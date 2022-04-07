Лучше бы не выходили: переиздания игр, которые расстроили фанатов

Стало известно, что Rockstar Games совместно с Remedy будет разрабатывать ремейк Max Payne. Пока культовая игра находится лишь на стадии концепции, «Газета.Ru» вспомнила о самых неудачных ремастерах и перезапусках игр последних лет.

GTA: The Trilogy — The Definitive Edition

Слухи о разработке обновленных Grand Theft Auto III, Vice City и San Andreas ходили в интернете давно, и, когда Rockstar Games наконец официально объявила о скором выходе трилогии, пользователи до конца надеялись увидеть полностью переработанные игры. На деле все оказалось куда проще — культовые игры предстали перед геймерами лишь с некоторыми графическими улучшениями и целой порцией новых багов из-за перехода на новый движок.

Как итог — не нашлось ни одного крупного блогера или журналиста, призывающего к покупке обновленной GTA The Trilogy, за которую Rockstar просили более 4 тыс. руб. на ПК и консолях. Большинство геймеров посчитало, что для игры такого уровня — это очень много.

Разработкой ремастера занималась Grove Street Games, которая известна своими портами игр Rockstar на мобильные платформы. Кроме того, студия также «популярна» из-за множества багов, допущенных во время портирования тайтлов. Новые баги не обошли стороной и GTA: The Trilogy — The Definitive Edition. Им посвящены тысячи одних лишь русскоязычных видеороликов на YouTube и других платформах.

В итоге печально известный ремастер легендарных игр серии GTA на Metacritic получил от критиков 49 баллов, в то время как игроки оценили обновление лишь на 0,6.

Warcraft 3: Reforged

То, что должно было стать праздником для фанатов Warcraft, каким-то образом стало игрой с самым низким пользовательским рейтингом на Metacritic — на момент выхода она собрала всего 0,5 баллов.

Одни из причин провала игры — плохая коммуникация Blizzard и смена планов по ходу разработки.

Blizzard анонсировала Warcraft 3: Reforged на BlizzCon в ноябре 2018 года, продемонстрировав кинематографический трейлер и рассказав о функциях, которые войдут в ремастер. Так, обещали полностью переделать персонажей и анимации, добавить обновленные карты, пользовательский интерфейс и редактор мира, а также поддержку 4K-разрешения. Некоторые из обещаний все же сдержали — в игре есть переделанные персонажи, были обновлены некоторые карты и кампании, а также пользовательский редактор. Новый Warcraft даже поддерживает 4K, но с некоторыми оговорками.

Негативные отзывы игроков были связаны с невыполненными обещаниями разработчиков по части нововведений и улучшений, а также отсутствием привычных для многопользовательской игры элементов. В игре, например, отсутствовала рейтинговая таблица с записями побед и проигрышей, зато было очень много багов. На популярном форуме Reddit есть целая ветка со списком претензий к игре Warcraft 3: Reforged.

На момент публикации заметки оценка игры стала немного «лучше» и составляет 0,6, а вот критики оказались менее предвзятыми, оценив Warcraft 3: Reforged в 59 очков.

Assassin's Creed 3: Remastered

Оригинальная Assassin's Creed 3 вышла в 2012 году, а уже в начале 2019 года игру перевыпустили с приставкой ремастера. Фанаты серии не оценили такой подход — как оказалось, в игре отсутствовали значительные обновления, зато присутствовали старые проблемы и баги.

Большинство из отзывов на игру были написаны до того, как Ubisoft выпустила патч, исправляющий странное освещение на лицах персонажей. Сейчас игра выглядит намного лучше, но все еще не дотягивает до статуса ремастера.

Стоит признать, что все же положительные изменения в обновленной версии Assassin's Creed 3 были. Например, толпы NPC стали плотнее, и в целом окружающая среда выглядит намного ярче и лучше, чем в оригинале.

Несмотря на все грехи проекта, критики дали игре положительную оценку в 75 баллов, в то время как большинство геймеров осталось недовольным, что объясняет общий балл игры, равный 4,6.

Call of Duty: Modern Warfare Remastered

Раньше серия шутеров Call of Duty была одной из самых популярных среди геймеров, благодаря хорошо поставленному сюжету и геймплею. Когда Activision объявила о разработке полноценного ремейка Call of Duty: Modern Warfare, игроки затаили дыхание в надежде увидеть переосмысленную, но все еще хорошую игру, которая стала для многих культовой.

