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Технологии

Иностранное ПО убрали из госзаказа

Путин запретил госзаказчикам закупать и использовать иностранное ПО

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Александр Кондратюк/РИА «Новости»
Президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий госзаказчикам закупать иностранное программное обеспечение для критической инфраструктуры без согласования с профильным ведомством. Соответствующий документ был опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

С иностранного ПО на отечественное

«С 31 марта 2022 года заказчики (за исключением организаций с муниципальным участием), осуществляющие закупки... не могут осуществлять закупки иностранного программного обеспечения, в том числе в составе программно-аппаратных комплексов в целях его использования на принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры Российской Федерации», — говорится в указе.

Как сообщает ТАСС, под такой инфраструктурой понимается совокупность информационных систем и телекоммуникационных сетей, критически важных для работы ключевых сфер жизнедеятельности государства и общества: здравоохранения, промышленности, связи, транспорта, энергетики, финансового сектора и городского хозяйства.

Также запрещаются закупки услуг, необходимых для использования иностранного ПО на таких объектах. Это возможно только после согласования с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным правительством РФ.

«С 1 января 2025 года органам государственной власти, заказчикам запрещается использовать иностранное программное обеспечение на принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры», — также обозначено в документе.

До этого срока потребуется перейти на программы отечественной разработки. В указе отмечается, что данные меры вводятся «в целях обеспечения технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры» страны.

Кроме того, президент поручил правительству в месячный срок разработать и утвердить требования к программному обеспечению, которым пользуются органы госвласти и госзаказчики. Также кабинету министров предстоит утвердить правила проведения закупок такого софта.

Антисанкционные меры

В феврале и марте ряд IT-компаний заявили об уходе с российского рынка. Среди них — Microsoft, IBM, Dell, Cisco, Asus, AMD и Intel.

Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал о ряде мер, которые решено было принять для поддержки российских IT-специалистов. Так, их освободят от уплаты налога на прибыль и от проверок контрольными органами. Также они смогут брать кредиты на продолжение работы и новые проекты по ставке, не превышающей 3%. Кроме того, специалисты в возрасте от 22 до 40 лет смогут претендовать на льготную ипотеку.

Для поддержки экономики на фоне санкционного кризиса правительство также запросило ряд мер, касающихся изменений в регулировании системы государственных контрактов. Часть из них уже принята Госдумой. Например, были расширены условия закупок у единственного поставщика. А по действующим и заключенным контрактам правительство, региональные власти и муниципалитеты получат право пересматривать условия заключенных госконтрактов.

В системе госконтрактов также предусмотрено расширение возможности закупок у единственного поставщика. Как отмечает РБК, аналогичная мера применялась в пандемию, когда допускались госконтракты без конкурса, при условии, что приобретаемые товары, работы или услуги используются для предупреждения или ликвидации последствий эпидемии.

Кроме того, в середине марта правительство разработало план первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления. Как говорится в документе, власти рассматривают возможность определить «консолидированного исполнителя для закупок компьютерного и телекоммуникационного оборудования». Ответственными за инициативу были назначены Минцифры, Минфин и Федеральная антимонопольная служба.

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