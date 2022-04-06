«Сторис» в стиле Дурова: 12 функций, которые стоит добавить в Telegram

В мессенджере Павла Дурова есть официальный канал Telegram Designers, в котором пользователи предлагают свои концепты с функциями и дизайнерскими решениями, которых не хватает популярному сервису. Что стоит добавить в «телегу», чтобы она могла стать заменой Instagram* или Twitter, и возможно ли это — в материале «Газеты.Ru».

Список задач

Самое последнее из актуальных предложений — добавление списка задач в Telegram. Автором этой инициативы является пользователь @yevhenyurchuk. Учитывая, что мессенджером пользуются как в личных целях, так и в рабочих, внедрение такой функции могло бы пригодиться широкому кругу людей.

Например, поставленные начальством задачи могут быть выделены отдельным сообщением, где можно отмечать ход их выполнения. Также это может быть полезно и для личных пометок — можно создать список желаний или составить список покупок перед походом в магазин, чтобы ничего не забыть.

Общая папка чатов

Когда новые пользователи приходят в Telegram, им бывает сложно найти новые полезные и нужные каналы. Некоторые пользователи обращаются за помощью в чаты со знакомыми или же напрямую к друзьям, с которыми у них общие вкусы.

Для решения этой проблемы пользователи @iceDSGN и @marzaganoff предложили свой концепт, при котором можно делиться целыми папками каналов. Дизайнеры считают, что эта функция могла бы помочь быстро и гибко обмениваться множеством Telegram-каналов и чатов, делясь своего рода подборками.

Разные фото профиля

Многие пользователи используют мессенджер как для личных, так и для рабочих контактов. Однако некоторые из них сталкиваются с проблемой — некоторые любимые снимки, которые хотелось бы установить в качества аватара, не подходят для серьезной деловой переписки.

Дизайнер @Meh7an предложил администрации мессенджера решение — публиковать разные фото профиля для избранных контактов и для других пользователей Telegram. Внедрение такого функционала могло бы действительно помочь разграничить личное и рабочее.

Статус с эмодзи

Статусы и эмодзи рядом с фото профиля является удобным элементом взаимодействия, которого не хватает многим пользователям. Пользователь Telegram с ником @grshn предложил добавить в мессенджер возможность оставить короткое сообщение в своем аккаунте, чтобы информировать контакты о своей доступности. Так, например, сотрудник компании сможет указать, что находится в отпуске, и закрепить в статусе номер замещающего его коллеги. Дизайнер продемонстрировал это на примере одного из своих контактов — девушка в собственном статусе отметила, что находится на вечеринке, в связи с чем ей удобнее отвечать голосовыми сообщениями, сопроводив это эмодзи с хлопушкой.

NFT

В начале 2022 года разработчики социальной сети Twitter объявили о возможности пользователей размещать принадлежащие им NFT-токены в качестве аватаров профиля. Энтузиасты @gbotston и @Edu918 считают, что аналогичный инструмент должен быть и в Telegram, предлагая для этого использовать кошельки Tonkeeper и Tonhub.

Прокрутка текста

Несмотря на то, что для больших текстовых публикаций в Telegram существуют специальные лонгриды, большинство каналов продолжают публиковать обычные посты с текстом, которые не помещаются на экран и не всегда отображаются с самого начала.

Пользователь мессенджера @menakhovsky предложил добавить в Telegram кнопку пролистывания публикации, чтобы можно было легко «прыгнуть» в самое начало текста.

Новый дизайн для Android

По мнению дизайнера @iceled, в текущей реализации профили Telegram на Android имеют несколько проблем. Например, создание голосового чата возможно только через всплывающее меню, а кнопка перехода в чат канала и кнопка открытия чата с пользователями похожи, и это может сбивать с толку.

Для этого он предлагает использовать новый дизайн в версии для Android, который во многом похож на версию мессенджера на iOS.

close 100% Telegram Designers/Telegram

Новостная лента

Уже давно пользователи Telegram требуют добавить в мессенджер новостную ленту, которая бы собирала в себе посты со всех каналов в одном месте. В прошлом году в мессенджере появилась возможность перехода из одного канала в другой при дочитывании первого, но это не совсем то, чего хотели пользователи.

