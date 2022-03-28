Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
В Кремле отреагировали на отказ стран G7 оплачивать газ... 01:51
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о процедуре... 01:51
Роналду рассказал, когда примет решение о завершении карьеры 01:50
США считает Россию «острой угрозой» безопасности 01:36
Экс-игрок ЦСКА о защитнике «Спартака» Жиго: он валяется, как... 01:32
«Известия»: в России могут упростить импорт иностранных лекарств 01:19
Абрамов: ФИФА и УЕФА продались, России стоит готовиться... 01:15
Синоптик: москвичей всю неделю ждут осадки 01:13
Свидетель по делу Арашуковых рассказал о хищении газа... 01:07
Пентагон: перебрасываемые в Европу самолеты РЭБ не будут... 01:01
Технологии

«Двойка» за отказ рассказать о семье. Как школы нарушают закон о персональных данных

Директор Центра правовой помощи в цифровой среде Людмила Куровская – о защите детей в сети

Слушать
Остановить
close
100%
Depositphotos
Родители не всегда могут полностью оценить риски использования интернет-площадок их детьми, что может обернуться насилием над ребенком в цифровой среде или даже привести воров в дом, — об этой и других проблемах избыточного сбора личных данных в интервью «Газете.Ru» рассказала директор Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде Людмила Куровская. По ее словам, в России нужно защитить несовершеннолетних и законодательно утвердить минимальный объем информации, который интернет-сервисы могут у них запрашивать. Если же данные собираются незаконно, родители вправе обратиться в суд и взыскать компенсацию с ответчика.

— Какие проблемы вы сегодня наблюдаете во взаимодействии детей с интернетом?

— Сегодня даже у самых юных пользователей есть страницы в социальных сетях, в которых формально нельзя регистрироваться детям младше 13-14 лет. Однако они обходят незамысловатую проверку возраста, прибавляя себе несколько лет. А некоторые родители в погоне за «лайками» сами создают аккаунты для своих детей в соцсетях. При этом они далеко не всегда тщательно проверяют публикуемый контент.

Такое стремление детей и их родителей к публичности может привести к насилию в цифровой среде, а именно – к кибербуллингу и троллингу, то есть издевательству в интернете.

Неосторожное поведение в соцсетях и общение с незнакомцами может привести к негативным последствиям. Злоумышленники используют информацию, размещенную в сети ребенком, для мошенничества или совершения квартирной кражи.

— Как вы думаете, почему так происходит?

— Взрослые, законные представители детей, не всегда могут полностью оценить риски использования тех или иных интернет-ресурсов. Проблема усугубляется тем, что операторы запрашивают избыточную информацию о несовершеннолетних пользователях, которая не является обязательной для предоставления доступа к онлайн-сервисам. Нам необходимо говорить о правовой и цифровой грамотности населения, в том числе рассказывать младшему поколению о важности их личных данных.

— Можете привести пример избыточного сбора персональных данных, от которого лучше отказаться, чтобы избежать проблем?

— Избыточным сбор персональных данных становится тогда, когда объем получаемых данных не соответствует целям их обработки. Например, если ребенок скачивает приложение для изучения иностранного языка, то такое приложение может запрашивать доступ к микрофону для того, чтобы «слышать» произношение и при необходимости исправлять ошибки. Но, если к использованию микрофона, камеры и геолокации запрашивает доступ приложение для чтения книг, то это повод насторожиться.

— Какие функции должны появиться в приложениях и на сайтах, чтобы сбор и обработка ими личных данных стали прозрачнее?

— Если ребенок пользуется мобильным приложением, его родители должны заранее понимать, к каким функциям телефона это приложение запрашивает доступ. Взрослые должны быть вправе отказаться от обработки информации о действиях ребенка в приложении.

Отдельная проблема – это обработка личных сведений о детях в маркетинговых и рекламных целях. Один из примеров – сбор файлов cookies на сайтах, где ребенок может бесплатно смотреть мультфильмы. Не все понимают, что персональные данные могут содержаться не только в паспорте, но и в «цифровых следах», которые мы оставляем в интернете, в том числе в файлах cookies. У родителя, который принимает решение о даче согласия на обработку данных ребенка, должна быть возможность отказаться от сбора таких файлов и «слежки» за своим ребенком.

— Кажется, школы аккумулируют личные данные детей не меньше, чем соцсети. Есть ли у них проблемы в контексте обработки личной информации?

— Школы и детские сады зачастую допускают нарушения в сборе персональных данных детей, а воспитатели и учителя не всегда понимают их важность.

Например, в Центр однажды обратился отец ребенка, которому в школе дали задание рассказать все о своей семье: сообщить информацию о социальном положении и месте работы родителей и нарисовать «семейное древо». За отказ выполнить эту домашнюю работу ребенок получил «двойку», которую исправили только после жалобы директору школы.

Кроме того, в родительских чатах иногда пересылаются фотографии документов с личными данными, в школе – размещаются списки учащихся, которые имеют право на льготное питание в столовой.

— Нужно ли регламентировать сбор и обработку персональных данных детей в детских садах и школах? Как?

— Полагаю, что в отношении образовательных учреждений следует установить единые требования: обработка каких персональных данных детей допускается в зависимости от той или иной цели. Сделать это поможет закрытый перечень личных данных.

Например, должны отличаться объемы сведений, обрабатываемых школой для участия ученика в олимпиаде или для прохождения диспансеризации.

Но эти меры будут носить точечный характер, поскольку они способны решить проблему избыточности персональных данных только при их обработке детскими садами и школами. В этой связи следует задуматься о более комплексных мерах, обеспечивающих противодействие нарушениям, совершаемых операторами персональных данных.

— Что сейчас делается для того, чтобы ограничить сбор детских данных? Есть ли конкретные предложения для дополнительного регулирования?

— В законе определены требования к обработке персональных данных и обязанности операторов, но для решения проблемы избыточности запрашиваемой информации о детях необходим системный подход.

Законодатель отдал на усмотрение оператора определение достаточности персональных данных исходя из целей их обработки, которые носят субъективный и оценочный характер. Это позволяет им запрашивать как можно больше сведений «на всякий случай». Как показывает практика, именно с этим связана избыточность получаемой оператором информации, которая приводит к утечкам, а также к использованию личных данных в противоправных целях.

При законодательном введении принципа минимальной необходимости и установлении ответственности операторов за нарушение этого принципа можно надеяться на более эффективную правовую защиту персональных данных. В свою очередь, контролировать соблюдение принципа минимальной необходимости и отслеживать, как реализуется право граждан отказаться от обработки персональных данных онлайн-сервисами, должен Роскомнадзор.

— Что делать гражданину, который заподозрил ту или иную организацию в избыточном сборе личных данных своего ребенка?

— В первую очередь следует потребовать от тех, кто осуществляет такой сбор, прекратить обработку персональных данных ребенка, а также уничтожить всю полученную информацию. Если оператор персональных данных не исполнит это требование добровольно, то на его действия можно пожаловаться в территориальное управление Роскомнадзора.

Кроме того, родители вправе обратиться с исковым заявлением в суд и потребовать не только обязать нарушителя прекратить обработку персональных данных ребенка, но и взыскать с ответчика компенсацию морального вреда.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+