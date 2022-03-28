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Технологии

Маск рассказал, что погубит человечество

Российский футуролог оценил три версии исчезновения человеческой цивилизации от Илона Маска

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elonmusk/Global Look Press
Глава SpaceX и Tesla Илон Маск в интервью главе медиагруппы Axel Springer Матиасу Дёпфнеру рассказал о том, чего больше всего боится — миллиардер перечислил три угрозы, которые могут уничтожить человечество. Российский футуролог специально для «Газеты.Ru» оценил эти угрозы и высказал свои собственные опасения по поводу будущего нашей цивилизации.

Опасения Маска

«Я провел много времени, говоря о снижении рождаемости. Возможно, это самая большая угроза будущему человеческой цивилизации», — уверен бизнесмен Илон Маск. Об этом он заявил в недавнем интервью гендиректору Axel Springer Матиасу Дёпфнеру.

Маск регулярно рассуждает о том, что разговоры о перенаселенности Земли ничем не обоснованы, и на самом деле людям стоит думать о рождении детей для сохранения цивилизации.

«Это беспокоит меня уже много лет, потому что я просто не вижу никаких изменений к лучшему. С каждым годом все хуже. И я свожу с ума своих друзей этими переживаниями», — добавил миллиардер.

Кроме того, Маск опасается, что в ближайшем будущем искусственный интеллект выйдет из-под контроля. «У меня есть опасения, что искусственный интеллект будет развиваться не плану», — предупредил предприниматель.

Глава SpaceX гораздо пессимистичнее относится к ИИ по сравнению с другими технобизнесменами. Из-за опасений в невозможности человечества контролировать мощь искусственного интеллекта Маск создал OpenAI — компанию, которая проводит собственные открытые разработки, чтобы ИИ не застал человечество врасплох.

Предприниматель рассматривает стартап Neuralink и его разработки также в контексте победы над ИИ — путем установки чипа в головной мозг. Для начала чип заменит смартфон, а потом и вовсе позволит человеку соединиться с искусственным интеллектом.

По замыслу Маска, человечеству необходимо реализовать как минимум эти две технологии, чтобы мирно сосуществовать с ИИ.

Третьим страхом миллиардер назвал религиозный экстремизм. По словам Маска, приверженность крайне радикальным и фундаменталистским взглядам на толкование вероучения угрожает развитию науки.

Бизнесмен отметил, что увеличение числа сторонников таких религиозных течений может привести к проблемам как для самих стран, так и для их научного прогресса.

«Я думаю, что религиозный экстремизм — это еще одна экзистенциальная угроза для человечества», — заверил он.

Маск прямо не указал, о каких странах и религиозных течениях идет речь. В прошлом предприниматель, наоборот, говорил о том, что ему близки христианские ценности.

«Я согласен с принципами, которые отстаивал Иисус. В учениях Иисуса есть великая мудрость, и я согласен с этими учениями», — говорил он в интервью сатирическому сайту The Babylon Bee.

В чем-то прав

Координатор российской Ассоциации футурологов Константин Фрумкин в беседе с «Газетой.Ru» согласился, что страх снижения рождаемости — самая безусловная угроза, стоящая перед человечеством в обозримом будущем.

«Это само по себе еще не проблема, ведь нужно, чтобы человечеству хватило ресурсов для всех. Но возникает вопрос о том, какая часть человечества будет трудоспособна, а какая — жить на иждивении остальных», — отметил он.

По мнению специалиста, пока невозможно определить, как из-за старения людей будет меняться продление трудоспособного возраста и будет ли расти производительность труда.

«А ведь все это имеет значение для того, будет ли человечество становиться беднее или богаче. Решаться это должно развитием технологий и биотехнологий», — добавил Фрумкин.

Футуролог заметил, что мощный искусственный интеллект в настоящее время сложнее считать реальной угрозой. «Пока проблема существует только в научной фантастике. Все текущие системы ИИ — довольно простые штуки, работающие исключительно в рамках, заданных людьми», — сообщил эксперт.

По его словам, это абстрактная угроза, которая может стать реальной. «Но еще нет никаких реальных кейсов и понимания того, кто именно может создать разработку, которая приведет к такому развитию событий», — констатировал спикер.

Фрумкин также заявил, что считает религиозный экстремизм угрозой настоящего. «Его масштабы и опасность и сейчас хорошо видна — в том числе на примере текущей политической ситуации в Иране и Афганистане», — заметил он.

По словам футуролога, пока религиозный экстремизм практически полностью ограничен исламскими странами. «Религиозный экстремизм есть в Индии, но незначительно, не представляет опасности для политической системы страны», — добавил специалист.

Также Фрумкин назвал еще две опасности, которые, по его мнению, угрожают человечеству. Футуролог считает, что куда важнее в ближайшем будущем решить климатическую проблему и исчерпание энергоресурсов, чем выходящий из-под контроля ИИ или религиозный экстремизм.

Он отметил, что сложнее всего будет с поиском тех ресурсов, которые нельзя заменить на возобновляемые источники энергии. Специалист заключил, что для решения этой проблемы ведутся разработки с целью добычи полезных ископаемых на астероидах.

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