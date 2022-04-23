Человек мира. Зачем Павлу Дурову четыре паспорта

IT-бизнесмен Павел Дуров получил гражданство ОАЭ. Помимо российского и эмиратского, у него есть паспорта Франции и островного государства Сент-Китс и Невис. Зачем Павлу Дурову было «приземляться» в Арабских Эмиратах, — в материале «Газеты.Ru».

Паспорт для бизнеса

Основатель соцсети «ВКонтакте» и глава мессенджера Telegram Павел Дуров получил гражданство ОАЭ.

Теперь у Дурова четыре паспорта: России, островного государства Сент-Китс и Невис в восточной части Карибского моря, Франции и ОАЭ. Предпоследний раз предприниматель получал новый документ гражданина иностранного государства в августе 2021 года — тогда речь шла о Франции.

Паспорт ОАЭ было невозможно получить, пока в январе 2021 года правительство страны не приняло поправки к закону, рассказал «Газете.Ru» консультант Family Office O2Consulting Владимир Крикоров.

По словам юриста, поправки теперь позволяют предоставлять гражданство ОАЭ инвесторам, талантам в определенных областях и специалистам, включая ученых, врачей, инженеров, художников и писателей, а также членов их семей.

«Учитывая тот факт, что Дуров проживал продолжительное время на территории ОАЭ, а также учитывая его выдающиеся заслуги в сфере IT, думается, что именно по этим основаниям он и получил заветный для многих паспорт», — добавил Крикоров.

Получение паспорта ОАЭ для состоятельных людей — это возможность развивать бизнес в больших масштабах, рассказал «Газете.Ru» управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко.

По его словам, Дуров таким образом может стать владельцем компании, зарегистрированной в ОАЭ.

Также Самойленко указал на имиджевое влияние получения паспорта Арабских Эмиратов. «Многие известные бизнесмены имеют двойное-тройное гражданство, так как это повышает их статус, вводит в элиту государства», — добавил он. Это особенно характерно для тех российских предпринимателей, которые инвестируют в экономику другого государства.

Иван Самойленко уверен, что решение Дурова получать новые гражданства связано и с тем, что он, как и другие современные IT-бизнесмены молодого поколения, считает себя гражданином мира, не желая быть ограниченным юрисдикцией одной страны.

«Такой космополитизм — одна из черт Павла Дурова, который стремится быть больше, чем одним из самых известных российских бизнесменов», — указал Самойленко.

Кроме того, гражданство ОАЭ дает возможность безвизового въезда в 170 стран мира, право на бесплатное обучение и медицинские услуги. Также, будучи гражданином Арабских Эмиратов, у Дурова имеется возможность выйти на пенсию в 49 лет при условии 20-летнего трудового стажа.

С государством на Аравийском полуострове Павла Дурова связывают долгие рабочие отношения.

Штаб-квартира Telegram с момента открытия в 2017 году находится на 23-м этаже одной из башен комплекса в свободной экономической зоне Dubai Media City.

Сам Дуров объяснял выбор этой зоны внутри ОАЭ в том числе отсутствием необходимости платить налоги.

Крикоров разъяснил, что Дурову невыгодно пользоваться российским паспортом в бизнес-целях. «И до сегодняшнего дня с российским паспортом было достаточно проблематично открывать счета в европейских, американских банках, а наличие иных паспортов упрощает этот процесс», — заявил юрист.

Специалист отметил, что скорее всего в будущем IT-бизнесмену придется вынужденно отказаться по крайней мере от одного из имеющихся паспортов. Очевидно, что получать новый российский паспорт 37-летний Дуров пока не планирует, заключил он.

Островной паспорт для эмиграции

Главным преимуществом получения иностранного паспорта для бизнесмена из России является приобретение лояльности того или иного государства, сказал Иван Самойленко из B&C Agency.

«Это особенно актуально, учитывая антироссийскую риторику Запада в отношении России», — добавил он. Есть и совершенно практические преимущества.

Гражданство Сент-Китс и Невис — это право на безвизовое посещение 155 стран мира, включая ЕС и Шенгенскую зону, рассказал Самойленко.

Также паспорт островного государства дает возможность оперативно покинуть Россию в случае форс-мажорных обстоятельств.

Владимир Крикоров из Family Office O2Consulting рассказал, что для получения паспорта государства Сент-Китс и Невис достаточно инвестировать от $150 тыс. в качестве пожертвования (безвозвратная инвестиция) или инвестировать в недвижимость от $200 тыс. до $400 тыс. Недвижимость можно будет продать через 5-7 лет.

Дуров подтверждал, что паспорт Сент-Китс и Невис он получил весной 2013 года «на фоне известных проблем в России».

«Вещь удобная, так как позволяет путешествовать в ЕС и Великобританию без виз», — отмечал IT-бизнесмен. Он также пояснял, что получил паспорт в Европе, а в Сент-Китсе и Невисе никогда не был.

Примерно через год после получения иностранного гражданства, 22 апреля 2014 года, стало известно, что Дуров уехал за границу и не собирается возвращаться в Россию. Таким образом, островное гражданство было необходимо предпринимателю в эмиграции.

«В этом государстве одна из самых мягких налоговых систем в мире. На островах отсутствует подоходный налог, налоги на наследство, дарение, дивиденды и прирост капитала», — добавил Крикоров.

Европейский паспорт для престижа

Гражданство Франции также дает право на свободное перемещение по странам ЕС и Шенгенской зоны, пояснил Самойленко. Также владелец паспорта Франции может ускоренно получить визу в любую страну мира, в том числе в США и Канаду. Такой документ удобен для зарубежных поездок.

К тому же Дуров, как французский гражданин, имеет право на свободное ведение бизнеса в странах Евросоюза.

Крикоров отметил, что решение Дурова получить паспорт Франции не является очевидным, поскольку у европейского государства практически нет преимуществ, отличающих его от паспорта Сент-Китс и Невис.

«Думается, что Дуров просто хотел иметь в своей коллекции гражданство престижного европейского государства», — считает специалист.