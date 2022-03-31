Станет ли облачный гейминг заоблачно дорогим?

PlayStation, EA, CD Projekt и другие игровые компании приостановили работу в России, из-за чего геймерам стали недоступны многие проекты. Облачный гейминг оказался в ситуации борьбы за сохранение игровой библиотеки. О том, можно ли играть в «запрещенку» через «облако» и уйдут ли такие сервисы из России, — в материале «Газеты.Ru».

Можно ли запретить игры через «облако»?

Облачный гейминг ничем не отличается от игры на компьютере, однако в случае с «облаком» компьютер взят в аренду удаленно, а передача всех данных обеспечивается через интернет. Таким образом, пользователь сам покупает игры на аккаунт в Steam или другом сервисе и запускает их на «чужом» мощном компьютере с любого другого ПК. Главное требование для этой схемы — достаточная скорость интернета.

Если правообладатель игры решит ограничить доступ для российских аккаунтов на площадках-дистрибьюторах, то запустить их через облако тоже не получится, рассказал «Газете.Ru» директор по маркетингу MY.GAMES Cloud Роман Епишин.

«При этом от самого облачного гейминга не зависит ни повышение, ни снижение рисков потери доступа к играм. Они будут работать в облачном сервисе, если у дистрибьюторов вроде Steam, Origin и других не будет территориальных ограничений», — пояснил он.

В пример спикер привел то, как отечественные пользователи уже лишились подписки EA Play Pro, в которую входили FIFA, Mass Effect и многие другие популярные игры. В результате в них нельзя поиграть в облачных сервисах.

Он добавил, что облачный гейминг все еще активно развивается, поэтому однозначных правил игры в нем еще не обозначено. «Рынок молодой, нет четких правил и ограничений, с каждым издателем индивидуально договариваться нужно», — пояснил Епишин.

Для появления игры в облачном сервисе нужно получать лицензию у издателя игры, но не с целью ее запуска, объяснил эксперт. «Лицензия нужна лишь чтобы использовать графические материалы, такие как скриншоты, и название игры. Например, вывести арт из игры на витрину», — пояснил он.

На персональных компьютерах также всегда были и остаются не совсем законные способы запуска игр в обход платформ и запретов, пояснил Епишин. По его словам, эти способы смогут работать и в облачных игровых сервисах, если клиенты захотят их использовать.

Речь идет о работе в режиме виртуального компьютера — эта функция дает пользователю доступ к рабочему столу Windows. Дальше пользователь уже сам запускает любые игры через любые платформы: Steam, Epic Games Store и так далее.

Облачные лучше консольных

Пользователи консольных игр могут столкнуться с большими сложностями, чем игроки на компьютерах с облачными сервисами, уверен Епишин.

«PlayStation и Xbox привязаны к платформам по цифровой дистрибуции игр от производителя. Sony уже заблокировала свою платформу PlayStation Store, чем вызвала возмущение тысяч российских игроков», — добавил он.

По его словам, на ПК много платформ дистрибуции игр: Origin, Steam, Epic Games, Ubisoft Connect и др., поэтому игрокам сложнее остаться без проектов.

«Чтобы лишить игроков компьютерных игр, все эти платформы должны закрыться для России. Кроме того, над играми для ПК работают гораздо больше издателей и независимых разработчиков. Среди них есть и те, которые распространяются напрямую в обход платформ, например, Genshin Impact», — пояснил он.

Так как облачный гейминг работает именно с ПК-играми, а сервисы предоставляют пользователю виртуальный игровой компьютер, то они обладают схожей устойчивостью.

29 марта пользователи PlayStation обратили внимание, что PlayStation Store частично начал работать на территории России.

Игроки в соцсетях и на различных порталах рассказали, что у них вернулась возможность приобретения и предзаказа игр. Однако оплата все еще возможна только со счета кошелька на консоли. Активация игр для подписчиков сервиса PS Plus также вернулась, но возможна только через библиотеку, не внутри цифрового магазина.

Уйдет ли кто-то из России?

По словам Епишина, сервисы, которые являются франшизой западных компаний, могут сильно зависеть от решений партнеров. В России это GFN, который развивает отечественную версию сервиса GeForce Now от Nvidia.

Всего на рынке облачного гейминга в России четыре основных игрока: SberPlay, MY.GAMES Cloud, GFN и Loudplay. Все, кроме GFN, являются российскими сервисами. Специалист считает, что все компании с решениями от российских разработчиков никуда не денутся.

В GFN отказались от комментариев на запрос «Газеты.Ru». В официальном сообществе сервиса «ВКонтакте» указано, что сервис поддерживает цифровой магазин Epic Games Store, игры в котором можно покупать с помощью карты «Мир» за рубли.

Судя по активности на площадках GFN в соцсетях, компания не планирует сокращать свое присутствие в России. В сервисе с 16 марта подорожала подписка, что также может говорить о намерении сохранить свои позиции на российском рынке.

Премиум на 30 дней подорожал с 999 руб. до 1499 руб. Стоимость подписки на 180 дней выросла до 7499 руб. (была 4999 руб.). Годовой премиум повысили на 3,5 тыс. — 13499 руб. вместо 9999 руб.

Роман Епишин считает, что пока российские сервисы не начнут активно покупать оборудование по новым ценам, их операционные затраты существенно не изменятся, а значит они смогут сохранить цены на текущем уровне.

Цены и платежных ограничения

Сейчас подписка с неограниченным количеством сессий за 30 дней у GFN стоит 1499 руб., а у Sberplay — 799 руб.

У MY.GAMES Cloud такая подписка стоит 999 руб. за 30 дней, но дает доступ только к 52 играм от издательства MY.GAMES. Доступ ко всем остальным играм на месяц обойдется уже в 1999 руб., но не более 60 часов. У Loudplay действует почасовая оплата: 30 часов игрового времени обойдется в 999 руб.

Как и оплата любых других онлайн-сервисов, оплата площадок облачного гейминга зависит от условий карты банка пользователя.

Если система банковской карты работает для оплаты покупок внутри страны, значит она подойдет и для оплаты подписки.

«Карты российских банков («Мир», Visa, Mastercard и другие) продолжают работать», — пояснил Епишин.

По его словам, доступны и другие способы оплаты. Купить подписку можно с помощью мобильных платежей через МТС, «Билайн», «Мегафон», Tele2 и Yota. Оплатить тарифы можно через сервисы ЮMoney, QIWI или SberPay.