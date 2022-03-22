В Китае продают «обезглавленные макбуки». Их используют как системник

Предприимчивые китайские продавцы стали предлагать на азиатских маркетплейсах «макбуки» без экранов в качестве настольного ПК, называя это «бюджетным Mac mini». Чем выгодно такое решение и есть ли такие компьютеры в России — в материале «Газеты.Ru».

Китайские лайфхаки

В конце февраля стало известно о патенте Apple, в котором говорится о планах компании по установке компьютера в фирменную клавиатуру Magic Keyboard. Это устройство по сути будет сочетанием MacBook и Mac mini и позволит пользователям подключаться к любому дисплею.

Но китайские предприниматели опережают Apple и уже продают аналогичное устройство в виде старых MacBook Pro без экрана. Китайский портал MyDrivers сообщает, что все больше пользователей покупают MacBook Pro без экрана и используют его в качестве Mac mini.

Нижняя часть MacBook становится полноценным компьютером, к которому подключается внешний монитор и источник питания.

Поскольку ноутбук имеет клавиатуру, трекпад и динамики, все, что остается — это внешний монитор. В итоге пользователь получает полностью рабочий компьютер Mac. Такая покупка оказывается значительно дешевле, чем подержанный MacBook.

Например, на китайских маркетплейсах «обезглавленные» ноутбуки от Apple предлагаются по цене от 1,5 тыс. юаней (около 24,7 тыс. руб.) до 2 тыс. юаней (около 33 тыс. руб.) в зависимости от модели, года выхода и модификации. В связи с тем, что ремонт дисплея обойдется дороже нового монитора, продавцы в Китае снимают экран и продают корпус отдельно. Китайские СМИ отмечают, что такие устройства составляют целый сегмент рынка в стране.

MacBook «без головы» в России

В беседе с «Газетой.Ru» ИТ-директор российской компании HFLabs Александр Беслик рассказал, что подобные компьютеры можно найти на вторичном рынке России.

«Продают такие компьютеры у нас довольно давно. Например, прямо сейчас подобные варианты есть на «Авито». Такие компьютеры подходят тем, кто работает на стационарном месте и не носит с собой компьютер. Но все же это единичные случаи, и я не думаю, что продажа таких MacBook будет поставлена на поток. Просто потому, что на рынке нет большого количества MacBook с вышедшими из строя дисплеями. Да и время стационарных компьютеров проходит, ноутбуки уже давно занимают более половины рынка персональных компьютеров», — отметил эксперт.

Беслик считает, что покупать такие ноутбуки для домашнего использования будут очень экономные люди, которые точно знают, что им нужно. Но, по мнению эксперта, для бизнеса такой вариант не подходит.

Сетевой инженер Михаил Ларцев в беседе с «Газетой.Ru» подтвердил, что ноутбуки с поломанными дисплеями продавались в России и раньше.

«Такое было и раньше, просто «лечение» битого экрана обходилось доступнее — неважно, MacOS или Windows, Linux-ноутбуки. У raspberry есть подобный девайс. О том, насколько это выгоднее, ну судите сами — покупка среднего ноутбука без ОС сейчас обойдется в 120 тыс. руб. И это простая офисная машинка без дискретной видеокарты», — отметил Ларцев.

В случае поломки ноутбука все еще можно купить детали как минимум из Китая, но «цена вслед за курсом будет сильно кусаться», считает эксперт.

На «Авито» все доступные ноутбуки Apple со сломанными дисплеями продаются на запчасти, вследствие чего использовать их как системный блок не получится — в некоторых уже не хватает важных деталей. Например, MacBook Pro 2017 года без экрана продается за 10 тыс. руб., но удачной эту покупку назвать сложно — у ноутбука отсутствует не только дисплей, но материнская плата, батарея и SSD.

Также стоит отметить, что обнаруженные «Газетой.Ru» MacBook в большинстве своем устаревшие — в основном это модели 2009-2011 годов, которые еще и переоценены продавцами, если сравнивать с китайскими аналогами 2016-2018 годов.

При этом сломанные и старые ноутбуки от Apple в России предлагаются практически за те же деньги, что и их полностью рабочие аналоги, и экономии в таком случае практически нет.