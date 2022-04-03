Samsung Galaxy S22 Ultra: старые проблемы в новом дизайне

Старшая модель серии Samsung Galaxy S22 Ultra — это духовный наследник Galaxy Note, линейки для деловых и творческих фанатов южнокорейского бренда, которая отличалась от всех остальных поддержкой встроенного стилуса. Смогла ли Samsung объединить лучшие качества двух серий, и стоит ли S22 Ultra своих 140 тыс. руб. — в обзоре «Газеты.Ru».

Комплект

Galaxy S22 Ultra — последний и самый дорогой флагман Samsung, но, к сожалению, комплектация у него бедная, как и практически у любого корейского смартфона. Так, в коробке кроме устройства можно обнаружить кабель со входом и выходом на USB Type-C, ключ для извлечения сим-лотка и документацию.

Достав смартфон из коробки, пользователь будет вынужден содрать кучу транспортировочных пленок (Samsung зачем-то обклеивает ими грани своих устройств), а вот на дисплее никакой дополнительной защиты нет.

Непривычно видеть дорогой смартфон без чехла и зарядного устройства, но в 2022 году для флагманов это уже стало нормой.

Дизайн

Над внешним видом смартфона в Samsung думали явно недолго: это симбиоз прошлогоднего Galaxy S21 Ultra и еще более раннего Galaxy Note 20. Впрочем, стоит признать, что он выглядит и «ощущается» на те деньги, которые за него просят.

Galaxy S22 Ultra выполнен в изящном и выдержанном дизайне, что выгодно отличает его от ярких «китайцев». Этот смартфон подойдет как молодому человеку, так и серьезному мужчине. Не исключено, что новинка также понравится девушкам, но рекомендуется предварительно ознакомиться с устройством в виду его больших размеров.

Несмотря на его огромный 6,8-дюймовый дисплей и вес в 228 граммов, смартфон не выглядит громоздким. Это достигается благодаря его обтекаемой форме и небольшим скруглениям на экране и задней крышке. К тому же на материалах корпуса корейцы не экономили — тут металлический каркас с плоскими гранями сверху и снизу, а экран и спинка прикрыты закаленным стеклом Gorilla Glass Victus+.

Также отдельно хочется выделить отсутствие резких скруглений по краям дисплея, которые встречаются на смартфонах других компаний. Это поначалу кажется интересным решением, но все же при просмотре фотографий или видеороликов на полном экране могут пропадать некоторые элементы.

close 100% Samsung

Экран

Дисплей S22 Ultra — это, наверное, лучшее, что есть в этом смартфоне. Устройство оснастили большим 6,8-дюймовым LTPO Dynamic AMOLED 2X-экраном с разрешением 1440х3088 дюймов (QHD+). Благодаря такому высокому разрешению, на одном дюйме экрана умещаются 500 пикселей. Но все же стоит признать, что это избыточное разрешение, и, если в настройках выставить FullHD+, разница не заметна, а вот на заряде аккумулятора эта настройка отразится довольно существенно.

Также смартфон может похвастаться поддержкой адаптивной частоты обновления изображения, как заявляет компания, от 1 до 120 Гц. Но в ходе тестирования получить 1 Гц не удалось — минимальное значение равнялось 24 Гц. При этом, если касаться экрана, то частота дискретизации моментально поднимается до 120 Гц.

Что показалось странным в работе адаптивной частоты, так это то, что даже при просмотре видео с 30 кадрами в секунду смартфон тратит «лишнюю» энергию, работая при 60 Гц. То есть при использовании включается 60 или 120 Гц, а при отображении статичной картинки — 24 Гц. Единственное приложение, в котором смартфон работал при 30 Гц — секундомер.

Также в смартфоне очень высокий запас яркости — 1750 нит в пиковых значениях. Для того, чтобы включить максимальную яркость, недостаточно прокрутить ползунок яркости до конца — нужно перейти в настройки и включить пункт «Повышенная яркость». Даже без этого режима яркости S22 Ultra хватит на самый солнечный летний день, но стоит учесть, что от этого аккумулятор разряжается практически «на глазах».

close 100% Дони Джабборов/\«Газета.Ru\»

Оболочка

Galaxy S22 Ultra работает под управлением Android 12 и фирменной оболочки One UI 4.1. За время тестирования на смартфон не приходило каких-либо обновлений, но уже стоял мартовский патч безопасности. Переживать о том, что Samsung забудет о нем через год-другой, не стоит, — компания обещала поддержку этой версии ОС на протяжении четырех лет, а следить за безопасностью серии S22 целых пять лет. В этом плане все почти как у Apple.