Когда же игра увидела свет в 2016 году, игроки остались разочарованы. Большинство хотело ту же игру 2007 года с актуальными графическими обновлениями, а получили совершенно новый и не соответствующий оригиналу проект.

Критики высоко оценили улучшенную графику, переработанный звук и другие модификации, благодаря чему игра получила в целом положительные отзывы, став даже лучшим ремастером 2016 года по версии IGN. Однако геймеры, которые платили за эту игру, остались недовольны — например, в Steam она получила в основном негативные отзывы пользователей. Жалобы были направлены на плохую производительность, многочисленных читеров и малое количество игроков в онлайне.

Владельцы версии для ПК посчитали, что Activision не смогла обеспечить адекватную поддержку на их платформе, отдавая предпочтение в пользу консольных версий игры. Также они критиковали многопользовательский режим за отсутствие пользовательских серверов и активных игроков.

Так, обновленная версия легендарной Call of Duty: Modern Warfare получила от игроков всего 3,5 баллов из 10, однако критикам и журналистам игра понравилась намного больше — они дали ей 80 очков.

Silent Hill HD Collection

В последние годы отношение Konami к своим собственным франшизам было очень странным, а отмена Silent Hills Хидео Кодзимы и Гильермо дель Торо стала последней каплей.

Геймеры считали, что спустя десять лет они заслужили качественные ремастеры, которые позволили бы пережить все воспоминания и заманить новых поклонников. Однако в 2012 году на Xbox 360 и PS3 вышла Silent Hill HD Collection, включающая обновленные версии классических Silent Hill 2 и 3.

Для многих фанатов оригинальная Silent Hill 2 была первой игрой, которая поднимала серьезные темы вроде сексуального насилия. Благодаря запоминающимся образам и персонажам, таким как монстр Пирамидоголовый, Silent Hill смогла превратиться из клона Resident Evil в одну из величайших франшиз.

Также, как и у других ремастеров, проблема Silent Hill HD Collection связана с неудачным выбором студии — Konami доверила разработку неопытной Hijinx Studios с ожиданием увидеть полностью отполированную HD-версию, предлагая им сжатые сроки и бюджет.

Чуда не произошло. Ремастеры лишились главной изюминки, которая присутствовала во всех старых частях серии — тумана. Во времена первой Silent Hill в 1999 году в планах разработчиков было создать масштабный проект со множеством локаций, переполненных монстрами. Но у них это не получалось из-за ограниченных возможностей консоли Sony PlayStation. Именно поэтому в игре появился густой туман, который не только задавал особый дух игре, но и скрывал от игроков подгрузки уровней. В связи с тем, что в 2012 производительность консолей многократно выросла, в Hijinx Studios решили рассеять туман, что не пришлось по вкусу фанатам серии.

Среди других «грехов» ремастера — баги и посредственная графика, несоответствующая 2012 году. Так, геймеры оценили Silent Hill HD Collection в 5,7 баллов, а критики отдали ей 69 очков. При этом оригинальная Silent Hill 2 для PS2 в свое время получила очень высокие оценки — 89 от критиков и 9,2 от фанатов.

Mafia

Релиз Mafia II: Definitive Edition состоялся 19 мая 2020 года. Игра подверглась резкой критике как со стороны экспертов, так и со стороны геймеров, поскольку многие сочли, что она совсем не похожа на ремастер. Многие игроки даже посчитали, что игра получилась хуже оригинала.

Предполагалось, что Mafia II: Definitive Edition станет улучшенной версией классической криминальной Mafia II 2010 года. Тем не менее, поклонники серии считают, что игра не получила каких-либо существенных улучшений по сравнению с оригиналом. Игроки сообщали о проблемах, связанных с нестабильной частотой кадров, прерывистым звуком и пропадающими текстурами.

Самая распространенная проблема Mafia II: Definitive Edition заключалась в изменчивой частоте кадров, которая резко проседала почти с каждым действием, из-за чего игроки даже не могли ездить по городу. Причем в боевых сценариях ситуация становилась еще хуже — частота кадров падала во время перестрелок так низко, что игра становилась неиграбельной.

Многие также не оценили и улучшение графики, которое было «практически незаметным» или как минимум недостаточным для игры 2020 года. Так или иначе, пользовательская оценка переиздания Mafia II составляет 5,3 баллов, в то время как критики дали проекту 72 балла. При этом оригинальная игра имела 8,3 и 77 баллов соответственно.