Лента — это концептуальная вкладка, предложенная пользователем @satuurn5, которая позволяет просматривать посты из всех каналов в одном месте. Предлагается сортировать публикации хронологически или же по количеству просмотров и комментариев. В ленте могут поддерживаться папки, чтобы можно было делить их по характеристикам, например, на новостные или тематические каналы.

Концепция также предлагает новую функцию #headlines, которая группирует все сообщения в ленте за день, отображая их в виде прокручиваемых карточек с картинкой и первыми строками из публикации. Все эти функции, по мнению дизайнера, могли бы сделать просмотр контента максимально продуктивным и гарантировали бы, что пользователь не пропустит ни одной новости.

Примечательно, что нечто подобное ранее существовало в одном из сторонних клиентов Telegram, который более неактивен.

Потерянный пост

Всякий раз, когда пользователи Telegram выходят из какого-то канала, чтобы ответить на сообщение, они теряют пост, который читали до этого. Дизайнеры @gurick и @orljoy предложили администрации мессенджера свое решение этой проблемы.

По их задумке, если провести пальцем по имени контакта, сообщение которого читает пользователь, то можно будет вернуться назад к тому месту, откуда он перешел в беседу.

Новости и фото

Концепт вкладок «Новости» и «Фотографии», предложенный дизайнером @alxlg, повторяет некоторые идеи «Ленты», которая предлагалась ранее. Так, в разделе «Новости» могли бы отображаться публикации со всех каналов, на которые подписан пользователь. Во вкладке «Фотографии» показывались бы исключительно фотографии и, возможно, видео с каналов, но с более похожим на Instagram интерфейсом.

close 100% Telegram Designers/Telegram

«Аудиосторис»

В связи с блокировкой Instagram на территории России многие пользователи соцсети лишились полюбившейся им функции просмотра и съемки Stories. Концепт автора @HatamAlijanpour предлагает некоторое решение этой проблемы — он считает, что разработчикам Telegram стоит добавить возможность публикации голосовых «сторис» в шапку профиля. Это также могло бы стать своего рода дополнением для раздела «О себе».

Видео в кружочке 2.0

Мысли о том, что большинству пользователей действительно не хватает Stories, придерживаются и дизайнеры @edu918, @Dima_797 и @kondratyevdev. Они предложили расширить возможности «видеороликов в кружочке», параллельно увеличив размер и соотношение сторон видео до 9:16.

Концепт предлагает записывать видео, увеличивать и уменьшать его масштаб, переключать камеру с фронтальной на заднюю, блокировать экран во время записи, не отрывая при этом пальца от экрана. Отмечается, что пользователи также могли бы редактировать записанные видео, добавлять цветокоррекцию или что-то рисовать поверх.

Имеющиеся на данный момент в Telegram видеосообщения отдаленно напоминают функционал «сториз», но все же далеки от оригинала.

Это мессенджер, а не соцсеть

В беседе с «Газетой.Ru» digital-эксперт Константин Карпов высказал мнение, что Telegram — это мессенджер, а не социальная сеть, главная проблема которого не в количестве функций, а в способах монетизации контента.

«Telegram стоит рассматривать как мессенджер, а не социальную сеть. Мелкое «фичирование» [добавление функций] — не предмет обсуждения. Команда Дурова вполне справляется с поступательным эволюционным развитием мессенджера: с каждым обновлением он становится лучше и удобнее. На мой взгляд, Telegram давно не хватает монетизации, а не функционала. Поддержание функционирования такой большой платформы — это существенные деньги, которые имеют свойство заканчиваться, если их не пополнять», — считает Карпов.

Аналогичного мнения придерживается и ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. В беседе с «Газетой.Ru» он отметил, что мессенджеру Павла Дурова «банально не хватает серверов» из-за постоянного роста числа пользователей.

«Сейчас под нагрузками это хорошо видно, так как Telegram растет намного быстрее, чем любое приложение или социальная сеть в мире сегодня. Исходя из этого, [мессенджер] надо обеспечить серверами. Концепт есть, понимание того, как размещать тот или иной контент, тоже есть. Всегда есть себестоимость этого контента, и превращать Telegram в подобие Instagram с видео и фотографиями можно. Но это приведет к тому, что нагрузка [на сервис] кратно вырастет, и этого не потянет сам мессенджер. Некоторые из предложенных функций могут быть даже полезными, но проблема в том, что в жизни они утыкаются в экономику этого решения», — заключил Муртазин.