Говоря о самой оболочке Une UI, хочется отметить, что это вполне удобная и стабильная система. Но все же она не лишена недостатков.

Например, управление жестами то ли из-за закругленных граней экрана, то ли из-за большого дисплея работает не всегда отзывчиво. Часто происходит такая ситуация, при которой невозможно выполнить жест «Назад», потянув от края дисплея — либо что-то нажимается, либо экран просто пролистывается. При частом повторении это немного раздражает.

Samsung была одним из пионеров внедрения функции Always on Display, при которой на заблокированном экране смартфона всегда отображаются уведомления, дата и время, а также другая информация о состоянии смартфона. Странно, что за эти годы корейцы не особо продвинулись в ее использовании, в то время как китайские смартфоны предлагают разнообразные режимы и кучу надстроек для кастомизации. В этом плане у Samsung все скромно.

Также экран смартфона не лишен пульсации, которую мог бы заметно уменьшить режим DC Dimming. По неизвестным причинам Samsung всячески обходит его стороной.

Производительность

За производительность в смартфоне отвечает чипсет Exynos 2200, выполненный по 4 нанометровой технологии. Он разрабатывался совместно с AMD, которая ответственна за графический чип Xclipse 920. Как заявляет компания, смартфон поддерживает технологию трассировки лучей. Тестовый образец S22 Ultra получил 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти — и этого в 2022 году явно мало даже для минимальной конфигурации, особенно учитывая высокую стоимость устройства. Как-то не по-флагмански.

Однако при повседневном использовании смартфоне никаких проблем не возникает: все приложения запускаются молниеносно, и даже при длительном использовании нет ни намека на «подвисания».

В обзоре Samsung Galaxy S22+ отмечалось, что смартфон не оптимизирован под мобильные игры, и тогда проблема, как казалось, была связана исключительно с новым чипом. Сейчас же, когда выяснилось, что инженеры Samsung занижали производительность устройства в ресурсоемких играх и приложениях, можно с уверенностью сказать, что проблем не убавилось.

Несмотря на то, что компания выпустила обновления, в котором исправила «занижение мощности», не каждый пользователь об этом узнает. Ведь чтобы отключить «оптимизацию», нужно открыть игру, перейти в Game Booster, зайти в настройки, и, обнаружив раздел «Labs», включить там пункт «Дополнительная система управления производительностью в игре». Миссия не из простых, но проблемы смартфона она не решает, а лишь прибавляет.

Так, если включить эту функцию, производительность смартфона действительно станет немного выше, но из-за этого он нагревается до критических значений, при которых металлическая рамка и стеклянная спинка способны обжигать руки — практически за две минуты. За это время, например, не успевает толком прогрузиться игра Genshin Impact.

Но если рискнуть и все-таки поиграть на этом смартфоне, то этого не стоит делать еще и по той причине, что доступные настройки графики остались также, как и на S22+ — все запускается при минимальных значениях. А при игре более 15 минут после сильного нагрева смартфон также сбрасывает яркость.

В общем, Galaxy S22 Ultra — не для требовательных игр. Из-за этого даже обидно, ведь со многими из популярных тайтлов идеально справляются китайцы за 30-40 тыс. руб., а дорогостоящий флагман — нет.

Камеры

Galaxy S22 Ultra оснащен четырьмя камерами — основной на 108 Мп, 12-мегапиксельным сверхширокоугольным модулем с углом обзора 120 градусов, а также двумя 10-мегапиксельными телеобъективами с трех- и десятикратным оптическим зумом. Фронтальная камера представлена сенсором на 40 Мп, который расположен в миниатюрном вырезе.

Смартфон предлагает очень интересный набор камер, с которыми хочется экспериментировать. Особенно заинтересовал 30-кратный гибридный зум — он позволяет рассмотреть детали, расположенные в километре — будь то информация с какого-то плаката или лицо человека, идущего через дорогу. Но это даже пугает, ведь такая функция «позволяет» заглядывать в окна.

close 100% Дони Джабборов/\«Газета.Ru\»

Основная камера звезд с неба не хватает, но и плохой ее не назовешь — это качественный сенсор, способный выдавать хорошие снимки, так же как и сверхширокоугольный модуль.

