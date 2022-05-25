25 мая 2022, 09:28 Технологии Тест: настоящие и вымышленные факты о смартфонах Выберите нужную категорию для каждого факта: правда или ложь Роман Кильдюшкин Слушать Остановить

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Благодаря тому, как прочно смартфоны вошли в нашу жизнь, история их развития стала важной частью и истории человечества. На этом пути есть важные эпохи технического развития гаджетов, формирования индустрии и роста отдельных компаний. Предлагаем при помощи теста «Газеты.Ru» проверить насколько хорошо вы знаете историю смартфонов, определив, какие из представленных ниже фактов о смартфонах правда, а какие — фейк.