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Технологии

Швейцарский нож, кроссовки и «фотик»: товары Apple, о которых никто не помнит

Восемь необычных и редких продуктов Apple из прошлого столетия

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AP/Wikimedia Commons/Apple
За свою историю Apple стала известна многими знаковыми и инновационными продуктами. Но кроме компьютеров и сверхпопулярных iPhone в каталоге компании были кружки, зонтики, кроссовки и первая коммерчески успешная цифровая камера. О самых неизвестных и редких продуктах Apple — в материале «Газеты.Ru».

Apple QuickTake

Мало кто об этом вспоминает, но Apple выпустила одну из первых доступных цифровых камер. Модель 1994 года под названием Apple QuickTake с компактным дизайном и ценой менее $1 тыс. сделала камеры портативными и доступными. Разработанный в сотрудничестве с Kodak и изготовленный в Японии гаджет имел разрешение 640х480 (это 0,3 Мп), фиксированный 50-миллиметровый объектив F/2, оптический видоискатель и ЖК-дисплей.

Вышли три версии устройства — QuickTake 100, 150 и 200. Первая умела хранить восемь фотографий разрешением 640×480 или 32 фотографии разрешением 320×240. Просмотреть отснятые снимки на камере было невозможно, так же как и удалить отдельные фотографии.

Программное обеспечение Apple QuickTake позволяло переносить фотографии на компьютер и редактировать их — были доступны такие инструменты, как поворот, изменение размера и обрезка.

QuickTake помог проложить путь для компактных цифровых камер, известных как point-and-shoot, которые все еще распространены среди туристов и фотографов-любителей.

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Wikimedia Commons

Швейцарский нож от Apple

У Apple был довольно редкий швейцарский армейский нож, созданный в сотрудничестве со швейцарским брендом Victorinox.

Victorinox является производителем многих швейцарских ножей, продающихся по всему миру. На данный момент на eBay один из ножей, созданных в коллаборации с купертиновцами, доступен для покупки за $300 (около 31 тыс. руб.).

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ebay.com

Первые Apple Watch

Задолго до того, как компания представила свои умные часы Apple Watch, она выпускала несколько моделей аналоговых наручных часов. Большинство из них были выполнены в классическом и элегантном стиле, а на циферблате некоторых моделей можно было прочитать слоган компании — Think Different.

Такие часы не умели отслеживать шаги, сожженные калории и качество сна, но показывали время так же точно, как и сейчас.

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Jonathan Morrison/YouTube

Pippin

Pippin — это домашняя игровая консоль Apple, созданная вместе с Bandai. Она стала провальной из-за маленького списка доступных игр. Консоль могла похвастаться наличием интернет-браузера, приложением электронной почты и другими, которых все же оказалось недостаточно, чтобы стать коммерчески успешным продуктом в США.

Консоль выходила с 1995 по 1997 год и была продана в количестве 42 тыс. штук.

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Apple

Значок

Значок в виде головы Микки Мауса, закрашенной в цветах радужного логотипа Apple, был выпущен в 1991 году Брюсом Гордоном, который в то время был креативным директором Walt Disney Imagineering. Этот значок предназначался для сотрудников студии Disney, использующих Macintosh.

Вскоре руководству Disney не понравилось, что Микки изображен вместе с «чужими» продуктами, поэтому значок был отозван.

Из-за этого Mickey's Mac Club чрезвычайно редки и предлагаются на разнообразных аукционах по цене от $500 (около 52,4 тыс. руб.) и выше.

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ebay.com

«Яблочный» мерч

В восьмидесятых годах Apple выпускала большое количество фирменного мерча. Например, толстовки, ветровки, рубашки, поло, кружки, полотенца и даже целая линия детской одежды. Все эти товары были доступны в середине-конце восьмидесятых.

На eBay можно найти нож, зонт и другие коллекционные аксессуары компании по сверхзавышенным ценам.

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Vintage Apple Computer early 80

Vintage Apple Computer early 80's Umbrella 'RARE'

worthpoint.com

Apple Sneakers

Однако интереснее всего были кроссовки Apple Sneakers.

Истинным ценителям оригинальных кроссовок придется выложить как минимум $15 тыс. за пару. Причина, по которой эти кроссовки так дорого оцениваются, кроется в том, что они никогда не производились для продажи. Это был специальный корпоративный мерч для сотрудников Apple в 90-х годах.

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Apple Sneakers

Apple Sneakers

Heritage Auctions

The TAM

The TAM (Twentieth Anniversary Macintosh) — это редкий Macintosh, который был выпущен в честь двадцатилетия Apple. Компьютер оснащался встроенным 12,1-дюймовый экраном и процессором PowerPC 603e с тактовой частотой 250 МГц. В компьютер также были встроены два динамика Bose, а в комплекте шел внешний сабвуфер. Для управления использовалась клавиатура с трекпадом.

Компания произвела всего 12 тыс. The TAM, которые были оценены в $7,5 тыс. (около 786 тыс. руб.), что эквивалентно сегодняшним $11,9 тыс. (около 1,247 млн руб.).

Известно, что The TAM был одним из первых продуктов культового дизайнера Джони Айва, когда он только пришел на работу в Apple. При этом сам Стив Джобс ненавидел этот компьютер и закрыл проект, когда вернулся в компанию после отстранения в середине восьмидесятых.

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The Twentieth Anniversary Macintosh (TAM) (code name: Spartacus)

The Twentieth Anniversary Macintosh (TAM) (code name: Spartacus)

Wikipedia

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