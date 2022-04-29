«Это прецедент». Как россиянке удалось защитить свои личные данные от страховщиков

В Москве прошел суд, в рамках которого впервые удалось доказать факт вымогательства персональных данных у гражданина. Об этом «Газете.Ru» сообщили в государственном Центре правовой помощи гражданам в цифровой среде. В рамках дела ответчиком выступила страховая компания, которая не отражала на своем сайте стоимость полиса ОСАГО до тех пор, пока потенциальный клиент не вводил исчерпывающую информацию о своей личности: в том числе данные паспорта и водительского удостоверения. Суд счел такие запросы избыточными для предоставления примерной стоимости услуги. Эксперты считают данное дело прецедентным и надеются, что после него страховые компании, автосалоны и интернет-магазины перестанут скрывать ценники на сайтах и вымогать у граждан данные, которые потом используются для распространения навязчивой рекламы или перепродажи третьим лицам.

Суд за дело

В Московском городском суде завершилось дело, в рамках которого россиянке удалось доказать виновность страховой компании «Согласие» в вымогательстве избыточного объема персональных данных, а также в неправомерной обработке и передаче этих данных третьим лицам. Об этом «Газете.Ru» со ссылкой на материалы дела сообщили в Центре правовой помощи гражданам в цифровой среде, юристы которого представляли сторону истца. Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде — это структура «Главного радиочастотного центра» (ГРЧЦ), подведомственного Роскомнадзору.

Из материалов дела следует, что гражданка Дарья Калиш осенью 2021 года пыталась узнать на сайте компании «Согласие» стоимость полиса ОСАГО, но столкнулась с требованием предоставить личные данные, объем которых ей показался избыточным.

В частности, сайт отказывался отображать стоимость услуги до тех пор, пока пользователь не введет ФИО, дату рождения, пол, серию и номер водительского удостоверения, дату выдачи водительского удостоверения, серию и номер паспорта.

Помимо того, в пользовательском соглашении сайта женщину насторожили пункты, согласно которым посетитель ресурса автоматически соглашается на обработку персональных данных и их передачу третьим лицам в рекламных целях.

Изначально заявление Калиш было рассмотрено и не удовлетворено Мещанским районным судом Москвы первой инстанции. После этого эксперты Центра правовой помощи подготовили апелляционную жалобу, по итогу рассмотрения которой 4 апреля 2022 года Мосгорсуд отменил решение Мещанского районного суда, а также удовлетворил все требования истца.

Мосгорсуд указал, что запрашиваемая информация является избыточной и не нужна для предоставления информации о стоимости страхового полиса. Суд указал, что компания должна указывать ценник без каких-либо дополнительных условий.

«Суд отдельно подчеркнул, что информация об условиях договора, в том числе о страховых тарифах, должна предоставляться не только стороне договора, но и лицу, не принявшему окончательного решения о выборе страховой компании», — сказал начальник отдела правового обеспечения и судебной практики Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде ГРЧЦ Николай Веселихин.

Вместе с тем суд потребовал от «Согласия» внести изменения в пользовательское соглашение сайта. Из текста требований следует, что страховая компания должна исключить пункты об автоматическом согласии посетителей на обработку данных вообще и в рекламных целях в частности. Также от компании потребовали перечислить в согласии третьи лица, которым передаются пользовательские данные после их сбора.

Первые, но не последние

Специалист Центра отметил, что ранее судебной практики по подобным делам с участием граждан ему и его коллегам не встречалось, дело Калиш он считает прецедентным и способным в дальнейшем повлиять на ситуацию, когда компании вынуждают граждан соглашаться на обработку данных для получения информации, доступ к которой должен быть обеспечен по умолчанию.

«В России граждане крайне редко обращаются в суд за защитой своих персональных данных, в связи с чем и практики по таким делам практически нет.

Мосгорсуд же подтвердил право гражданина знать до передачи своих персональных данных, как и зачем те будут обрабатываться.

