22, представленный в начале февраля, в некоторых странах поступил в продажу только сегодня.

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Дони Джабборов/«Газета.Ru»
16:45

Мероприятие еще не началось, но уже на официальном YouTube-канале Samsung включилась трансляция с повторяющимся рекламным роликом. В нем можно различить зацикленное слово awesome и фразу «Awesome is for everyone», что переводится как «потрясающий для каждого».

16:40

За несколько часов до презентации некоторые источники сообщили, что ждать старшую модель серии не стоит — Galaxy A73 может быть представлен несколько позже. До начала мероприятия остается совсем немного.

16:35

Многочисленные утечки указывают на то, что сегодня будут представлены четыре смартфона серии — бюджетные Galaxy A23 и A33, а также среднеценовой A53 и субфлагманский А73. Благодаря сливам, мы знаем и про дизайн, и про характеристики большинства новинок. Однако все это неофициальные данные, которые компания пока не подтвердила.

16:30

Привет всем любителям высоких технологий! Сегодня мы проведем этот вечер вместе с вами за просмотром презентации Samsung, которая начнется в 17:00 по московскому времени.

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