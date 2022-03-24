Как сэкономить на счетах за электричество. Пусть и чуть-чуть

Привычка не выключать электронику дома из розеток приводит к переплатам. За месяцы эти траты россиян складываются в значительную сумму. О том, сколько россияне платят, не выключая из розеток домашнюю технику, и как минимизировать эти расходы — в материале «Газеты.Ru».

Вредная привычка

Любая бытовая или мобильная техника россиян «съедает» минимум 1-2% от ваших счетов за электричество в месяц, даже если не работает, но включена в розетку, рассказал «Газете.Ru» управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко.

По его словам, в таком «режиме ожидания» потребляется электроэнергия, которую действительно можно было бы сэкономить.

«Поэтому рекомендуется всегда, покидая помещение, выключать все приборы. Это еще и противопожарная мера, ведь то же зарядное устройство для смартфона может нагреться и воспламениться», — добавил специалист.

Также он указал на то, что важно помнить о риске резкого скачка напряжения при постоянном включении множества приборов. «Из-за этого может сгореть не только техника, но и вся квартира или дом», — пояснил эксперт.

Незаметные киловатты

Устаревшие телевизоры могут потреблять в режиме ожидания до 2-3 Вт, а новые плазменные и жидкокристаллические — около 4-6 Вт.

Однако очень часто телевизоры работают в таком формате как минимум всю ночь, а иногда и целыми днями, когда владельцы квартиры ходят на работу. Если телевизор работает в режиме ожидания каждый день, то в среднем идет оплата за лишние 3-12 кВт·ч в месяц, в зависимости от модели.

В настоящее время один кВт·ч стоит в российских городах в среднем 3-6 руб. в зависимости от региона.

Таким образом, если взять среднюю цену в 4 руб., то только за питание выключенного телевизора каждый месяц будет переплачиваться от 12 до 48 руб. За полгода эта сумма составит 144-576 руб.

При работе за компьютером стоит рассмотреть выключение монитора. Это позволит экономить до 0,2 кВт. Компьютер в «спящем режиме» потребляет до 0,3 кВт. В месяц выходит около 12 кВт·ч переплаты.

Принтеры и сканеры также потребляют энергию от сети, даже когда выключены. Эти устройства используются зачастую около 10-15 минут в день, а их отключение позволит сэкономить еще около 2-3 кВт·ч каждый месяц.

Правильный выбор фена позволит экономить до 40 кВт·ч каждый месяц. Этот прибор является одним из рекордсменов по потреблению электроэнергии в домах.

Использование энергосберегающих ламп также позволит тратить меньше электроэнергии. К тому же у таких ламп более высокий срок службы. Каждый месяц получится сэкономить около 50-70 кВт·ч.

Есть еще один неочевидный источник расхода энергии — зарядное устройство для смартфона (пока он не заряжается). Если зарядка будет оставаться включенной в розетку на постоянной основе в течение месяца, то потратит всего около 30 Вт, даже за год это будет в среднем всего 0,4 кВт·ч.

Как минимизировать переплату

Энергосбережение в квартирах с обязательным минимумом техники позволит сократить потребление примерно на 70-140 кВт·ч. При тарифе в 3 руб. за кВт·ч сумма составит 210-420 руб.

Однако у кого-то дома могут быть и другие требовательные к питанию устройства, такие как кондиционеры, сушильные машины и посудомоечные машины.

Самойленко порекомендовал использовать многотарифные счетчики электроэнергии (днем электричество будет дороже, ночью — значительно дешевле). Это позволит выполнять некоторые работы в ночное или вечернее время по более низкому тарифу. Например, включать стиральную машину с таймером или запускать посудомойку ночью.

Обновление бытовой техники также поможет улучшить ситуацию. Например, старые холодильники и стиральные машины потребляют в 2-3 раза больше электричества, чем современные модели с более низким уровнем электропотребления.

Из базовых советов — не держать включенными в розетку технику, если она точно не будет использоваться в ближайшие часы или дни. В помещениях экономнее использовать точечные источники света — напольные светильники и настольные лампы расходуют меньше энергии, чем люстры на несколько ламп.

«Если применять такой комплексный подход в использовании электричества в квартире, можно экономить на счетах около 20-30% в месяц», — заключил Самойленко.