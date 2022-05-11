Минусы iPod. Как плеер Apple стал культовым вопреки этим проблемам

Готовность к компромиссам
Отказ компании Apple от выпуска плееров iPod стал завершением истории гаджета, который еще с 2008 года постепенно терял свою популярность из-за смартфона iPhone.
В момент своего появления более 20 лет назад iPod покорил пользователей возможностью взять большую музыкальную библиотеку с собой в дорогу. Однако плеер не был лишен проблем и недостатков, а его создатели на первых порах были слишком уверены в успехе.
Apple изначально полагалась только на поклонников компьютеров Mac. Сложно сказать, какой была бы судьба iPod, если бы в самом начале пути плеера компания не пошла на компромисс и не создала частичку своей экосистемы на самой популярной компьютерной платформе — Windows.
За девять месяцев до выхода самого первого iPod в октябре 2001 года Apple выпустила iTunes, цифровой музыкальный проигрыватель, а позже и магазин для покупки композиций. Однако iTunes был доступен только на Mac, на долю которых приходилось менее 3% мирового компьютерного рынка.
iPod Touch 7 поколенияApple
В 2003 году Apple пошла на неожиданный шаг — официально объявила о выпуске iTunes для Windows. Экс-глава Apple Стив Джобс на презентации шутливо отмечал, что «это, вероятно, лучшее из всех написанных разработчиками приложений на Windows».
В результате именно после этого решения продажи iPod начали стремительно расти год за годом. Причина проста — пользовательская база выросла в десятки раз, плеером теперь мог пользоваться практически любой человек в мире.
На протяжении многих лет iPod разных модификаций сопровождали проблемы, рассказал «Газете.Ru» управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко.
«Такое скопление технических ошибок и сложностей могло привести к прекращению выпуска устройства. Но спасло то, что плеер стал признаком эпохи, получил массовое распространение во всем мире и стал гиперпопулярным», — признал специалист.
Проблемы с iTunes
Главной головной болью всех любителей слушать музыку на iPod была iTunes. Программа развивалась и совершенствовалась, однако сам процесс загрузки был вовсе не таким удобным и быстрым. В отличие от других плееров, он проводился загрузкой сначала в библиотеку iTunes, а затем уже в сам плеер.
iPod shuffleApple
Такое требование можно было обойти с помощью покупки песен через iTunes, однако далеко не все любители музыки предпочитали покупать именно цифровые версии композиций. Конечно, существовали и неофициальные методы загрузки музыки в обход iTunes, но Apple рекомендовала не устанавливать сторонние программы для переноса музыкальной коллекции.
По словам Ивана Самойленко, в истории развития iTunes были и другие недочеты: установщик не всегда запускался, были сложности с совместимостью с другими устройствами, также фиксировались случаи, когда в iTunes могли пропасть все сохраненные альбомы.
Сложности с прослушиванием музыки
«Среди самых частых проблем можно указать сложности со звуковоспроизведением», — уверен Самойленко. По словам специалиста, через некоторое время использования плеера iPod композиции периодически «зависали» или звучали медленнее, чем нужно.
iPod nanoApple
Он также привел в пример то, как порой наушники могли работать некорректно. Например, устройство могло переставать воспроизводить звук через наушники, а в случае с iPod Touch — проигрывать музыку через динамики при подключенных наушниках.
Эти же проблемы с наушниками частично перешли и на смартфон iPhone. Однако затем Apple нашла радикальное решение — выпустила беспроводные наушники AirPods и избавилась от разъема для подключения наушников в гаджетах.
Проблемы с жесткими дисками у первых плееров
Самые первые плееры iPod, которые позже начнут именовать Classic, имели не флеш-память, а полноценные жесткие диски под корпусом. Изначально емкости были 5 и 10 Гб, постепенно увеличившись в несколько раз.
Однако решение об использовании жестких дисков имело и потенциальные проблемы — такая конструкция была более подвержена повреждениям при активном использовании вне дома. В результате жесткие диски могли переставать работать, так как кабель подключения выпадал из порта, либо происходило механическое повреждение поверхности накопителя.
iPod ClassicApple
Решением проблем стал переход на флеш-память, аналогичную той, что используется в картах памяти. Следующие версии плееров были лишены недостатков с хранением музыки именно потому, что не пользовались громоздкими HDD. Изначально же жесткие диски были выбраны для iPod в целях экономии.
Недостатки экрана и аккумулятора
Иван Самойленко заверил, что в iPod было немало проблем и с экраном. В пример он привел то, как часто у владельцев плеера высвечивалось чистое белое поле вместо меню или появлялись полосы разных цветов.
Также специалист рассказал, как в некоторых плеерах пропадала подсветка. Блокировка экрана и кнопок при попытке положить устройство в карман иногда работала с задержкой, что приводило к неловким ситуациям, вроде переключения композиций или включения паузы.
iPod TouchApple
Аккумуляторы также не были сильной стороны плеера, констатировал Самойленко. «Через некоторое время после использования iPod мог начать постоянно разряжаться или отказывался работать без подключения к заряднику», — отметил он.
Эксперт заметил, что сам iPod иногда мог внезапно отключаться, а затем перезапускаться и работать как обычно. Подобные проблемы фиксировали пользователи разных версий плеера, в том числе и Touch. Частично недочет с внезапным отключением «перекочевал» и на смартфон iPhone.
Пользователи более современных моделей iPod жаловались на то, что плеер мог регулярно переставать воспроизводить видео. Также они испытывали постоянные сложности с синхронизацией собственных видеозаписей через iTunes. Неофициальные способы переноса роликов также не приветствовались Apple.
«Сейчас такое количество технических проблем привело бы к резкому сворачиванию его производства уже на старте», — заключил Самойленко.