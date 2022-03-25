«IT-сектор всегда был воротами для эмиграции»

Российские IT-специалисты в последние недели активно уезжают из страны. РАЭК оценила вто­рую вол­ну эмиг­ра­ции в 70-100 тыс. че­ловек. «Газета.Ru» узнала у HR-директора IT-компании, как можно убедить айтишников отказаться от отъезда за рубеж, и почему одной индексацией зарплат тут не обойтись.

Что еще, кроме зарплаты?

Удержать айтишников в России одним ростом зарплаты вряд ли получится, рассказала «Газете.Ru» директор по персоналу компании Oberon Элина Кудишина. По данным экспертов IT-портала «Хабр», средняя зарплата в сфере в России составляет 165 771 руб. в месяц.

«Но есть категории профессий, где такая зарплата будет стартовой, а максимальная приблизится к 450 тыс. руб.» — сообщила Кудишина. По ее словам, на такое вознаграждение могут рассчитывать разработчики, связанные с Java, Android, iOS и Kotlin.

«Но уровень зарплаты для этой сферы всегда был выше рынка на 15-30%. При этом обычная индексация зарплат на 5-7% IT-специалистам не интересна», — пояснила она.

В связи с этим эксперт считает важным одновременно делать еще более привлекательным социальный пакет. «В него входит в обязательном порядке ДМС [медицинская страховка. — прим. ред.] как для сотрудника, так и для родственников и детей, а также страхование жизни», — пояснила она.

Мобильная связь уже не рассматривается как часть соцпакета, а только как рабочий инструмент.

Также в потенциальный новый оффер (предложение о работе) для IT-специалиста стоит включить льготные условия для занятий фитнесом, собственные спортзалы, скидки на обучение иностранному языку, программы лояльности с компаниями-партнерами для приобретения товаров и услуг с хорошим дисконтом.

По словам Кудишиной, перечисленные активности все чаще востребованы среди IT-соискателей.

«Обучение по профильным курсам, сертификация у вендоров — обязательное требование к конкурентоспособному работодателю. Также удаленка и гибридный формат работы стали постоянными условиями офферов для IT», — заметила HR-директор.

В результате убедить IT-экспертов отказаться от переезда за рубеж помогут достойное вознаграждение, социальный пакет и организация мероприятий. В последний пункт директор по персоналу Oberon включила обмен опытом с коллегами, посещение конференций и встречи с партнерами и вендорами.

Значение имеют и нематериальные факторы — вклад в общее дело, возможность влиять на результат, а также учет мнения специалиста в проектной команде, уверена она.

Нехватка кадров растет

По данным Минцифры, в настоящее время в России наблюдается дефицит IT-специалистов. Элина Кудишина из Oberon пояснила, что стране не хватает в IT-секторе от 500 тыс. до 1 млн человек.

«Как прогнозируют эксперты, [дефицит айтишников] может увеличиться до 2 млн к 2027 году. Это связано с ограниченным количеством бюджетных мест на ИТ-специальности в вузах и интересом со стороны айтишников к зарубежным предложениям», — отметила HR-директор.

В настоящее время Минцифры активно прорабатывает вопрос увеличения бюджетных мест в вузах, пояснила Кудишина. По ее словам, отмечается ежегодный прирост приема студентов на IT-специальности более чем на 12%.

Кадровый голод решается и программами сотрудничества с вузами. В пример топ-менеджер Oberon привела базовую кафедру «Яндекса» в НИУ ВШЭ, которая готовит востребованных специалистов в области анализа данных. Преподаватели кафедры являются одновременно сотрудниками российской корпорации.

«Там хорошие студенты-математики «на карандаше» у бизнеса, и со второго и третьего курсов все больше привлекаются к решению «боевых» задач», — добавила специалист.

Принятых мер недостаточно

Те меры, которые предпринимает российское правительство, направлены в большей степени не на поддержу IT-специалистов, а на поддержку IT-предпринимателей, так как в большей степени касаются налоговых и административных льгот, рассказал «Газете.Ru» основатель и СЕО медтех-компании MDinc Магомед-Амин Идилов.

«В связи с этим говорить о том, что этих мер будет достаточно для удержания IT-специалистов внутри страны, не приходится. Стоит помнить, что IT-сектор всегда был, так скажем, воротами для эмиграции, и многие, кто связывал свою жизнь с IT, в принципе не видят себя в России», — добавил он.

По мнению Идилова, если говорить об удержании IT-специалистов внутри компании, то стоит понимать, что конкуренция за них всегда была очень высокой --при этом условия труда становятся более или менее паритетными, или даже равными, у разных работодателей.

Глава MDinc пояснил, что речь идет о высокой зарплате и щедрой мотивационной политике, включая различные нефинансовые активности.

«По моему убеждению, многие IT-специалисты смотрят не только на вышеупомянутые факторы, но и на привлекательность проекта лично для них. Зачастую по-настоящему толковые специалисты хотят применять свои знания в интересных проектах», — заключил Идилов.

Или достаточно

Элина Кудишина из Oberon напротив оценивает меры, предложенные Минцифры, как отличную базу, на которой компании могут выстраивать свое предложение для потенциальных работников.

По ее мнению, совместными усилиями со стороны государства и бизнеса реально замедлить отток IT-специалистов из России.

В настоящее время российские разработчики сталкиваются с кассовыми разрывами (отсутствие денег для финансирования уже одобренных в бюджете расходов. — прим. ред.), сложностями в привлечении финансовых ресурсов, нарушениями цепочек поставок, изменением состава пилотных проектов и общим ростом цен на нефинансовые активы.

«Для решения этих проблем в министерстве предлагают увеличить максимальную долю софинансирования проектов со стороны государства с 50% до 80%», — отметила специалист.

Средства будут распределять фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (фонд Бортника), фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий (фонд «Сколково») и Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ).

Также Минцифры предлагает выделить 14 млрд руб. на поддержку IT-компаний в виде грантов.