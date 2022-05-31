Российских программистов «кинули» на десятки миллионов рублей

Программистам из России стали чаще отказывать в выплатах за выполненные по контракту работы. «Газете.Ru» стало известно о десятках таких случаев. В одном из них российская ИТ-компания не перечислила исполнителю около 30 млн руб. ИТ-эксперты уверены, что такая практика сложилась давно, а в условиях кризиса она лишь укрепилась.

Российские программисты столкнулись с системной невыплатой гонораров от своих клиентов. Об этом «Газете.Ru» рассказали в юридической компании RTM Group. По данным специалистов этой организации, за последние два месяца выявлено несколько десятков таких случаев.

«RTM Group фиксирует рост «кидалова» в отношении программистов большими компаниями, заказывающими у них разработку ПО на аутсорсинге», — заявили в пресс-службе.

В одном из случаев программистам-аутсорсерам (внештатным сотрудникам. — «Газета.Ru») не выплатили около 30 млн. руб. Договоренности нарушил крупный заказчик, российская ИТ-компания.

«Пострадавшие — юридические лица, которые предоставляют услуги по разработке ПО. Они обращаются к специалистам по судебным спорам в области ИТ, чтобы подать в суд и возместить убытки», — сообщили в RTM Group.

Пострадавшие утверждают, что компании-заказчики скрывают доказательства проведенных работ.

Почему не платят

Специалисты RTM Group выделили две основные причины, по которым разработчикам стали чаще отказывать в выплате.

Во-первых, из-за ухода планировщика Jira из России и проблем с безопасностью у GitHub клиенты все чаще уговаривают программистов на аутсорсе вести работы в закрытых системах компаний.

Jira — система для отслеживания ошибок, которую можно применять для управления проектами. Является своеобразным журналом, в котором фиксируются все действия каждого из разработчиков. GitHub — сервис в интернете для размещения ИТ-проектов и их совместной разработки программистами из разных компаний и стран мира.

Оба этих иностранных проекта позволяли программистам иметь на руках доказательства своей причастности к той или иной разработке. Сейчас же заказчики просят их отказываться от Jira и GitHub в пользу своих внутренних аналогов. В этом случае разработчики лишаются контроля над своими проектами, а вместе с тем и возможности доказать свое авторство.

«По нашим оценкам, в случае разработки внутри репозитория (место для хранения данных. — «Газета.Ru») заказчика каждый пятый проект заканчивается спором. Программисты даже не имеют возможности подать в суд ввиду отсутствия доказательств исполнения работ», — рассказали в RTM Group.

Во-вторых, у компаний, которые пользуются услугами аутсорсеров, наметились проблемы с бюджетами.

«Они (компании-клиенты — «Газета.Ru») пытаются любыми способами урезать расходы, иногда отказываясь платить сторонним компаниям», — сообщили в RTM Group.

Jira не виновата

Другого мнения придерживаются представители российских ИТ-компаний. Никакой связи с ограничением доступа к привычным инструментам планирования и разработки у проблемы невыплат нет, заявил «Газете.Ru» директор центра разработки Artezio (входит в группу «Ланит») Дмитрий Паршин.

«Подобные сервисы (Jira. — «Газета.Ru») имеют аналоги или могут быть заменены другими бухгалтерскими инструментами. Вряд ли есть компании, которые целиком полагаются на этот инструмент при оценке работ и их оплате», — отметил он.

Похожую точку зрения высказал «Газете.Ru» директор департамента развития бизнеса компании «Рексофт» Николай Потапов. Он уверен, что с уходом Jira такое отношение к контрактам с российскими айтишниками точно никак не связано.

Однако Потапов уточнил, что изменения в бюджете действительно привели к непростым решениям для компаний.

«Многие российские клиенты находятся в стадии пересмотра своих ИТ-программ и приоритетов. Ряд проектов оказались на стопе», — констатировал специалист.

