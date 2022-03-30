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Технологии

В России откроют тренажерные залы с экзоскелетами

Глава ExoAtlet Березий раскрыла цену часа тренировки в экзоскелете

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ExoAtlet
В России планируют запустить несколько экзоспортзалов для реабилитации пациентов с локомоторными нарушениями, об этом «Газете.Ru» рассказала глава компании-производителя экзоскелетов ExoAtlet Екатерина Березий. По ее словам, такие экзоджимы станут заключительной ступенью реабилитации и помогут поставить многих людей на ноги. Более того, в будущем компания планирует сделать экзоскелеты частью обязательной медицинской помощи. Подробнее об этих планах — в материале «Газеты.Ru».

На ноги встанут все

В течение года производитель экзоскелетов для двигательной реабилитации пациентов с локомоторными нарушениями ExoAtlet планирует запустить в России заключительный этап экзореабилитации, поделилась в беседе с «Газетой.Ru» глава компании Екатерина Березий.

Он будет заключаться в запуске первых пилотных экзоджимов [gym — тренажерный зал] в нескольких регионах России. Они будут представлять собой тренировочные площадки, куда пациенты смогут приходить, чтобы тренироваться в экзоскелетах регулярно и непрерывно.

Экзоскелет помогает в реабилитации пациентам с травмами спинного мозга, с рассеянным склерозом, ДЦП (детский церебральный паралич), ЧМТ (черепно-мозговая травма), и страдающим от последствий инсульта.

«Перед нами стоит задача запустить заключительный этап экзореабилитации. Мы хотим, чтобы у людей после стационара в клинике была возможность получить определенное количество тренировок, тогда мы сможем многих людей поставить на ноги. Запустить его можно в несколько этапов. Первый – это запуск пилотных проектов экзоджимов по России», – объяснила Березий.

Такие амбулаторные центры экзотренировок будут напрямую взаимодействовать с клиниками, чтобы те перенаправляли пациентов на тренировки после двухнедельного стационара. Часовая тренировка в таком экзоджиме будет стоит 6,5 тыс. руб.

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ExoAtlet

По словам Березий, первый экзоджим будет предназначен для малышей, его ExoAtlet запускает совместно с компанией «МедСкан» в Москве. Пока точная дата открытия детского экзоджима неизвестна.

«К сожалению, все наши планы немного подвесились из-за нестабильной ситуации. Если раньше благотворительные фонды были готовы с нами работать, у нас были договоренности, мы знали потенциальных спонсоров, то сейчас их просто нет в России. Поэтому мы активно ищем финансирование, и даже подали заявку на конкурс Фонда президентских грантов. Результаты будут известны в июне. Если нам одобрят президентский грант, то мы запустимся буквально в ту же секунду», – рассказала Березий.

Запуск экзоджимов – это важный этап экзореабилитации. Сегодня пациенты могут пройти госпитализацию в клиниках, где есть экзоскелет, но спустя две недели и 10 положенных по ОМС тренировок человек просто уходит, хотя, несомненно, должен продолжить занятия.

«Вопрос о том, где можно продолжить тренировки, остается открытым. Этот третий этап реабилитации еще не запущен, можно сказать, его не существует. Есть частные клиники, которые предлагают амбулаторные тренировки, но это единичные случаи, и многим они недоступны. Мы должны сделать экзоджимы такими же распространенными, как стационарная реабилитация. Следующий этап – это включение данной услуги в стандарт и определение тарифа, также нужно предусмотреть процедуру получения услуги по ОМС, на это может потребоваться примерно два года», – рассказала Березий.

Кроме того, в будущем компания планирует сделать экзореабилитацию обязательной в рамках оказания стандартной медицинской помощи.

«Экономическая и клиническая эффективность метода доказана. Теперь нам нужно, чтобы эта методика работы с пациентами стала обязательной для каждого, кто оказывается в клинике. Хотелось бы также создать социальную среду, — сеть, в которой пациенты и врачи могли бы общаться, делиться опытом, поддерживать друг друга и мотивировать», – объяснила собеседница «Газеты.Ru».

Как это работает?

Экзоскелет – это «внешний скелет», который позволяет парализованному человеку ходить так, как ходят здоровые люди. Устройство используется для экзореабилитации, разновидности нейротренировки с инструктором, в которую входят ходьба, подъемы по лестнице и другие упражнения.

Экзоскелет настраивают под пациента, под его рост. В положении сидя парализованный человек надевает экзоскелет, который затем поднимает человека в вертикальное положение. При этом пациент не несет на себе 20 кг экзоскелета, а идет как бы параллельно с ним, преодолевая различные препятствия.

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ExoAtlet

Устройство имеет три различных варианта управления, которые необходимы для поддержания равновесия и помощи пациенту: с джойстика, установленного на устройстве, с планшета и со страховочных ручек для сопровождающего.

Благодаря тренировкам у пациентов улучшается стереотип самостоятельной ходьбы, увеличивается опороспособность нижних конечностей, а также амплитуда движений в суставах ног, уменьшается раскачивание туловища.

По словам Березий, такая ходьба в экзоскелете не столько тренирует мышцы, сколько включает нервную систему, которая после травмы заново учиться управлять ногами и ходить.

«Это как бы две отдельные субстанции: пациент отдельно, экзоскелет отдельно. Ключевая история состоит в том, что за счет таких движений, локомоций включается головной мозг и спинной. Тем самым мы стимулируем нервную систему, чтобы она начала правильно работать», – объяснила Березий.

Экзоджимы — это необходимость

Развитие фитнес-центров с реабилитацией — перспективное направление, уверен сооснователь и генеральный директор компании «Моторика» Илья Чех.

«Самое главное, такой формат очень нужен, потому что количество частных тренировочных площадок с квалифицированным медицинским и техническим персоналом, очень небольшое. Людям попросту негде проходить реабилитацию после того, как они прошли первичную неделю в реабилитационном центре.

Проблема в том, что в России не выстроена система повседневной реабилитации. В то время как зачастую это является ключевым фактором успешной реабилитации не только с экзоскелетами, но и с протезами.

Однако пока непонятно, как эти услуги будут регулироваться, и с этим могут быть большие сложности. Но в целом идея — очень полезная», — рассказал «Газете.Ru» Чех.

Формирование таких тренировочно-восстановительных баз было бы хорошим подспорьем в введении активной реабилитации в общие протоколы восстановления пациентов после различных болезней и травм, считает медицинский директор компании MDinc Светлана Первых.

«Однако тут возникает проблема подбора кадров. Подготовка специалистов-реабилитологов, которые имеют опыт работы с экзоскелетами, процесс небыстрый. Формирование таких кадров подразумевает не только подбор и обучение таких специалистов, но и выработку новых клинических рекомендаций, протоколов и подходов в лечении пациентов.

Тем не менее, на мой взгляд, любой шаг в сторону развития процесса реабилитации – это огромное подспорье как для пациентов после травм, операций и перенесенных заболеваний, так и для экономики страны в целом», – считает Первых.

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