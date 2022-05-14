Где сейчас выгодно майнить на просторах бывшего СССР

Добыча криптовалют в странах СНГ перестает привлекать майнеров. Казахстан и Киргизия идут по примеру Китая, повышая цены, вводя новые запреты и проверки. Лишь две страны пока еще медлят с мерами по урегулированию. О том, куда лучше всего уехать для майнинга биткоина в СНГ и почему цифровой рубль ухудшит жизни майнеров — в материале «Газеты.Ru».

Отказ от «пряников»

Казахстанские майнеры так и не оправились после протестов в начале 2022 года, а новые меры властей только усилили их отток из страны, которая когда-то была наиболее привлекательной в СНГ для получения криптовалют, рассказал «Газете.Ru» руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

«Тарифы для майнинга с начала 2022 года были серьезно повышены. Правительство Казахстана понять можно: майнеры зарабатывали, но тратили полученные криптовалюты в других странах», — отметил он.

По словам криптоэксперта, другая причина в таком отношении властей — планы центрального банка внедрять цифровой тенге. В этом случае криптовалюты будут конкурентами, чего регулятор допустить точно не может, уверен Деев.

Старший аналитик компании Esperio Антон Быков сообщил «Газете.Ru», что в Казахстане полным ходом идет добровольно-принудительное «обеление» майнинговой отрасли.

«Правительство Казахстана отложило в сторону «пряники» и в основном орудует кнутом, одновременно повышая налоги на добычу криптовалюты и проводя рейды по выявлению «серых» майнеров, угрожающих стабильности энергетической системы Казахстана»,

— рассказал специалист.

По данным агентства по финансовому мониторингу Казахстана, уже закрыты 51 майнинговая ферма, а еще 55 добровольно демонтировали оборудование и вывезли его в другие страны. Официально в Казахстане зарегистрированы около 30 майнеров.

Быков заявил, что действия властей больше похожи на попытку консолидировать «белых» майнеров и передать им высвободившиеся после закрытия «серых» объемы электроэнергии.

Если ранее «серые» майнеры тянули «электроэнергетическое одеяло» на себя, то теперь государство провело перераспределение поставок электроэнергии в пользу легальных компаний», — пояснил он.

Уже в этом году Казахстан уступил России второе место в мире по объемам майнинга, сообщил «Газете.Ru» генеральный директор BitRiver Игорь Рунец.

На первом месте остаются США, следом идет Россия, а Казахстан теперь замыкает тройку лидеров. По его оценке, майнеры в Казахстане пока остаются, однако все чаще участники рынка «разъезжаются куда угодно, где можно продолжить операционную деятельность».

По примеру Китая

Артем Деев из AMarkets отметил, что еще в 2020 году, когда в Китае началась планомерная и масштабная работа по запрету хождения криптовалют и майнинга, большинство стран СНГ оказались не готовы стать новой площадкой.

Многие майнеры тогда выбрали Казахстан, и это позволило соседу КНР стать вторым государством по объему майнинга в мире за два года, уступив только США.

Но теперь страны содружества скорее идут по примеру Китая и Казахстана, ужесточая условия для майнеров, а не наоборот.

В Киргизии недавно были приняты изменения в местное законодательство, направленные на увеличение стоимости электроэнергии и другие ограничения для майнинга цифровых валют, отметил глава BitRiver Игорь Рунец.

«Там обострились проблемы с развитием энергетического комплекса и дефицитом энергии. Все это в совокупности привело к переносу действующих майнинговых мощностей и новых крупных проектов в иные юрисдикции», — добавил он.

Антон Быков из Esperio отметил, что наиболее выгодными странами мира для добычи криптовалют на текущий момент являются США, Коста-Рика, Россия, Грузия и Казахстан.

Очередь России

Сейчас из стран СНГ наиболее привлекательной для майнинга является Россия, где по-прежнему действуют низкие тарифы на электроэнергию, рассказал Артем Деев из AMarkets.

«Ключевое слово при этом — пока. Наверняка наше правительство задумается о том, чтобы повышать тарифы для майнинга», — посчитал специалист.

Он уточнил, что новые меры могут принять даже несмотря на то, что в стране действуют отдельные территории, наиболее приспособленные для добычи криптовалют. В пример он привел Иркутскую область.

Глава BitRiver Игорь Рунец тоже считает наиболее перспективным для майнинга государством СНГ именно Россию.

«В стране разработано и, надеемся, скоро будет принято новое рациональное и благоприятное для бизнеса законодательство о майнинге и об обращении цифровых валют», — сказал он.

По словам эксперта, наличие большого профицита энергетических мощностей уже сформировали наиболее привлекательные условия для развития майнинга и иных видов криптопроектов.

Аналитик Esperio Антон Быков предложил майнерам также присмотреться к Грузии. «Если выбирать дислокацию для майнинга только среди стран СНГ, то именно Россия и Грузия могут представлять наибольший интерес», — добавил он. Быков указал на то, что в России замечен рост «энергетического следа» от майнеров.

«Это выражается в росте потребления электроэнергии в России за первые четыре месяца 2022 года в ОЭС Востока (сюда входят энергосистемы Амурской области, Хабаровского края, Еврейской автономности области, Приморского края и Республики Саха), Юга и Сибири», — заметил эксперт.

По его словам, точно сказать, связан ли этот всплеск именно с переездом майнеров в Россию, а не с ростом майнинга гражданами страны, покажет обновленный отчет Кембриджского центра альтернативных финансов (ССAF) с данными о доле майнинга с разбивкой по странам.

Нюансы

Опрошенные специалисты посчитали, что росту роли России на крипторынке может помешать только сама Россия, а точнее — возможное решение властей ужесточить условия для майнинга.

Артем Деев из AMarkets пояснил, что сигналом к такому шагу служит анонс запуска цифрового рубля в 2023 году.

«Значит, ужесточения законодательства для крипторынка и майнеров в России можно ожидать уже до конца 2022 года», — заметил эксперт.

Аналитик Esperio Антон Быков указал на то, что тенденция к ужесточению намечается практически во всех странах СНГ.

«Однако это не равномерный процесс. В Казахстане и других странах Центральной Азии правила ужесточаются быстрее из-за возникшего дефицита электроэнергии, а в России или Грузии с ужесточением медлят», — добавил он.

Специалист уверен, что в течение одного-двух лет регулирование майнинга криптовалют на всем постсоветском пространстве ужесточат.

Гендиректор BitRiver Игорь Рунец более позитивно оценил нововведения в российское законодательство в отношении майнинга.

«Мы видим значительный приток в Россию платежеспособных инвесторов в майнинг и считаем, что с принятием нового сбалансированного регулирования в указанной сфере у нашей страны есть все шансы стать мировым лидером по майнингу», — рассказал он.

По прогнозу Деева, если решение об ужесточении законодательства в России будет принято, то меккой для майнеров останутся США, занимающие первое место в мире по объему криптодобычи.

«Остальные страны демонстрируют, что будут двигаться в фарватере Китая, где по мере внедрения цифрового аналога национальной валюты одновременно происходит ужесточение законодательства для крипты», — заключил он.