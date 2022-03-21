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Технологии

Почему россияне переходят на кнопочные телефоны

В Ozon сообщили о росте продаж фичерфонов на 68%

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В России растет популярность фичерфонов — кнопочных мобильных с минимумом функций. Это подтверждает статистика продаж МТС и Ozon. В коммуникационном агентстве B&C Agency уверены, что так люди хотят оградить себя от постоянного пролистывания соцсетей и новостных лент. Психологи считают, что такой метод может сработать.

Популярность растет

Количество проданных фичерфонов (мобильных кнопочных телефонов с ограниченным количеством функций) в России за первые две недели марта выросло на 12% по сравнению с аналогичным периодом февраля, сообщили «Газете.Ru» в МТС. Самые популярные бренды фичерфонов — Nokia, Philips и Texet.

В Ozon подтверждают тенденцию. Руководитель направления «Телеком» в компании Алексей Зайцев рассказал «Газете.Ru», что

продажи фичерфонов в марте выросли на 68% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наибольшей популярностью на маркетплейсе пользуются модели Nokia, BQ и Digma. Покупатели выбирают модели с увеличенной емкостью аккумулятора, влаго- и пылезащищенностью, фонариком, а также возможностью установки двух SIM-карт.

Зайцев отметил, что фичерфоны используют в качестве корпоративного средства связи водители, охранники и строители.

«Главные преимущества для этих отраслей кроются в максимально доступной цене и увеличенном времени работы от одной зарядки», — пояснил он.

В МТС уточнили, что фичерфоны покупают и в качестве запасных устройств на случай поломки смартфона и для второй SIM. Их также берут для детей и пожилых родственников. Средняя стоимость устройства составляет около 2 тыс. руб.

Обычно фичерфоны выпускают в трех формах: слайдеры, раскладушки и моноблоки. У современных кнопочных телефонов остался привычный по моделям 2000-х годов функционал: FM-радио, фонарик, плеер, диктофон, будильник, калькулятор. Также некоторые имеют камеру, поддержку нескольких SIM-карт и поддержку microSD-карт для хранения данных.

Ради спокойствия

«В последние несколько недель интерес россиян к фичерфонам действительно возрос, — подтвердил «Газете.Ru» управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко. — Граждане приобретают популярные модели среднего ценового диапазона».

Основное их преимущество — надежность в использовании, они зачастую более крепкие, чем смартфоны, добавил эксперт.

По его словам, фичерфоны все чаще используют и как основной вариант мобильного телефона.

«Неоспоримая польза фичерфона — отсутствие постоянного скролла новостных лент и социальных сетей, так как длительное получение информации грозит стрессом и снижением качества сна», — добавил он.

Полезный переход

Консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом», психолог Марина Решетникова согласна, что использование фичерфона способно снизить уровень стресса благодаря отсутствию доступа к интернету и, как следствие, новостному потоку.

«Другое дело, что активные люди на это могут не пойти», — добавила психолог в беседе с «Газетой.Ru».

Положительно для здоровья переход на фичерфоны оценил и заведующий Клиникой интегральной медицины и восстановительного лечения, врач-кардиолог Олег Орлов.

«Использование смартфонов ворует много свободного времени и уменьшает время общения вживую», — объяснил врач.

Орлов добавил, что переход на фичерфон мог бы стать следующим шагом в стремлении оградиться от бесконечного листания новостных лент социальных сетей. По словам кардиолога, даже просмотр коротких роликов на регулярной основе в перспективе может довести до психологической зависимости.

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