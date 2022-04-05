Пять простых способов посмотреть видео с телефона на телевизоре

В связи с возросшим функционалом смартфонов они все чаще заменяют россиянам целый набор электронных устройств. Единственное, чего может не хватать современному пользователю — большого экрана. Как объединить свой смартфон с домашним телевизором и как это можно использовать — в материале «Газеты.Ru».

Как это использовать

Несмотря на то, что экраны смартфонов приблизились почти к семи дюймам, до телевизоров им далеко. Но с помощью соединения этих двух устройств можно устроить домашний спортзал, игровую комнату, дискотеку, кинотеатр и современный конференц-холл.

Стоит попробовать подсоединить к телевизору свой смартфон для того, чтобы заниматься фитнесом или проводить конференцсвязь в Zoom. СЕО FitStars Илья Капустин в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что занятие спортом при помощи видеотренировок на большом экране телевизора может дать лучший результат, чем при использовании смартфона.

«Заниматься спортом дома гораздо удобнее не с маленького экрана смартфона, а с экрана телевизора. Благодаря широкому экрану хорошо видны все нюансы и детали упражнений, которые предлагают тренеры в видеотренировках. Таким образом, занимающимся лучше видны техники упражнений и уменьшается вероятность травмы. Более того, занятия спортом дома с большим экраном полностью погружают занимающегося в атмосферу спортзала, увеличивая интенсивность и эффективность тренировок», — считает Капустин.

Проецирование экрана смартфона пригодится также тем, кто давно желает попробовать любимую игру «три-в-ряд» на большом экране или показать забавные видеоролики TikTok в шумной компании.

Для любителей музыки и владельцев аудиосистемы, подключенной к ТВ также есть отличный повод «закатить» вечеринку — подключив смартфон к телевизору, можно передавать на него музыку прямиком из YouTube Music, «Яндекс.Музыки» или других музыкальных стриминговых платформ.

«Сценарии использования зависят только от требований и фантазии пользователя. Подключив смартфон к телевизору, можно смотреть фильмы и видео на большом экране или просматривать фотографии с отпуска всей семьей. Даже мобильные игры могут заиграть новыми красками — словом, применений этому есть огромное количество», — заявила «Газете.Ru» эксперт компании itel Светлана Муреева.

Однако неоспоримым преимуществом передачи изображения со смартфона на ТВ является количество доступных сервисов и приложений. Даже если телевизор оснащен операционной системой Android TV, это вовсе не означает, что он поддерживает все те же приложения, что и мобильное устройство. Начиная от игр и заканчивая сборником кулинарных рецептов — не все приложения одинаково удобно управляются пультом, поэтому в таких случаях полезнее использовать привычный интерфейс и способ управления, просто продублировав все на большой экран.

Также к данному методу стоит присмотреться владельцам умных телевизоров, предпочитающих смотреть YouTube с большого экрана. В случае, если Google полностью уйдет из России или видеохостинг будет заблокирован, далеко не каждый Smart TV поддерживает VPN. Поэтому метод с проецированием YouTube со смартфона на ТВ в таком случае оказывается в более выигрышном положении, ведь пользоваться частной сетью на смартфоне многие уже научились.

Как вывести картинку с Android на ТВ

Для сопряжения смартфона и телевизора прежде всего понадобится Android-смартфон под управлением Android 5.0 или более поздней версии, то есть выпущенный не позднее 2014 года.

Для того, чтобы проецировать содержимое смартфона на телевизор, понадобится наличие Smart TV. Это может быть как встроенная в телевизор операционная система Tizen (в телевизорах Samsung), WebOS (в телевизорах LG) Android TV, Google TV, так и ТВ-приставка на одной из названных ОС. Последние особенно хорошо работают с функцией Chromecast.

Самый простой способ подключиться к телевизору, это найти ярлык «Трансляция экрана» в меню быстрого доступа на Android-смартфоне. Для этого необходимо потянуть за правый верхний угол экрана и найти соответствующий значок. Если там ее нет, можно нажать на значок карандаша и добавить эту функцию в меню быстрого доступа.

По нажатию на «Проецирование экрана» откроется окно с доступными устройствами для передачи изображения. Следует выбрать телевизор, на котором необходимо отобразить дисплей смартфона. При этом настраивать что-то на телевизоре или заходить в настройки не нужно.

Если же не удалось обнаружить ярлык «Проецирование экрана», можно также попробовать найти эту функцию в «Настройках», перейдя в раздел «Подключения».

При этом важно, чтобы телевизор и смартфон были подключены к одной Wi-Fi-сети.

Если же ваш телевизор не носит приставку «смарт», то и для таких устройств есть решение — докупить так называемый донгл в виде Google Chromecast. Также можно использовать сторонние приложения, которые будут транслировать экран смартфона на телевизор по Wi-Fi.

«Как правило, такие приложения используют технологию Miracast — стандарт беспроводной передачи мультимедийного сигнала. Иногда такой способ может вызывать задержку трансляции и больше подойдет для просмотра изображений. Также у многих производителей есть свой инструментарий для трансляции контента с экрана смартфона», — рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе «Ситилинка».

Как вывести картинку с iPhone на ТВ

Владельцы iPhone также могут подключать его к Smart TV по беспроводной сети, если телевизор совместим с AirPlay 2. Для этого на смартфоне необходимо провести пальцем вниз от верхнего правого угла, чтобы открыть «Центр управления», после чего нажать на кнопку «Повтор экрана». В сплывающем окне появятся телевизоры, к которым можно подключиться.

После выбора подходящего устройство вывода может появиться запрос пароля, который необходимо подтвердить на iPhone, после чего экран смартфона целиком отобразится на телевизоре.

Стриминговые сервисы и медиа

Если нет необходимости в том, чтобы переносить весь экран смартфона на большой экран телевизора, а необходимо открыть лишь видео из YouTube, фильм или музыку с какой-либо платформы, можно пойти более простым путем.

Для этого нужно открыть необходимый видеоролик, фильм или музыкальную композицию и найти кнопку, на которой изображен прямоугольник со значком Wi-Fi в углу. Если нажать на него, откроется окно с выбором доступных устройств вывода — это может быть как телевизор с функцией Chromecast и AirPlay, так и умная колонка.

Светлана Муреева из itel рассказала об еще одном способе передать медиафайлы со смартфона на телевизор. По ее словам, при помощи технологии Wi-Fi Direct пользователи могут передавать файлы прямиком на телевизор, сохраняя их в его памяти.

«Если телевизор поддерживает технологию Wi-Fi Direct, это лучший способ подключить его. Для этого достаточно включить функцию в настройках телевизора — открыть пункт Wi-Fi Direct в настройках смартфона и выбрать телевизор в списке доступных устройств, после чего можно отправлять на него фотографии, видео и другой контент», — поделилась Муреева.

Однако стоит помнить, что для «тяжелых» файлов потребуется больше места, а современные телевизоры оснащаются в среднем 8 ГБ встроенной памяти.