По части видеосъемки дела обстоят намного лучше. Так, S22 Ultra умеет снимать видео вплоть до 8K. Однако практичнее будет пользоваться FullHD при 60 кадрах в секунду — ведь только в таком формате можно переключаться между камерами во время записи. Смена модулей также возможна при съемки в 4K 30 fps, но, если выбирать между плавностью картинки и разрешением, многие выберут плавность. Почему нельзя переключаться на разные камеры в режиме 4K 60 кадров в секунду — неизвестно.

Особо хочется отметить работу оптической стабилизации, которая установлена практически в каждом модуле смартфона. Это особенно заметно, когда съемка проводится одной рукой с использованием приближения или при съемке видео-пробежки.

close 100% Дони Джабборов/\«Газета.Ru\»

Особенности

Отличительной чертой Samsung Galaxy S22 Ultra стало то, что это духовный наследник Galaxy Note 20 — в смартфоне так же появилась поддержка пера S Pen, что нетипично для S-серии. Нельзя сказать, что это именно та деталь, из-за которой многие пойдут покупать этот смартфон. Все-таки серия Galaxy Note была популярна не из-за стилуса, а из-за того, что это всегда был доработанный смартфон серии S — «эски» выходили в феврале, в «ноуты» дорабатывались и появлялись на прилавках в августе.

Рисовать этим стилусом не удобно — он очень маленький. Первые дни S Pen еще как-то затягивает внимание пользователя, но потом о нем забываешь. Но у него есть некоторые другие функции — например при помощи кнопки на стилусе можно выполнять разного рода жесты, не контактируя со смартфоном. Это действительно может быть полезно, например, при групповом селфи.

Galaxy S22 Ultra, как и подобает флагманам Samsung, защищен от воды и пыли по стандарту IP 68, благодаря чему смартфон выдержит погружение в пресную воду вплоть до 1,5 метров на протяжении 30 минут. Но проверять ее работоспособность не рекомендуется, ведь в случае поломки — это не гарантийный случай. Странно, но это так.

Говоря о безопасности, стоит отметить, что рядом с отверстием для извлечения сим-лотка также есть отверстие микрофона, которые лучше не путать во избежание поломки.

close 100% Дони Джабборов/\«Газета.Ru\»

Аккумулятор

Galaxy S22 Ultra получил аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт. Чтобы испытать такую мощь, придется дополнительно потратить еще как минимум 3,5 тыс. руб. Причем потратиться все же придется на любую зарядку, ведь ее в комплекте нет.

Так или иначе смартфон «живет» не особо и долго — в среднем 5-7 часов, то есть ближе к вечеру его обязательно нужно заряжать. Полная зарядка занимает около часа.

В смартфоне также имеется поддержка беспроводной зарядки и беспроводной реверсивной зарядки — на 15 и 4,5 Вт соответственно.

Выводы

Когда берешь Samsung Galaxy S22 Ultra в руки, веришь, что это полноценный флагман. Это звание подтверждают прекрасный экран и крутые камеры, однако ложку детгя вносит Exynos 2200 — даже спустя почти два месяца с презентации в смартфоне остались все те же проблемы.

Также нельзя называть флагманом смартфон, чья минимальная сборка предлагает всего лишь 128 ГБ — в 2022 году этого мало, учитывая что 30-секундное видео в FullHD занимает около 100 МБ, а размер одной мобильной игры может достигать до 15 ГБ. Но радует хотя бы то, что это один из немногих флагманов с поддержкой USB 3.2 — большинство производителей до сих пор оснащают свои устройства устаревшим USB 2.0, из-за чего передача файлов со смартфона на ПК может длиться целую вечность.

На момент презентации стоимость смартфона в минимальной конфигурации была заявлена от 114 тыс. руб. — и даже тогда S22 Ultra казался дорогим. Сейчас его не найти в официальных магазинах и ритейле. За пару дней до выхода обзора его еще можно было найти в крупных сетях практически по старой цене.

Теперь же его можно купить только у неофициальных продавцов, из-за чего возникают куча других вопросов, связанных с гарантийным обслуживанием и необходимости такой покупки. Так, версия 12/256 ГБ ОЗУ и ПЗУ обойдется минимум в 140 тыс. руб. Стоит ли Samsung Galaxy S22 Ultra этих денег — да, стоит. Но рекомендовать его можно исключительно фанатам Samsung и в особенности прекратившей свое существование серии Galaxy Note.