Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Столтенберг: НАТО не будет отправлять войска на Украину 17:16
В Белоруссии решили сделать патриотом каждого выпускника... 17:14
Полиция Петербурга начала проверку видео с водителем, назвавшим... 17:13
Захарова заявила, что власти Украины упустили шанс сохранить... 17:12
Президентом Каннского фестиваля впервые стала женщина 17:08
В Театре Станиславского определились с новым худруком 17:07
Россия начала выплачивать по 10 тысяч рублей жителям... 17:03
В Росбанке рассказали, что россияне в два раза реже стали... 16:54
НАТО не станет отказываться от политики открытых дверей... 16:51
Члены НАТО создадут боевые группы в четырех странах и увеличат... 16:48
Технологии

Как сэкономить на счетах за электричество. Пусть и чуть-чуть

Специалист Самойленко назвал легальный способ платить за электроэнергию меньше

Слушать
Остановить
close
100%
Depositphotos
Привычка не выключать электронику дома из розеток приводит к переплатам. За месяцы эти траты россиян складываются в значительную сумму. О том, сколько россияне платят, не выключая из розеток домашнюю технику, и как минимизировать эти расходы — в материале «Газеты.Ru».

Вредная привычка

Любая бытовая или мобильная техника россиян «съедает» минимум 1-2% от ваших счетов за электричество в месяц, даже если не работает, но включена в розетку, рассказал «Газете.Ru» управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко.

По его словам, в таком «режиме ожидания» потребляется электроэнергия, которую действительно можно было бы сэкономить.

«Поэтому рекомендуется всегда, покидая помещение, выключать все приборы. Это еще и противопожарная мера, ведь то же зарядное устройство для смартфона может нагреться и воспламениться», — добавил специалист.

Также он указал на то, что важно помнить о риске резкого скачка напряжения при постоянном включении множества приборов. «Из-за этого может сгореть не только техника, но и вся квартира или дом», — пояснил эксперт.

Незаметные киловатты

Устаревшие телевизоры могут потреблять в режиме ожидания до 2-3 Вт, а новые плазменные и жидкокристаллические — около 4-6 Вт.

Однако очень часто телевизоры работают в таком формате как минимум всю ночь, а иногда и целыми днями, когда владельцы квартиры ходят на работу. Если телевизор работает в режиме ожидания каждый день, то в среднем идет оплата за лишние 3-12 кВт·ч в месяц, в зависимости от модели.

В настоящее время один кВт·ч стоит в российских городах в среднем 3-6 руб. в зависимости от региона.

Таким образом, если взять среднюю цену в 4 руб., то только за питание выключенного телевизора каждый месяц будет переплачиваться от 12 до 48 руб. За полгода эта сумма составит 144-576 руб.

При работе за компьютером стоит рассмотреть выключение монитора. Это позволит экономить до 0,2 кВт. Компьютер в «спящем режиме» потребляет до 0,3 кВт. В месяц выходит около 12 кВт·ч переплаты.

Принтеры и сканеры также потребляют энергию от сети, даже когда выключены. Эти устройства используются зачастую около 10-15 минут в день, а их отключение позволит сэкономить еще около 2-3 кВт·ч каждый месяц.

Правильный выбор фена позволит экономить до 40 кВт·ч каждый месяц. Этот прибор является одним из рекордсменов по потреблению электроэнергии в домах.

Использование энергосберегающих ламп также позволит тратить меньше электроэнергии. К тому же у таких ламп более высокий срок службы. Каждый месяц получится сэкономить около 50-70 кВт·ч.

Есть еще один неочевидный источник расхода энергии — зарядное устройство для смартфона (пока он не заряжается). Если зарядка будет оставаться включенной в розетку на постоянной основе в течение месяца, то потратит всего около 30 Вт, даже за год это будет в среднем всего 0,4 кВт·ч.

Как минимизировать переплату

Энергосбережение в квартирах с обязательным минимумом техники позволит сократить потребление примерно на 70-140 кВт·ч. При тарифе в 3 руб. за кВт·ч сумма составит 210-420 руб.

Однако у кого-то дома могут быть и другие требовательные к питанию устройства, такие как кондиционеры, сушильные машины и посудомоечные машины.

Самойленко порекомендовал использовать многотарифные счетчики электроэнергии (днем электричество будет дороже, ночью — значительно дешевле). Это позволит выполнять некоторые работы в ночное или вечернее время по более низкому тарифу. Например, включать стиральную машину с таймером или запускать посудомойку ночью.

Обновление бытовой техники также поможет улучшить ситуацию. Например, старые холодильники и стиральные машины потребляют в 2-3 раза больше электричества, чем современные модели с более низким уровнем электропотребления.

Из базовых советов — не держать включенными в розетку технику, если она точно не будет использоваться в ближайшие часы или дни. В помещениях экономнее использовать точечные источники света — напольные светильники и настольные лампы расходуют меньше энергии, чем люстры на несколько ламп.

«Если применять такой комплексный подход в использовании электричества в квартире, можно экономить на счетах около 20-30% в месяц», — заключил Самойленко.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+