Стереть нельзя, судиться невыгодно

ИТ-эксперт Иван Барчук рассказал «Газете.Ru», что российские крупные компании всегда могли недобросовестно поступать с программистами.

«Лично я с этим столкнулся впервые в 2012 году и продолжаю иногда сталкиваться. С началом очередного финансового кризиса ситуация повторяется — разработка и внедрение ПО часто попадают под срезание расходов», — подчеркнул он.

По словам Барчука, чаще всего отказ заказчиков оплачивать выполненные работы по-прежнему связан с работой без заключения договора, «под честное слово».

Специалист уточнил, что заказчики не боятся «кинуть» айтишника, если результаты работы на аутсорсе в дальнейшем не будут использоваться. «Часто бывает, что от проекта отказываются целиком, и результаты становятся просто не нужны», — отметил он.

В случае если проект действующий, то чтобы «все стереть или испортить», программисту, скорее всего, придется неправомерно использовать доступ к инфраструктуре заказчика или заниматься другими действиями, расцениваемыми как хакерская атака, добавил Барчук.

В таком случае речь идет о нарушении статей 272, 273 и 274 УК России — о неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации, создании и использовании вредоносных программ и нарушении работы с системами хранения, обработки или передачи информации соответственно.

По его мнению, программистам невыгодно в ситуациях с невыплатой гонораров судиться с заказчиком. «Это может длиться год-два. Вероятность успеха в суде сильно ниже 100%. Доказать, что ты разработал ПО, сложнее, чем доказать, что ты построил дом. По моему опыту, рассчитывать на оплату сверх суммы из договора точно не стоит», — объяснил ИТ-эксперт.

Запад тоже «кидает»

Барчук отметил, что от иностранных заказчиков тоже может не поступить оплата за проект. Это в основном касается компаний из нового списка «недружественных стран». В него входят в том числе США, Канада, Япония, Великобритания и страны Европейского союза.

И Дмитрий Паршин из Artezio, и Николай Потапов из «Рексофт» рассказали, что чаще всего проблемы с выплатой гонораров разработчикам на аутсорсе связаны с банками. Это касается в первую очередь разработчиков, которые сотрудничают с зарубежными компаниями по персональным контрактам.

«Как показывает практика, проблема с оплатой чаще всего связана с банковской сферой, когда зарубежные переводы по инициативе банков-посредников блокируются или могут идти с существенной задержкой из-за «ручного» контроля со стороны службы безопасности», — отметил Паршин.

Дмитрий Паршин из Artezio уверен, что решить проблему невыплат аутсорс-программистам возможно путем планирования всей системы платежей в условиях санкций.

«Нужно иметь четкие договоренности с заказчиком и правильно оценивать его возможности по переводу средств через конкретные банки-посредники», — отметил он.

По словам специалиста, учитывая постоянные ограничения для банковской системы, компаниям следует опираться на проверенные банки-партнеры, которые готовы участвовать в решении проблем с поиском и проведением платежей от западных контрагентов.

Как подстраховаться

В RTM Group посоветовали исполнителям фиксировать факты выполнения задач на альтернативных ресурсах, если использование GitHub и Jira невозможно по условиям клиента.

Идеальным вариантом специалисты посчитали видеозапись экрана монитора на протяжении всего процесса разработки проекта заказчика.

«Это поможет избежать споров с недобросовестными контрагентами и иметь доказательства выполненных работ», — объяснили эксперты.

ИТ-эксперт Иван Барчук порекомендовал программистам самостоятельно вести журнал, чтобы контролировать весь процесс работы на аутсорсе.

Он также указал на несколько моментов, которые должны намекнуть разработчику на повышенный риск остаться без денег при выборе проекта.

«Всегда риск, если ведется работа без договора, если доля бизнеса у компании с одним клиентом более 25% и если в договоре прописана оплата ощутимой суммы только в самом конце», — заключил Барчук.