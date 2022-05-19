Можно ли починить танк с помощью чипа из холодильника

Использование чипов от бытовой техники в российских танках практически невозможно. Об этом «Газете.Ru» рассказали в нескольких компаниях из радиоэлектронной отрасли, комментируя сообщения западных СМИ об обнаружении в российской военной технике чипов от холодильников и посудомоечных машин. По словам специалистов, в этом нет необходимости – российские подрядчики Минобороны РФ не испытывают дефицита компонентов, необходимых для производства военной техники. Эксперты уверены, что подобные заявления со стороны Запада – это профанация, призванная создать видимость эффективности американских санкций.

Сильное заявление

Министр торговли США Джина Раймондо заявила, что в российской военной технике, которую подобрали украинские солдаты, были обнаружены чипы от бытовой техники вроде холодильников и посудомоечных машин. По ее словам, Российская армия использует подручные средства для ремонта танков и других видов наземных машин.

«У нас есть сообщения от украинцев о том, что российская военная техника заполнена полупроводниками, которые они [российские солдаты] достали из посудомоечных машин и холодильников», – заявила Раймондо.

Представители российской радиоэлектронной отрасли, обсуждая с «Газетой.Ru» заявление Раймондо, сочли ее слова неправдой. Например, коммерческий директор компании «Код Безопасности» (занимается разработкой сетевого оборудования для госкомпаний) Федор Дбар сказал, что единственными чипами, которые «в глубокой теории» могли бы использоваться и в бытовой технике, и в военной технике являются программируемые логические интегральные схемы (ПЛИС).

«Они представляют собой небольшие чипы, которые производятся многими компаниями. ПЛИСы очень распространены и много где используются. Например, в американских ракетах, в автомобилях, в микроволновках и так далее», – сказал Дбар.

Однако, даже несмотря на относительную универсальность ПЛИС, по словам эксперта, выполнить их пересадку в полевых условиях невозможно.

«Чтобы провести «пересадку», требуется, во-первых, специфическое оборудование, которое в «полях» с собой никто не возит. Во-вторых, нужно каким-то образом извлечь схему из бытовой техники, а это достаточно нетривиальная задача.

В-третьих, необходимо, чтобы извлеченный для «пересадки» ПЛИС был именно нужной модели. А их – десятки! В-четвертых, нужен тот же программатор, поскольку ПЛИС стиральной машинки соответствующе запрограммирован и для работы в танке его нужно перепрошить», – объяснил эксперт.

В конце концов, отметил он, чип нужно поставить в танк, и при этом на всех этапах не повредить другие компоненты, что при использовании паяльника тоже невозможно.

Похожее мнение высказал и другой источник «Газеты.Ru», представитель одного из крупнейших предприятий в России по производству электроники. Он тоже отметил, что в теории пересадка компонентов возможна, но на практике – почти нереализуема.

По словам источника, в рамках разработки любого оборудования проводится совместимость компонентов. По итогу регламентируются не только характеристики микросхем, но их производитель и модель изделия. Зачастую за нарушением этих регламентов следует частичная или полная потеря функциональности всего устройства.

«Кроме того, серийное производство этой [военной] техники зарегулировано и стандартизировано. Требования по качеству жесткие и никто в здравом уме не будет идти на их снижение.

К тому же выпуск военной техники происходит в рамках гособоронзаказа, который подразумевает жесткие санкции за нарушение эксплуатационных характеристик изделий. Поэтому я считаю, что подобный сценарий с военной техникой невозможен», – сказал источник.

Источник из другой российской компании, которая занимается производством промышленной микроэлектроники, и вовсе назвал заявление Раймондо «бредом». По словам собеседника «Газеты.Ru», использование компонентов от бытовой техники в военных машинах маловероятно как минимум из-за их низкого класса защиты от воздействий внешней среды.

«Все из бытовой техники в военной технике перегреется и выйдет из строя в течение нескольких минут. Это сообщение — бред», — сказал источник.

Дефициту нет

В своем заявлении министр торговли США также отметила, что на релокацию микроэлектронных компонентов Россию вынудил дефицит, который возник на фоне технологических санкций. Она утверждает, что военная техника РФ долгое время создавалась на базе технологий, разработанных в США или странах-союзниках.

«Наш подход заключался в том, чтобы лишить Россию технологий. Технологий, которые подорвали бы способность России продолжать военную операцию. И именно это мы сейчас делаем», — сказала Раймондо.

По ее словам, из-за санкций в России якобы остановили свою работу «два крупнейших танкостроительных завода»: «Уралвагонзавод» и Челябинский тракторный завод (ЧТЗ).

В пресс-службе ЧТЗ опровергли заявление министра торговли США и в целом удивились своему упоминанию, поскольку предприятие не выпускает танки или какую-либо другую бронетехнику. На заводе собираются только двигатели для наземных военных машин.

«Всерьез реагировать на подобные заявления Белого дома не стоит. Это ложь. Конкретно наше предприятие не испытывает проблем из-за санкций, так как мы — производство полного цикла. Локализация производства ЧТЗ на сегодняшний день составляет свыше 97%, а по ряду видов продукции – 100%», – сказали в пресс-службе.

В «Уралвагонзаводе» на момент публикации не ответили на запрос «Газеты.Ru». Однако известно, что накануне предприятие отправило в войска новую партию танков Т-90М «Прорыв».

С тезисом о разрушительности американских санкций категорически не согласились и эксперты. Например, генеральный директор Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Иван Покровский сказал, что именно на военно-промышленный комплекс (ВПК) они повлияли меньше всего.

«Сильнее всего санкции ударили по частным компаниям – производителям крупносерийной гражданской продукции. Они были наиболее открыты сотрудничеству с зарубежными компаниями и считали их своими надежными партнерами», – сказал он.

Покровский считает, что заявления Раймондо является попыткой Министерства торговли США, ведомства отвечающего за экспортный контроль и реализацию санкций, показать эффективность принятых в отношении РФ ограничений.

«[Ведомство] представляет информацию так, как будто санкции достигли своей цели, а на самом деле они ударили по другой мишени – по гражданской промышленности», – сказал Покровский.

Аналогичным образом высказался и представитель одного из крупнейших российских производителей электроники.

«Основные модули для военной техники производятся в РФ. Трудности с доступностью компонентов у российских дизайн-центров, безусловно, есть, но не настолько значительные, чтобы разбирать бытовую технику. Российские дизайн-центры уже давно находятся в условиях санкций и не прекращают работу», – сказал источник.

В свою очередь Федор Дбар из «Кода Безопасности» также усомнился в правдивости слов Раймондо о разрушительности американских санкций для подрядчиков Минобороны РФ. По его словам, для военной техники американские санкции страшны в меньшей степени, поскольку при их производстве в 99% случаев используются чипы отечественного производства.