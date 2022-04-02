Photoshop в «Корзину». Какой софт нужно импортозаместить для дизайнеров и архитекторов

Российские дизайнеры и архитекторы рассказали «Газете.Ru», что уход иностранного рабочего софта отечественные аналоги смогут компенсировать их потребности лишь частично. По их словам, уже сейчас стоит взяться за разработку аналогов Figma и Photoshop. Есть ли у России свой AutoCad, и стоит ли надеяться на Китай и Индию — в материале «Газеты.Ru».

Самое необходимое

В настоящее время в России стало сложнее работать над дизайном и моделированием с помощью софта — множество компаний объявили о приостановке деятельности в стране в связи с новыми санкциями против Москвы.

Adobe прекратила все новые продажи в России: нельзя купить Photoshop, Illustrator, Premiere Pro и другие программы. Так же поступили американский разработчик систем проектирования Autodesk и один из крупнейших сервисов для дизайнеров Figma.

Современному веб-дизайнеру невозможно прожить без Figma, а всем дизайнерам — без продуктов Adobe Photoshop и Illustrator, рассказала «Газете.Ru» ведущий дизайнер компании «Ланит-Терком» (входит в группу компаний «Ланит») Ольга Бритт.

Figma — онлайн-сервис для разработки интерфейсов сайтов и приложений с возможностью организации совместной работы в режиме реального времени. «Если доступ к этим программам будет закрыт, дизайнеры останутся без рабочих инструментов», — отметила она.

Проектировщик-дизайнер в строительной компании Валерия Качанова сообщила «Газете.Ru», что в работе всегда пользуется только популярными программами, которые относятся к группам компаний Adobe, Autodesk и Graphisoft.

«Насколько мне известно, венгерский Graphisoft не уходит с российского рынка, а значит Archicad, одна из важнейших программ проектирования для архитекторов, которая позволяет комплексно разрабатывать проекты, продолжит работу», — добавила специалист.

По словам проектировщика, на данный момент архитектурные бюро в равной степени используют Revit от Autodesk и Archicad от Graphisoft.

«Это программы схожей функциональности. Соответственно компании, использующие в своей работе Archicad, продолжат проектировать без изменений. Все, кто использует Revit, как мне кажется, перейдут на Archicad», — прогнозирует Качанова.

Возможные аналоги

Дизайнер Ольга Бритт из «Ланит-Терком» уверена, что создание российского аналога Figma было бы отличным решением.

«Этот сервис по широте возможностей не имеет аналогов, конкурирует с Adobe XD и способен заменять Photoshop по ряду функций обработки изображений», — пояснила она.

Однако специалист добавила, что ситуация осложняется тем, что одно решение не может покрыть все потребности дизайнера. «Поэтому в идеале импортозамещение необходимо для всех основных программных продуктов», — уверена Бритт.

Строительный проектировщик Валерия Качанова отметила, что российских аналогов для проектирования моделей зданий она не встречала.

«Так что если все же Archicad ограничит доступ для жителей России, то тут могут возникнуть определенные трудности», — констатировала она.

По ее словам, с программами попроще ситуация лучше. Например, есть замена для AutoCad от Autodesk, которая официально уже не работает на территории России. Это программа для черчения, используется как в архитектуре, так и в других областях инженерии.

«У нее есть российский аналог «КОМПАС-График». У программы есть как минусы, так и плюсы по сравнению со своим американским аналогом, но работать вполне возможно», — рассказала Качанова.

По мнению проектировщика, именно «КОМПАС-График» может быть активно развит и распространен в стране среди специалистов в ближайшее время.

Она уточнила, что также существует российская программа nanoCAD, но с этим софтом ей пока не удалось ознакомиться.

Отечественные аналоги необходимы и для смежных специалистов, констатировала Качанова. Среди них: проектировщики систем электроснабжения, проектировщики систем отопления, вентиляции и кондиционирования, проектировщики систем водоснабжения и канализации.

«Все они работают со своими профильными программами, которые задействованы в связках с общеиспользуемыми для черчения. Например, AutoCad», — пояснила эксперт.

Для работы с 3D-моделированием и визуализацией в качестве замены 3DsMax от Autodesk можно выбрать более простой в своей работе SketchUp, предложила Качанова.

«Безусловно и сейчас большое количество архитекторов и дизайнеров пользуются данной программой для создания быстрых концепций, разработки прототипов и т.д. Думаю, SketchUp станет популярнее в связи с изменением рынка», — посчитала специалист.

Ход импортозамещения

Дизайнер Ольга Бритт из «Ланит-Терком» пояснила, что пока не встречала достойных аналогов Figma, Photoshop и Illustrator среди китайских или индийских программ.

«Надеюсь, опасения по уходу передовых программ по дизайну останутся на уровне опасений. А вообще, пора и в России заняться подобной разработкой», — призвала она.

Проектировщик-дизайнер Валерия Качанова считает, что поиски вариантов возможны, но это все равно будет связано с определенными ограничениями.

«Быстро на ум приходит только Procreate в качестве замены Photoshop, но эта программа доступна лишь для скачивания на iPad. Думаю, что есть и отечественные аналоги, которые не ограничили свою работу, но все же остаются пока менее популярными из-за обширного распространения Adobe», — добавила спикер.

Она посоветовала разработчикам ПО для дизайнеров и архитекторов поработать над визуалом программы. Потому что все же архитекторы и дизайнеры привыкли к качественной картинке, — «ведь сами напрямую с этим и работают», — сказала Качанова.

По словам проектировщика, успешное импортозамещение проводится в ГИС-программах, позволяющих создавать и редактировать цифровые карты.

«QGIS остается одной из наиболее удобных программ для создания карт, анализа местности, при этом она еще и бесплатна для всех пользователей, а также остается доступна в России», — заключила она.

Основатель и генеральный директор онлайн школы ИТ-профессий Rebotica Александр Киселев рассказал «Газете.Ru», что запреты в области дизайна сыграли большую роль для тренда на ускорение импортозамещения.

По его словам, существует вариант пользования пиратскими программами и продуктами. Однако крупные компании из-за репутации не могут этого себе позволить, по крайней мере напрямую.

«Они могут обратиться к подрядчикам, которые через VPN будут выполнять эти задачи. Но этой не самый безопасный путь, который в любом случае приведет к сложностям», — уверен он.

Киселев признал, что в компании также больше не могут пользоваться привычными инструментами дизайна, включая Photoshop и Autodesk. «Мы не можем оплатить Canva или Shutterstock — те сервисы, которые позволяют делать дизайн», — уточнил руководитель.

Однако глава Rebotica рассказал, что поиски альтернатив частично оказались успешными. В пример он привел российский сервис Alivecolors для обработки и ретуши фотографий и сервис Supa по созданию роликов для социальных сетей.