Звонок от робота: в СберЗдоровье создали новую систему психологической помощи

СберЗдоровье работает над инновационном проектом оказания удаленной психологической помощи — об этом «Газете.Ru» рассказал директор по развитию компании Дмитрий Домарев. По его словам, услуга будет доступна крупным компаниям и госучреждениям. Людям будет звонить робот и проводить психологический опрос, по результатам которого к человеку может быть направлен врач. О том, как будет работать система оказания психологической помощи и как в ней будет использоваться ИИ, — в материале «Газеты.Ru».

Сначала робот, потом врач

Российский медицинский сервис СберЗдоровье, предоставляющий услуги по поиску и подбору врачей, запустил систему удаленной психологической помощи, основанной на новых алгоритмах, сообщил «Газете.Ru» директор по развитию компании Дмитрий Домарев. Проект заработал на базе платформы по дистанционному мониторингу пациентов с различными заболеваниями.

«Мы уже почти два года реализуем в более чем 40 субъектах России проекты дистанционного мониторинга пациентов с различными заболеваниями. Ряд регионов, внедрявших ранее платформу мониторинга, хотят опробовать новый сервис, который они могут использовать для улучшения эмоционального состояния сотрудников и граждан», – отметил собеседник «Газеты.Ru».

Пока услуга недоступна для массового пользователя, но ее могут заказать компании и госучреждения.

Согласно регламенту, заказчик должен передать СберЗдоровью список людей, которым нужен психологический мониторинг, — например, беременных или подверженных «выгоранию» сотрудников. Оплата консультации с психологом лежит на заказчике, — то есть для конечного пользователя она бесплатна. При этом речь также может идти и о нескольких встречах со специалистом.

По словам Домарева, новая система предполагает, что человеку будет звонить робот и задавать различные вопросы о психологическом состоянии, например, о наличии суицидальных мыслей.

«Мы взяли международный, одобренный научным сообществом опросник и загрузили его в робота. Тестирование содержит вопросы о наличии чувства подавленности, общем самочувствии и желании что-либо делать. Робот обрабатывает ответы, передает их специалисту, который, в свою очередь, может выявить у человека тревожность или другие крайние эмоциональные точки психологического состояния», – объяснил Домарев.

Базовая анкета состоит из трех вопросов, однако если информации от пользователя недостаточно, робот может задавать дополнительные.

Затем, анализируя полученные ответы, робот определяет психоэмоциональное состояние человека. Далее информация передается специалисту для повторного анализа на наличие отклонений от нормы. Специалист должен убедиться, что помощь действительно нужна, и договориться о времени проведения дистанционной консультации.

В СберЗдоровье ожидают, что в течение нескольких месяцев система психологического мониторинга будет дополнена решениями на базе ИИ, которые помогут анализировать информацию, полученную в рамках разговора робота с пациентом.

«Мы видим широкие перспективы применения ИИ в медицине.

Мы хотим, чтобы ИИ анализировал голос пациента по интонации, возможному использованию ненормативной лексики, громкости речи и другим параметрам. То есть на основании того, как пациент общается с точки зрения эмоций, нейросеть может дать дополнительную информацию врачу или психологу, который будет работать с человеком», – объяснил Домарев.

ИИ вместо психолога

Психология, в частности, психическое здоровье, является одной из самых важных областей, где в последнее время начинают применять ИИ, отмечает в беседе с «Газетой.Ru» основатель health tech компании AIBY (компания, специализирующаяся на ментальном здоровье и предоставляющая сервисы телемедицины) Ольга Осокина.

«ИИ может помогать практикующим врачам до, во время или после сеансов, что пытаются реализовать в данной программе. Запись данных, управление ведением записей и инициирование автоматических последующих действий освободят ценное время для психолога-профессионала», – подчеркивает Осокина.

По ее мнению, ИИ сможет обеспечить более целенаправленное взаимодействие с теми, кто в этом больше всего нуждается, и когда это срочно необходимо.

«Важно отметить, что сегодня психологи-эксперты не всегда единодушны в отношении подобных нововведений. Часть специалистов идут в ногу со временем и понимают необходимость технологий в связке с медициной. Другие уверены, что человека может понять только человек.

Один из доводов сомневающихся в целесообразности технологий в психологической практике состоит в том, что один и тот же ответ на вопрос машина распознает как одинаковый, а человек мог бы по психотипу пациента определить различия», – рассуждает собеседница «Газеты.Ru».

Врач-психотерапевт, клинический директор онлайн-платформы для подбора психологов и психотерапевтов Alter Анастасия Афанасьева сомневается в успехе разработки.

«С одной стороны, она должна повысить доступность психологической помощи, а с другой стороны область психологии и психиатрии довольно тонкая. Только по ответам, без оценки внешнего вида, мимики и общего контекста, оценить состояние человека трудно, риск ошибки очень высок. Могу предположить, что значимого снижения общественного стресса не произойдет, потому что это зависит не только от доступности психологической помощи, но и от других социальных факторов: уровня заболеваемости, безработицы, стабильности ситуации, природных катаклизмов и других факторов», — считает Афанасьева.

Кроме того, по ее мнению, многие люди могут не раскрывать нужные детали роботу, из-за чего полученная им информация может быть нерелевантной.

Впрочем, разработчики используют робота только на начальном этапе тестирования, передавая далее пациентов психологу-человеку. Такая система может в будущем стать золотым стандартом психологической помощи будущего с использованием продвинутого ИИ, считают в СберЗдоровье.