Курс на доллар: как правильно покупать на AliExpress

С конца февраля цены на AliExpress заметно изменились, и покупки из Китая могут показаться уже не такими выгодными. Как теперь с выгодой покупать у продавцов из КНР — в материале «Газеты.Ru».

Китайский доллар

В последнее время активные пользователи AliExpress стали замечать странности в ценообразовании на платформе — речь идет о некоем «локальном» курсе доллара. По состоянию на 21 марта 2022 года $1 стоит 105,15 руб. При этом на AliExpress, например, лот стоимостью $1 обойдется в среднем в 126,55 руб.

Если приобрести, к примеру, флагманский смартфон за $1 тыс., то переплата составит 21,4 тыс. руб. — за эти деньги можно купить еще один смартфон или кучу аксессуаров к нему.

При этом не стоит забывать, что при любой покупке дороже €200 (около 22,8 тыс. руб.) необходимо будет оплачивать таможенную пошлину. Неважно, как будет произведена оплата — в рублях или долларах — на упаковке почтового отправления указывается стоимость в долларах.

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Планшет Xiaomi Pad 5, о котором «Газета.Ru» рассказывала в обзоре, предлагается по цене от 41,6 тыс. руб., что по официальному курсу на момент написания заметки составляет около $396. Если же в настройках AliExpress указать в качестве валюты USD (доллар), то этот же самый лот уже предлагается по цене от $331, что по актуальному курсу выходит около 34,8 тыс. руб.

Разница наиболее заметна при покупке дорогих товаров. Например, флагманский Xiaomi 12 Pro в конфигурации 12/256 ГБ оперативной и постоянной памяти предлагается по цене 137,7 тыс. руб. (около $1,31 тыс.). Если же выставить в настройках сайта или приложения AliExpress в качестве основной валюты доллар, то этот же смартфон будет доступен уже по цене $1,1 тыс. (около 115,6 тыс. руб.).

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Как покупать на «Али»

Автор YouTube-канала о технике «Польза NET» Александр Мясников объяснил «Газете.Ru», что в целях экономии оплачивать покупки лучше долларами, но для этого придется завести QIWI-кошелек.

«Из-за нестабильной ситуации на рынке курс доллара на AliExpress сейчас сильно завышен. На «алике» долларами сейчас можно оплатить только с QIWI-кошелька. Оно того стоит, ведь разница составляет минимум 10 процентов от покупки. Но этот способ действует только на заказы из Китая — с Tmall [подразделение AliExpress для российских покупателей] оплатить долларами нельзя», — рассказал Мясников.

Чтобы открыть QIWI-кошелек, нужно скачать приложение или зарегистрироваться на сайте. После этого необходимо открыть долларовый счет. Далее пополнить кошелек, выбрать QIWI в качестве способа оплаты покупки на AliExpress и совершить покупку с долларового счета, сообщил эксперт.

По состоянию на 21 марта 2022 года покупка американской валюты в QIWI доступна по курсу 110,35 руб. за $1.

В пресс-службе AliExpress Россия заявили «Газете.Ru», что курс иностранных валют устанавливается не самим сервисом.

«AliExpress — это классический маркетплейс, на котором представлено более 400 тыс. магазинов, включая 102,5 тыс. российских.

Цены на товары устанавливают сами продавцы. Оплата товаров осуществляется в рублях. Курс иностранных валют устанавливается один раз в день партнером, оказывающим услуги по операциям расчетов c зарубежными продавцами.

Формат маркетплейса позволяет собрать все предложения с рынка в одном месте и найти наиболее выгодный вариант для покупки», — сообщили в пресс-службе AliExpress Россия.

Таким образом, перед использованием способа оплаты при помощи долларового QIWI-кошелька следует сравнить цены на товар как в долларах, так и в рублях. Не исключено, что найдется партнер, придерживающийся приближенного ЦБ курса, из-за чего трата времени и усилий на описанную выше схему себя не оправдает.