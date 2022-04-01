Китайский вариант. Как будет работать платежный сервис «СБПэй»

С 1 апреля в России появился «СБПэй», система от ЦБ с оплатой через QR-коды. Новый способ призван заменить Apple Pay и Google Pay, так как тоже не требует банковской карты. Россиянин, ранее проживавший в Китае, специально для «Газеты.Ru» рассказал, как похожая система устроена в Китае и почему она стала такой популярной.

Как устроен «СБПэй»?

После отключения Apple Pay и Google Pay, удобных систем для бесконтактной оплаты прямо со смартфона, в России с 1 апреля запустили «СБПэй», с помощью которой можно оплачивать товары и услуги мобильным гаджетом через QR-коды.

Метод крайне распространен в Азии, где платежные терминалы не пользуются большим успехом. Чтобы заплатить, нужно навести камеру устройства на QR-код заведения или продавца, после чего откроется специальное приложение.

Покупателю нужно проверить сумму, подготовленную к списанию, и нажать на кнопку «Оплатить». Деньги спишутся со счета без необходимости носить с собой везде банковскую карту.

«СБПэй» основан на Системе быстрых платежей, разработанной Центробанком России. Оператор не только проводит оплату, но также позволит напечатать чек. По времени процесс занимает в среднем столько же, сколько оплата через Apple Pay или Google Pay.

Пока к «СБПэй» подключены 54 банка, но среди них нет многих популярных у россиян кредитных организаций, например, «Сбера», «Тинькофф» и «Альфы». Изначально Банк России потребовал от банков предоставить своим клиентам возможности использования сервиса быстрых платежей через мобильное приложение «СБПэй» до 1 апреля. За нарушение сроков предписывался штраф.

Однако 31 марта Центробанк продлил время подключения к системе и решил не штрафовать банки до 1 июля этого года. Установить приложение «СБПэй» можно на смартфоны с операционной системой Android не ниже 6.0 и iOS от 13 версии.

Кругом квадратные коды

Россиянин Максим Курганов, который более пяти лет прожил в Китае, посетил множество городов, объехал все южные провинции, центральные и часть северных, рассказал «Газете.Ru», что похожая система QR-кодов уже давно популярна в КНР.

По его словам, в Китае есть два подобных сервиса, конкурирующих между собой — от компаний Tencent и Alibaba Group. Их приложения — это WeChat и Alipay соответственно.

«Я ни разу не встретил в Китае человека, у которого бы не было WeChat или Alipay, ни разу не зашел в магазин или ресторан, где бы не принимали оплату с помощью этих сервисов. Однажды я видел на улице бездомного, у которого к корзинке для подаяний был прикреплен QR-код», — рассказал он.

В Китае для того, чтобы оплатить что угодно с помощью QR-кода, нужно завести аккаунт в китайском банке, объяснил Курганов. Затем банк выпускает дебетовую карту, которая привязывается к приложениям WeChat и Alipay.

«В принципе, на этом все. В самих приложениях есть сканер QR-кодов. После сканирования нужно подтвердить списание денег либо кодом, который ты придумал, когда привязывал карту к приложениям, либо отпечатком пальца. Зависит от модели телефона», — рассказал россиянин.

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WeChat изначально использовался китайцами как мессенджер, отметил он, однако благодаря регулярным обновлениям на данный момент приложение представляет собой сервис «все-в-одном».

«Теперь WeChat — это мессенджер, социальная сеть, сервис бронирования билетов на все виды транспорта, покупка билетов в кино и на мероприятия, оплата коммунальных услуг, запись в поликлинику и многое другое», — сообщил он.

По словам Курганова, перечислить и получить деньги в WeChat можно не только по QR-кодам, но и непосредственно в личной переписке с человеком.

«А вот Alipay — это по сути мобильный кошелек. Возможности те же, что и у WeChat, кроме, разве что, мессенджера. Точнее он есть, но переписываться в нем так же странно, как например в чате «Сбербанка», — добавил он.

Alipay является основной платежной системой на китайских маркетплейсах Alibaba, Taobao, TMall и многих других.

Почему именно QR?

По мнению Максима Курганова, есть несколько причин, по которым Китай реализовал систему оплаты по QR-кодам. Сначала он предположил, что это было сделано для комфорта пользователей.

«Ведь когда у человека в одном приложении сосредоточены буквально все сервисы для его жизнедеятельности, которые можно оплатить в один клик — это удобно», — ответил россиянин.

close 100% Валерий Романов/«Газета.Ru»

Однако затем указал на то, что в приложениях можно проанализировать все транзакции пользователя и получить о нем крайне много информации. То есть одно приложение содержит в себе все данные о гражданине: что ел, куда ездил, сколько электричества сжег, какой фильм смотрел.

«Вероятно, эта информация позволит стать осторожнее в тратах. Для чего еще, кажется, это нужно, не правда ли?» — заметил Курганов.

Когда же случился этот бум QR-кодов в платежных системах? Компания Alibaba выпустила Alipay в 2004 году, но широкомасштабное распространение эта платежная система получила в 2010-х вместе с развитием китайских маркетплейсов.

«Оплата QR-кодом увеличивает конверсию для интернет-магазина. Между потребителем и его реализованным желанием купить какой-либо продукт в интернете исчезла вот эта последовательность «найти карту — вбить данные в платежную форму — подтвердить транзакцию — успешно оплачено», — считает россиянин.

По его словам, логика системы QR-кодов в Китае основана на том, что в офлайн-магазинах больше не нужно искать пластиковые карты или кошелек с наличными. С такой системой минимизируется и возможность кражи, уверен Курганов.

«По моему мнению, тенденция к переходу на безналичные расчеты в мире идет уже давно и будет только нарастать. Например, Китай одним из первых начал тестирование цифрового юаня, что мне представляется логичным шагом в технологичном мире», — добавил он.

А как же Apple Pay или Google Pay в Китае? Россиянин констатировал, что такое в азиатской стране не пользуется успехом. «Apple Pay вроде заявлен как действующий, и вроде бы им можно пользоваться. Но зачем?» — удивился Курганов.

По его словам, в Китае конечно же есть альтернативы — наличные юани и банковские карты. «Ими я пользовался только в один из первых приездов в Китай. С 2013 года эта история закончилась, перешел на WeChat и Alipay», — заметил он.

Россиянин добавил, что китайские QR-системы работают и в других странах региона. «Из личного опыта, в Таиланде я смог оплатить покупки с помощью Alipay в одном из магазинов сети 7-Eleven», — отметил Курганов.