Кроме того, прецедент удовлетворения требований гражданина, не вступившего в договорные отношения с оператором персональных данных, существенно расширяет возможности урегулирования спора не только в суде, но и в досудебном порядке», — объяснил Веселихин.

С тем, что дело Калиш является прецедентным и может стать примером для судебных решений в пользу граждан, согласен и управляющий компании RTM Group Евгений Царев. По его словам, решение Мосгорсуда поможет формированию здоровой судебной практики в отношении защиты персональных данных россиян. По его словам, страховщикам необходимо доработать процесс продажи полисов в соответствии с требованиями суда.

«В противном случае мы получаем нарушение баланса интересов, при котором с одной стороны система заставляет купить полис, но при этом покупателя еще и обязывают давать свои данные каждому страхователю, который по соглашению на сайте может передавать их третьим лицам, которые, как я понял из дела, даже не уточнялись. То есть на самом деле нет никакой необходимости в данном случае требовать от пользователей персональные данные», — сказал эксперт.

Дальше — больше

По словам Николая Веселихина, практика вымогательства персональных данных в России довольно распространена. Причем злоупотребляют данной возможностью не только страховые компании. В качестве примера он привел автосалоны.

«Сегодня многие дилеры не размещают на сайте информацию о стоимости автомобиля и предлагают оставить заявку на обратный звонок, чтобы менеджер связался с гражданином и все ему рассказал», — сказал он.

Также Веселихин отметил, что в настоящее время судами рассматривается несколько дел, похожих на ситуацию Калиш, в отношении не только страховых компаний, но и микрофинансовых организаций, автодилеров и интернет-магазинов.

Председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива», кандидат юридических наук Олег Павлов также подтвердил, что в России компании повсеместно злоупотребляют своими технологическими возможностями и собирают избыточное количество персональных данных, которые не требуются им для исполнения обязательств по договорам с потребителями.

«Основная цель такого сбора — получить как можно больше ценных сведений о гражданине для их коммерческого использования: рекламы, передача третьим лицам не только. При этом многие компании отказывают в предоставлении доступа к товарам и услугам, если потребитель не предоставит это избыточное количество сведений», — сказал Павлов.

По словам эксперта, главная проблема, которую порождает данная ситуация — это риск случайных или управляемых утечек, вследствие которых потребители начинают подвергаться постоянному рекламному прессингу, а также становятся жертвами различных мошенников.

Аналогичным мнением с «Газетой.Ru» поделился преподаватель центра повышения компетенций юристов в сфере IT Moscow Digital School Олег Блинов.

Бизнес против

В страховой компании «Согласие» сочли решение Мосгорсуда необоснованным и сослались на неправильное толкование норм права, а также некорректную оценку своих доводов и доказательств судом.

«Согласно статье закону «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» страховщику требуются персональные данные потенциального страхователя для идентификации и определения его административной характеристики», — заявили «Газете.Ru» в пресс-службе компании.

Также там отметили, что пользовательское соглашение сайта было изначально составлено в соответствии с действующим законодательством, и заявили о намерении обжаловать апелляционное решение Мосгорсуда.

Со стороны бизнеса в защиту «Согласия» также высказался Российский союз автостраховщиков (РСА). В пресс-службе РСА не согласились с решением суда и заявили, что сбор перечисленных в иске данных не запрещен законом об ОСАГО.

«Страховщик для определения базовой ставки может использовать любые факторы, кроме запрещенных Банком России, к которым относится национальная, языковая и расовая принадлежность, принадлежность к политическим партиям и общественным объединениям, должностное положение, вероисповедание и отношение к религии. Таким образом, возраст, адрес, семейное положение и другие данные могут влиять на определение базовой ставки страхового тарифа», — заявили в РСА.

Без этих данных предварительная цена страховки может оказаться значительно выше или ниже той, что будет выставлена в случае заключения договора. Таким образом, утверждают в РСА, реальный расчет может сильно отличаться от примерного, что потенциально чревато возмущением клиентов.