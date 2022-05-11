Минусы iPod. Как плеер Apple стал культовым вопреки этим проблемам

Apple прекратила производство iPod Touch 7 поколения, последней версии культового плеера. Но был ли плеер идеальным? Вовсе нет, и несколько проблем в истории iPod так и остались нерешенными. О том, как минусы в развитии плеера не помешали ему стать главным гаджетом всех любителей музыки, — в материале «Газеты.Ru».

Готовность к компромиссам

Отказ компании Apple от выпуска плееров iPod стал завершением истории гаджета, который еще с 2008 года постепенно терял свою популярность из-за смартфона iPhone.

В момент своего появления более 20 лет назад iPod покорил пользователей возможностью взять большую музыкальную библиотеку с собой в дорогу. Однако плеер не был лишен проблем и недостатков, а его создатели на первых порах были слишком уверены в успехе.

Apple изначально полагалась только на поклонников компьютеров Mac. Сложно сказать, какой была бы судьба iPod, если бы в самом начале пути плеера компания не пошла на компромисс и не создала частичку своей экосистемы на самой популярной компьютерной платформе — Windows.

За девять месяцев до выхода самого первого iPod в октябре 2001 года Apple выпустила iTunes, цифровой музыкальный проигрыватель, а позже и магазин для покупки композиций. Однако iTunes был доступен только на Mac, на долю которых приходилось менее 3% мирового компьютерного рынка.

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В 2003 году Apple пошла на неожиданный шаг — официально объявила о выпуске iTunes для Windows. Экс-глава Apple Стив Джобс на презентации шутливо отмечал, что «это, вероятно, лучшее из всех написанных разработчиками приложений на Windows».

В результате именно после этого решения продажи iPod начали стремительно расти год за годом. Причина проста — пользовательская база выросла в десятки раз, плеером теперь мог пользоваться практически любой человек в мире.

На протяжении многих лет iPod разных модификаций сопровождали проблемы, рассказал «Газете.Ru» управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко.

«Такое скопление технических ошибок и сложностей могло привести к прекращению выпуска устройства. Но спасло то, что плеер стал признаком эпохи, получил массовое распространение во всем мире и стал гиперпопулярным», — признал специалист.

Проблемы с iTunes

Главной головной болью всех любителей слушать музыку на iPod была iTunes. Программа развивалась и совершенствовалась, однако сам процесс загрузки был вовсе не таким удобным и быстрым. В отличие от других плееров, он проводился загрузкой сначала в библиотеку iTunes, а затем уже в сам плеер.

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Такое требование можно было обойти с помощью покупки песен через iTunes, однако далеко не все любители музыки предпочитали покупать именно цифровые версии композиций. Конечно, существовали и неофициальные методы загрузки музыки в обход iTunes, но Apple рекомендовала не устанавливать сторонние программы для переноса музыкальной коллекции.

По словам Ивана Самойленко, в истории развития iTunes были и другие недочеты: установщик не всегда запускался, были сложности с совместимостью с другими устройствами, также фиксировались случаи, когда в iTunes могли пропасть все сохраненные альбомы.

Сложности с прослушиванием музыки

«Среди самых частых проблем можно указать сложности со звуковоспроизведением», — уверен Самойленко. По словам специалиста, через некоторое время использования плеера iPod композиции периодически «зависали» или звучали медленнее, чем нужно.

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Он также привел в пример то, как порой наушники могли работать некорректно. Например, устройство могло переставать воспроизводить звук через наушники, а в случае с iPod Touch — проигрывать музыку через динамики при подключенных наушниках.

Эти же проблемы с наушниками частично перешли и на смартфон iPhone. Однако затем Apple нашла радикальное решение — выпустила беспроводные наушники AirPods и избавилась от разъема для подключения наушников в гаджетах.

Проблемы с жесткими дисками у первых плееров

Самые первые плееры iPod, которые позже начнут именовать Classic, имели не флеш-память, а полноценные жесткие диски под корпусом. Изначально емкости были 5 и 10 Гб, постепенно увеличившись в несколько раз.

Однако решение об использовании жестких дисков имело и потенциальные проблемы — такая конструкция была более подвержена повреждениям при активном использовании вне дома. В результате жесткие диски могли переставать работать, так как кабель подключения выпадал из порта, либо происходило механическое повреждение поверхности накопителя.

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Решением проблем стал переход на флеш-память, аналогичную той, что используется в картах памяти. Следующие версии плееров были лишены недостатков с хранением музыки именно потому, что не пользовались громоздкими HDD. Изначально же жесткие диски были выбраны для iPod в целях экономии.

Недостатки экрана и аккумулятора

Иван Самойленко заверил, что в iPod было немало проблем и с экраном. В пример он привел то, как часто у владельцев плеера высвечивалось чистое белое поле вместо меню или появлялись полосы разных цветов.

Также специалист рассказал, как в некоторых плеерах пропадала подсветка. Блокировка экрана и кнопок при попытке положить устройство в карман иногда работала с задержкой, что приводило к неловким ситуациям, вроде переключения композиций или включения паузы.

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Аккумуляторы также не были сильной стороны плеера, констатировал Самойленко. «Через некоторое время после использования iPod мог начать постоянно разряжаться или отказывался работать без подключения к заряднику», — отметил он.

Эксперт заметил, что сам iPod иногда мог внезапно отключаться, а затем перезапускаться и работать как обычно. Подобные проблемы фиксировали пользователи разных версий плеера, в том числе и Touch. Частично недочет с внезапным отключением «перекочевал» и на смартфон iPhone.

Пользователи более современных моделей iPod жаловались на то, что плеер мог регулярно переставать воспроизводить видео. Также они испытывали постоянные сложности с синхронизацией собственных видеозаписей через iTunes. Неофициальные способы переноса роликов также не приветствовались Apple.

«Сейчас такое количество технических проблем привело бы к резкому сворачиванию его производства уже на старте», — заключил Самойленко.